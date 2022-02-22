Уборка снега познаётся в сравнении

Но, как оказалось, у погоды это была «проба пера» в отношении Константина Шестакова. С 30 ноября на 1 декабря пошёл первый серьёзный снегопад для градоначальника. Но и здесь всё было готово, чтобы дать отпор стихии — вся техника вышла на уборку и в режиме «нон-стоп» чистила город. На утро 1 декабря во Владивостоке наблюдались всего лишь 6-балльные пробки. Однако не все автобусы вышли на городские маршруты. Перевозчики просто не стали выводить транспортные единицы, за что потом и поплатились.