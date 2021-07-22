Не только когти, но еще клыки и щупальца: кто подстерегает приморцев за дверью

Со змеями в Приморье разнообразия чуть больше. В крае водятся два вида ядовитых змей, встреча с которыми для человека может быть летальна. Это щитомордник и гадюка. Однако последняя обитает на севере региона и встреча с ней маловероятна. Остальные виды змей тоже могут укусить, однако они не так опасны для человека, хотя и добавят неприятных ощущений в жизни. Кроме того, в Приморском крае уже 20 лет не было зарегистрировано ни одной смерти от укуса змеи.