Падение Игоря Хрущёва

«Мы знаем этого гражданина. Во-первых, это несовместимо с теми должностями, которые он занимал. Второе — я думаю, что его деятельность в партии будет приостановлена. Судя по автомобилю, он человек не бедный. Поэтому лучшее, что он может сделать — это обустроить или создать какой-нибудь сквер и передать его жителям города. И тогда это будет по-честному и нормально. Ведь такие поступки не должны проходить незамеченными», — сказал глава края, отвечая на вопрос журналистов на субботнике в марте.