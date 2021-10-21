У врачей свои традиции

Четыре операции по пересадке внутренних органов было проведено в этом году во Владивостоке. Два приморца получили новые почки в августе — их им пересаживали краевые специалисты совместно со столичными врачами.

Фото: Алиса Сухарева Двое пациентов были прооперированы совсем недавно медработниками Приморья. Фото: Алиса Сухарева Сейчас они находятся в хирургическом отделении Краевой клинической больницы и восстанавливаются после столь серьёзного хирургического вмешательства. Фото: Алиса Сухарева В России существует традиция — после начала работы новых центров у стен медучреждения высаживать деревья. Возле хирургического отделения Краевой клинической больницы в честь первых проведенных операций по трансплантации были высажены три клёна. Фото: Алиса Сухарева — Это по-своему символично, потому что у слова «трансплантация» латинский корень planta, одно из значений которого — «растение, посадка». Таким образом, мы ещё привлекаем внимание к Дню донора. Радует, что новые центры продолжают открываться — людям теперь необязательно ездить на операцию в Новосибирск или Москву. Сейчас мы обсуждаем с коллегами, когда во Владивостоке можно будет запускать трансплантацию печени. Также мы надеемся, что скоро сможем открыть центр в Хабаровске, — заявил директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова» Минздрава России, главный внештатный трансплантолог Минздрава России Сергей Готье. Фото: Алиса Сухарева За последние 10 лет трансплантологические центры были открыты в десяти разных городах страны. В этом году пересаживать почки пациентам стали в Улан-Удэ и Владивостоке. Фото: Алиса Сухарева Такой рывок в развитии здравоохранения нашего региона стал возможен благодаря государственной программе «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020–2027 годы.

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