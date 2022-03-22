Перспективы взаимодействия в вопросах судостроения обсудили депутаты Думы города, учёные и промышленники во Владивостоке

Встреча состоялась на площадке Института автоматики и процессов управления Дальневосточного отделения Российской академии наук.
Расширенная технологическая встреча, посвящённая развитию судостроения и судоремонта на Дальнем Востоке, собрала более 40 участников — представителей министерства промышленности и торговли Приморского края, администрации города Владивостока, научных подразделений ДВО РАН, ДВФУ, ведущих градообразующих предприятий региона — заводов «Дальприбор», «Варяг», «Звезда», «Изумруд», «Дальзавод», Дальневосточного центра судостроения и судоремонта, авиационной компании «Прогресс».
В ходе встречи были заслушаны доклады и предложения научных организаций Дальнего Востока для реального сектора экономики в сфере импортозамещения. Также были рассмотрены вопросы содействия развитию малых инновационных предприятий, перспективы внедрения инноваций в бизнесе — в контексте мер поддержки малого и среднего предпринимательства, принимаемых Правительством РФ в условиях санкций.
Вопрос о необходимости развития взаимодействия между представителями ведущих промышленных предприятий региона, предпринимательским сообществом и учёными институтов, научных центров Дальневосточного отделения Российской академии наук, занимающихся разработкой передовых высокотехнологичных проектов, был поднят на прошедшем в феврале текущего года под председательством главы Владивостока Константина Шестакова заседании Совета по развитию промышленности на территории Владивостокского городского округа при администрации города.
— Работа данного совещательно — консультативного органа, проводимая при поддержке правительства края, администрации города, Думы Владивостока, будет содействовать эффективному внедрению инноваций, продвижению высокотехнологичных проектов в ряде ведущих сфер индустрии региона, в судостроении и судоремонте. Для города Владивостока, обладающего уникальным выходом к мировому океану, сфера судостроения и ремонта кораблей, торговых и рыболовецких судов была и остаётся одним из государственных приоритетов. В решении важных задач по наращиванию темпов, увеличению объёмов выпускаемой продукции, повышению её конкурентоспособности особое значение имеет технологическое переоснащение производства, — подчеркнул председатель Думы города Владивостока, куратор проекта «Локомотивы роста» в ДФО Андрей Брик, один из инициаторов мероприятия.
Представители академического сообщества региона предложили целый ряд прорывных технологичных решений, сопроводив свои выступления презентационными материалами.
Академик, заместитель председателя ДВО РАН, научный руководитель Института автоматики и процессов управления ДВО РАН Юрий Кульчин в своем докладе акцентировал перспективы повышения конкурентоспособности производственного сектора экономики за счёт внедрения современных высокоэффективных лазерных технологий на предприятиях судостроения и судоремонта. По прогнозам учёных, восстановление деталей и конструкций в судоремонте с помощью лазера должно стать особенно востребованным в условиях импортозамещения, когда из-за санкций ограничивается поступление на судоремонтные предприятия запчастей из-за рубежа.
По мнению Юрия Кульчина, для эффективного продвижения передовых технологий необходимо создание Дальневосточного инжинирингового центра, на данное время уже разработан бизнес-план и подготовлены площадки.
— Развитие эффективного сотрудничества с научно–образовательным сообществом позволит промышленникам и субъектам малого предпринимательства при поддержке государства, осуществляющего комплексные меры поддержки бизнеса в условиях санкционных ограничений, органов власти и местного самоуправления, депутатского корпуса внедрить целый ряд новых высокотехнологичных решений, что будет содействовать укреплению позиций ведущих региональных предприятий на внутреннем и внешнем рынках, — акцентировал Андрей Брик.
По материалам пресс-службы Думы Владивостока.