У врачей свои традиции

Аналитика
У врачей свои традиции
У врачей свои традиции
Сегодня, 12:00Фото: Алиса Сухарева
Четыре операции по пересадке внутренних органов было проведено в этом году во Владивостоке. Два приморца получили новые почки в августе — их им пересаживали краевые специалисты совместно со столичными врачами.
Фото:Алиса Сухарева

Двое пациентов были прооперированы совсем недавно медработниками Приморья.

Фото:Алиса Сухарева

Сейчас они находятся в хирургическом отделении Краевой клинической больницы и восстанавливаются после столь серьёзного хирургического вмешательства.

Фото:Алиса Сухарева

В России существует традиция — после начала работы новых центров у стен медучреждения высаживать деревья. Возле хирургического отделения Краевой клинической больницы в честь первых проведенных операций по трансплантации были высажены три клёна.

Фото:Алиса Сухарева

— Это по-своему символично, потому что у слова «трансплантация» латинский корень planta, одно из значений которого — «растение, посадка». Таким образом, мы ещё привлекаем внимание к Дню донора. Радует, что новые центры продолжают открываться — людям теперь необязательно ездить на операцию в Новосибирск или Москву. Сейчас мы обсуждаем с коллегами, когда во Владивостоке можно будет запускать трансплантацию печени. Также мы надеемся, что скоро сможем открыть центр в Хабаровске, — заявил директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова» Минздрава России, главный внештатный трансплантолог Минздрава России Сергей Готье.

Фото:Алиса Сухарева

За последние 10 лет трансплантологические центры были открыты в десяти разных городах страны. В этом году пересаживать почки пациентам стали в Улан-Удэ и Владивостоке.

Фото:Алиса Сухарева

Такой рывок в развитии здравоохранения нашего региона стал возможен благодаря государственной программе «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020–2027 годы.

Сюжеты:
Приморье
медицинаВладивостокЗдравоохранениеПриморье
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