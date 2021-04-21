Падение Игоря Хрущёва

Руководитель международного партийного центра Игорь Хрущёв 12 апреля исключён из партии «Единая Россия». Причиной стала канистра из-под автомобильного масла, которую Хрущёв, по неосмотрительности или же специально, выбросил на обочину дороги. Инициатором «отставки» политика стал губернатор и глава приморского отделения партии Олег Кожемяко. Газета «Золотой Рог» разобралась, как Хрущёв строил свою карьеру и что стало причиной текущей опалы политика.
Карьеру в «Единой России» Хрущёв начал ещё в 2005-м году. Тогда он работал заместителем начальника управления муниципальной собственности администрации Владивостока, которую в те годы возглавлял авторитетный предприниматель Владимир Николаев.
В 2013-м году в отношении чиновников, работавших в 2005-м в управлении мунсобственности, возбудили уголовное дело. По версии следствия, три госслужащих и юрист одного из местных предприятий разработали схему реализации недвижимости муниципалитета в личных интересах. Муниципальную собственность продали по заниженной цене, ущерб бюджету города составил около 50 миллионов рублей. Однако Хрущёв в этом деле публично не фигурирует.
В том же 2005 Игорь Эдуардович перешёл на работу в ДВГУ, где стал советником ректора по работе с Республикой Корея и КНДР. Параллельно пошла в гору и его партийная карьера: Хрущёв получает должность замруководителя исполкома партии, к сфере его ответственности относятся агитация и пропаганда.
В 2008 Игоря Эдуардовича пригласили в администрацию Приморского края на должность директора департамента промышленности и торговли. На этой должности Хрущёв продержится до 2012 года: ему удалось захватить один из самых «жирных» периодов в новой истории региона — масштабные стройки к саммиту АТЭС. Именно Хрущёв курировал многомиллионные подряды на подготовку краевой инфраструктуры к визиту глав нескольких стран и десятков гостей «помельче».
В 2012 году губернатором Приморья стал Владимир Миклушевский. И пусть сегодня мало у кого сохранились положительные воспоминания о работе Миклушевского, тогда у многих он ассоциировался с глотком свежего воздуха. Во время работы в крае Владимир Владимирович не раз твердил о необходимости декриминализации региона, в том числе — и в рядах чиновников.
Одним из первых шагов «декриминализатора» стало устранение представителей «дарькинской фронды» из близкого окружения. В числе первых работы лишился Игорь Хрущёв. Причём отставка явно происходила не в рабочей обстановке. В то время как СМИ сообщали, что Хрущёв написал заявление «по собственному» и уже отстранён от должности, сам Игорь Эдуардович утверждал, что ничего подобного не было.
Увольнение Хрущёва и других чиновников запомнилось ещё одним курьёзом. В мае, после того как стало известно об отставках, на сайте приморского отделения «Единой России» из списка партийного руководства исчезли имена экс-губернатора Сергея Дарькина, спикера краевого парламента Евгения Овечкина, Игоря Хрущёва и других. В партии это объяснили техническим сбоем. Возможно, так оно и было, но осадок, как принято говорить, остался.
Впрочем, партийные регалии Хрущёв все же сохранил, да и без работы не остался. С 2012 года он трудился в федеральном Агентстве автомобильного транспорта, с 2016 года руководил Росгранстроем — в его ведении находились погранпереходы и прочие объекты.
Тут стоит отметить, что в 2011-м году политическую карьеру начала жена Игоря Хрущёва — Татьяна. Она избирается в Законодательное Собрание Приморья по спискам партии «Справедливая Россия» (в те годы справороссы переживали свой кратковременный расцвет). Особой активностью в краевом парламенте она не запомнилась, и в следующем созыве её не оказалось. Но, судя по официальному сайту партии, из «Справедливой России» Хрущёва так и не вышла.
Но вернёмся к персоне Игоря Хрущёва. После неприятной отставки из администрации региона, он по-прежнему состоит в рядах «Единой России» и занимает там не последние должности. В 2015 году он числится заместителем руководителя Региональной контрольно-ревизионной комиссии.
В 2017 году появляются слухи, будто Хрущёв намерен возглавить региональное отделение «Единой России». Тогда во главе приморских единороссов стоял ректор ВГМУ Валентин Шуматов — фигура компромиссная, но не выдающаяся. В итоге карьерные амбиции Хрущёва всё же не реализовались.
К 2018 он стал первым замом секретаря регионального отделения партии. На выборах губернатора Приморья в 2018 году он — доверенное лицо врио главы региона Андрея Тарасенко. И, что логично, всячески настаивает на его победе.
«Что же произошло на самом деле во втором туре? Приморский край столкнулся с фальсификацией выборов. Нам такое даже в страшном сне не могло присниться. Мы располагаем достоверной информацией, что порядка 40 млн рублей потратил штаб Ищенко на привод избирателей. Они приняли решение сконцентрироваться на полупьяных людях, которые потом откровенничали и рассказывали о том, кто и сколько давал. Только во Владивостоке было куплено 13 тысяч голосов», — рассказал Игорь Хрущев на пресс-конференции, приуроченной к завершению второго тура губернаторских выборов.
Однако отстоять Андрея Тарасенко всё же не удалось, а губернатором в итоге стал Олег Кожемяко. Но и при Кожемяко, несмотря на приписываемую ему нелюбовь к «дарькинским», Хрущёв уверенно держится на руководящих постах в «Единой России».
В 2019 году на базе приморского отделения «Единой России» начал действовать Международный партийный центр. Задача структуры — формирование диалога с политическими объединениями из стран АТР. Руководителем центра стал Игорь Хрущёв. Сложно судить, чем стало это назначение для Игоря Эдуардовича — почётной ссылкой или же повышением. Очевидно одно — о месте главы регионального отделения партии он уже не мечтал.
Хрущёв мог бы и дальше сидеть в партии, всеми немного забытый. Если бы не злополучная канистра. В марте этого года в соцсетях и СМИ начали распространять видеозапись, где Игорь Хрущёв выбрасывает пустую канистру из-под автомобильного масла на обочину дороги. Само собой, такой поступок вызвал осуждение со стороны многих — в их числе оказался губернатор Приморья и глава регионального отделения партии Олег Кожемяко.
«Мы знаем этого гражданина. Во-первых, это несовместимо с теми должностями, которые он занимал. Второе — я думаю, что его деятельность в партии будет приостановлена. Судя по автомобилю, он человек не бедный. Поэтому лучшее, что он может сделать — это обустроить или создать какой-нибудь сквер и передать его жителям города. И тогда это будет по-честному и нормально. Ведь такие поступки не должны проходить незамеченными», — сказал глава края, отвечая на вопрос журналистов на субботнике в марте.
Но, судя по всему, в партии ситуацию решили спустить на тормозах. В течение месяца после инцидента никто из единороссов так и не предпринял мер к порицанию оступившегося коллеги. Сам Хрущёв произошедшее не комментировал, а заниматься обустройством городских пространств он тем более не стал.
Возможно, все бы действительно забыли про эту историю, включая и самого Олега Кожемяко. Если бы не скандальная вечеринка Павла Компана, лицом которой стала Татьяна Хрущёва. Её можно назвать одним из соорганизаторов мероприятия — она работает креативным директором агентства PRR.
Через несколько дней после вечеринки губернатор заявил, что и Хрущёв, и врио руководителя регионального исполнительного комитета Екатерина Маленкова оставят свои должности и будут исключены из партии. Маленкова понесла наказание за бездействие в отношении Хрущёва.
Рассказывая об административной карьере Игоря Хрущёва и его партийных достижениях, мы упустили достаточно важный момент. Помимо всего прочего, Игорь Хрущёв — видный бизнесмен. Он, напрямую или через родственников, владеет несколькими компаниями, работающими в сфере пассажирских перевозок. Учредителями ООО «Росттранс», ООО «Росттранс-Приморье», ООО «Росттранс-ДВ» являются либо Татьяна Хрущёва, либо её мать Ольга Иванова. Также Хрущёва владеет ООО «Талина» — это спа-салон и салон красоты. Директором фирмы является Ольга Иванова.
По данным СМИ, Хрущёв и его бизнес-партнёры контролируют более половины международных транспортных перевозок через приморский пункт пропуска Пограничный. Перчинки происходящему придаёт то, что работа в Росгранстрое явно близка к бизнес-деятельности семьи Хрущёва. Но почему-то никого явный конфликт интересов не смущает.
Что же мы имеем в итоге. Имиджевый скандал вряд ли заметно сказался на финансовом положении семьи Хрущёвых, да и в «Единой России» Игорь Хрущёв заметную роль давно не играл. Татьяна Хрущёва свои политические амбиции явно оставила в прошлом.
Наверняка у Игоря Эдуардовича была возможность договориться: провести субботник в каком-нибудь парке, публично покаяться. Однако ничего из этого он делать не стал, что, пожалуй, свидетельствует о его отношении к партии. Да и ко всему краю в целом.
Анна САТИМОВА.