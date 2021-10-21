Вся надежда на женщин… «Женщин Уссурийска»

Она называется «Женщины Уссурийска». Чем живёт эта организация сейчас — узнавал корреспондент газеты «Золотой Рог».
К истокам
Практически все женские организации нашей страны созданы для того, чтобы вовлекать представительниц прекрасного пола в общественно-политическую деятельность, содействовать повышению их роли в управлении производством, делами общества и государства.
Этим же с 16 марта 2001 года занимается Уссурийская женская общественная организация «Женщины Уссурийска». На протяжении 21 года общественницы работают в канве защиты и продвижения интересов женщин Уссурийского городского округа.
«Женщины Уссурийска» работают в тесном контакте с государственными органами и общественными организациями, чья деятельность направлена на защиту семьи, женщины-матери и воспитание подрастающего поколения.
Сейчас объединение активно сотрудничает с женщинами пожилого возраста, так называемыми серебряными волонтерами. А на базе организации создан Уссурийский центр «Серебряные добровольцы Приморья» и «Активное долголетие».
Активность = жизнь
На регулярной основе «Женщины Уссурийска» проводят мероприятия, направленные на популяризацию активного образа жизни и любви к спорту.
Одним из запоминающихся событий стал прошлогодний пеший поход по улицам Уссурийска под названием «3000 шагов к здоровью». Десятки активистов прошли от драматического театра им. Веры Комиссаржевской до проспекта Блюхера к легендарному паровозу — памятнику времён гражданской войны на Дальнем Востоке. Участникам похода были вручены памятные сертификаты.
Ещё одно подобное мероприятие для неуёмных в хорошем смысле пенсионеров также было организовано осенью прошлого года. 1 ноября 2020 года состоялся «Лесной поход — шаги к здоровью» для «серебряных» волонтеров до 65 лет. Двадцать пять человек, пройдя пять тысяч шагов, провели встречу «Мы вместе». Всем также были вручены памятные сертификаты. Активные добровольцы были отмечены благодарственными письмами от властей региона и председателя ЦИК РФ за неоценимую помощь в организации и проведении Общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ. Ряды волонтёров «серебряного» возраста пополнились десятью добровольцами.
Благодаря активной работе «Женщин Уссурийска» в городском округе в прошлом году был создан клуб «Асана долголетия». Он занимается вопросами оздоровления и активного долголетия членов «Уссурийского центра „Серебряные добровольцы Приморья“» и людей пожилого возраста. Здесь теперь два раза в неделю проводятся занятия йогой для двух групп. В каждой по 20 человек. Помимо этого, была создана группа скандинавской ходьбы из 10 человек, которые занимаются на городском стадионе «ДОРА». А по воскресеньям активисты плавают в бассейне «Чайка».
Не всё то серебро, что блестит
«Женщины Уссурийска» — ещё и активные волонтёры. Они вошли в состав клуба «Серебряные добровольцы Приморья». И теперь вместе с такими организациями, как «Матери России», Профсоюз работников образования, ветеранский клуб «Надежда» и другие, они работают на благо жителей своего города.
Добровольцы возраста 50+ работают по нескольким направлениям: социальное и событийное волонтёрство, наставничество молодёжи, проведение общественно значимых мероприятий. Но главная цель клуба — поддержка и привлечение пожилых уссурийцев к участию в социально значимой деятельности и самореализация граждан старшего поколения через волонтёрскую деятельность.
К примеру, в конце лета в Уссурийске прошла нужная и добрая акция «В школу с радостью» с участием «серебряных» волонтёров. Она была организована на школьной ярмарке, на территории старого центра города.
Неравнодушные горожане покупали канцелярию, рюкзаки, книжки, тетрадки и другие необходимые для школьников принадлежности и передавали их «серебряным» волонтёрам, которые дежурили в палатке с названием акции.
— Всё, что подарили покупатели, в итоге передали школьникам, нуждающимся в поддержке: детям из малообеспеченных, многодетных и неполных семей, а также ребятам, оставшимся без попечения родителей, — рассказала волонтёр Ольга Пьянова.
Отметим, что сегодня на территории Приморского края действует более ста общественных организаций, занимающихся проблемами женщин, семьи и детей.