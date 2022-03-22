Перспективы взаимодействия в вопросах судостроения обсудили депутаты Думы города, учёные и промышленники во Владивостоке

— Работа данного совещательно — консультативного органа, проводимая при поддержке правительства края, администрации города, Думы Владивостока, будет содействовать эффективному внедрению инноваций, продвижению высокотехнологичных проектов в ряде ведущих сфер индустрии региона, в судостроении и судоремонте. Для города Владивостока, обладающего уникальным выходом к мировому океану, сфера судостроения и ремонта кораблей, торговых и рыболовецких судов была и остаётся одним из государственных приоритетов. В решении важных задач по наращиванию темпов, увеличению объёмов выпускаемой продукции, повышению её конкурентоспособности особое значение имеет технологическое переоснащение производства, — подчеркнул председатель Думы города Владивостока, куратор проекта «Локомотивы роста» в ДФО Андрей Брик, один из инициаторов мероприятия.