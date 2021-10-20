«По больному» — QR-коды и Приморье

Сразу оговоримся: в который уже раз поднять тему вакцинации нас заставила не принципиальная антиковидная позиция. Всё дело в решении властей региона ввести QR-коды для посещения развлекательных заведений и мест общепита. Постановлением губернатора (которое подписано, кстати, вице-губернатором Верой Щербиной) от 14 октября 2021 года № 106-ПГ такая санкция вводится с 15 ноября.
Получить заветную метку можно лишь честно пройдя курс иммунизации и имея регистрацию на Госуслугах. Или ещё сойдёт справка о том, что гражданин переболел новым коронавирусом менее полугода назад. Взамен QR-кода также сойдёт «бумажка» - что болел, что за последние трое суток сдавал ПЦР-тест (и он отрицателен), что есть медицинский отвод от вакцинации.
Сразу встаёт вопрос о выборе сферы, на которую падёт сегрегация. Кафе, физкультура и спорт, рестораны и «развлекаловка» - под запрет, а в ТЦ с многотысячным ежедневным трафиком - ничего, можно?
«В районе эпидемия. Поголовные прививки!»
«Это только трус боится на укол идти к врачу, лично я при виде шприца улыбаюсь и шучу». Автор слов советского, а позднее - в слегка переделанном виде - и российского гимна творил задолго до появления в нашем обиходе слова «ковид». Но, как любой приличный классик, Сергей Михалков оказался весьма прозорлив. Эти строчки сейчас - впору на баннер социальной антикоронавирусной рекламы.
Обязательную (читай - принудительную) вакцинацию в Приморье ввела главный государственный санитарный врач региона Татьяна Детковская своим постановлением от 11 октября этого года № 7.
Вопрос пресловутого укола встаёт перед многими приморцами «в полный рост». Кто-то окажется в списках на обязательную вакцинацию, кто-то не сможет терпеть ограничения на посещение определённых общественных мест, ну а кому-то вообще фактически не останется выбора: хоть так, хоть так - надо прививаться.
Формальным поводом к ужесточению противоэпидемических мер стал держащийся на уровне 1,0 коэффициент распространения COVID-19. Это сложновыводимый на взгляд непосвящённого человека показатель того, сколько индивидуумов успевает заразить больной до изоляции.
Начальникам придётся перевести на «удалёнку» либо вовсе отстранить от работы непривитых сотрудников начиная с 15 ноября. Документ жёстко регламентирует, что должен быть пройден полный курс вакцинации. Наиболее распространённые сейчас «ГамКовидВак» и «ЭпиВакКорона» рассчитаны на введение двух доз с разбегом в три недели. Получается, что, уколовшись только первым компонентом, «откосить» не удастся: не прошедшим полный курс грозит отстранение от работы с 15 декабря.
Сетевое издание «Восток-Медиа» приводит комментарий известного приморского юриста Галины Антонец по этому поводу:
- В настоящее время действующая редакция закона предусматривает только добровольную вакцинацию. Даже если работник занимает должность, которая предусматривает, что допуск и осуществление трудовых функций возможны только после прохождения вакцинации, его и в этом случае не могут уволить. Могут отстранить от работы с сохранением рабочего места, но без сохранения заработной платы, - подчеркнула специалист.
Так что здесь вроде и права ваши не нарушаются, и условия для выполнения указания Роспотребнадзора тоже есть. Кому понравится числиться на рабочем месте, не получая при этом ни копейки?
«В морге замечен не был»
Сейчас в регионе вакцинированы около 450 тысяч человек. Специалисты говорят - мало. Да и, что плохо с точки зрения пропаганды прививок, нет у нас учёта ревакцинировавшихся. Доктора допускают к повторному уколу через шесть месяцев после первого курса иммунизации, и в природе существуют эти люди. Автор этих строк, кстати, из таких.
- Коллективного иммунитета можно будет достигнуть, когда 70-80% приморцев пройдут вакцинацию от COVID-19. Коллективный иммунитет -это коллективная безопасность. Чем больше людей привито, тем менее интенсивной будет «волна» поражения. К сожалению, в Приморье это лишь 28,4% населения. Подводят студенты и работники организованных коллективов - транспорта, образования и сферы услуг, - уточнила главный внештатный эпидемиолог Приморского края Ирина Повиличенко.
Как любые принудительные меры, обязательная вакцинация воспринимается людьми неоднозначно. Но если бы полтора года назад, когда повсеместно были просто закрыты «на лопату» кафе, парикмахерские, целые торговые центры, их владельцам и персоналу предложили выбор - прививка и возможность работать либо нескончаемый локдаун, что бы они выбрали?
На сегодняшний день государство в лице санэпидслужбы фактически и даёт такой выбор.
- По данным оперативного анализа, из числа привитых заболело 560 человек, в том числе после законченной иммунизации - 391 (0,12% получивших законченный курс вакцинации), - уточнили «Золотому Рогу» в пресс-службе правительства Приморского края.
Кто из них оказался на больничной койке или пил лекарства под наблюдением терапевта на дому, статистика не отражает. Однако нам привели данные регионального минздрава: ни одного вакцинированного человека в реанимациях и моргах замечено не было.
«Подвинься, я лягу!»
- Ситуация с распространением коронавируса в нашей стране напряжённая. Растёт число заболевших. Ежедневно выявляют свыше 20 тысяч новых случаев. За последние две недели число пациентов с ковидом, которые находятся в больницах, выросло более чем на 25%, - привёл цифры глава российского правительства Михаил Мишустин во время заседания президиума Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
75% «ковидных» коек заняты на сегодняшний день в Приморском крае. С одной стороны, запас приличный (примерно на 500 «новеньких» хватит) и можно быть спокойными - затронь зараза кого-то из нас, для лечения место найдётся. С другой стороны - по России осталось меньше 10% коечного фонда под инфицированных. А к нам, как известно, болезненная тенденция докатывается с приличной задержкой.
Настораживает другое - тяжёлых пациентов в среднем по стране 11%, а в Приморье - около 20%.
Руководители медицинской сферы успокаивают: смогут в случае надобности увеличить количество «ковидных» койко-мест до 2 800. И аппараты ИВЛ, как утверждают, тоже есть.
Есть, увы, и другая неумолимая статистика - госпитальная. Не от организаторов здравоохранения, а от врачей-реаниматологов. После инвазивной искусственной вентиляции лёгких выживает не более 15% пациентов с тяжёлым течением COVID-19.
P.S.: очень хочется избежать назидательности, но кому-то она почудится между строк этого материала. В собственное оправдание лишний раз напомню, что вакцинация от коронавируса имеет набор противопоказаний, которые врачи свято чтут.
Региональным Роспотребнадзором предписано привить не менее 80% работников (оформленных по трудовому договору или договору ГПХ в организациях, у юрлиц и ИП) в сферах:
Обязательная вакцинация вводится и для государственных гражданских служащих, муниципальных служащих, работников органов власти и местного самоуправления Приморского края.