«По больному» — QR-коды и Приморье

Сейчас в регионе вакцинированы около 450 тысяч человек. Специалисты говорят - мало. Да и, что плохо с точки зрения пропаганды прививок, нет у нас учёта ревакцинировавшихся. Доктора допускают к повторному уколу через шесть месяцев после первого курса иммунизации, и в природе существуют эти люди. Автор этих строк, кстати, из таких.