Вся надежда на женщин… «Женщин Уссурийска»

Ещё одно подобное мероприятие для неуёмных в хорошем смысле пенсионеров также было организовано осенью прошлого года. 1 ноября 2020 года состоялся «Лесной поход — шаги к здоровью» для «серебряных» волонтеров до 65 лет. Двадцать пять человек, пройдя пять тысяч шагов, провели встречу «Мы вместе». Всем также были вручены памятные сертификаты. Активные добровольцы были отмечены благодарственными письмами от властей региона и председателя ЦИК РФ за неоценимую помощь в организации и проведении Общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ. Ряды волонтёров «серебряного» возраста пополнились десятью добровольцами.