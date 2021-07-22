Не только когти, но еще клыки и щупальца: кто подстерегает приморцев за дверью

Об этом журналистам сообщил заведующий отделения острых отравлений, главный внештатный токсиколог Приморского края Кирилл Коростылев. Рассказал он и о том, что нужно сделать, чтобы после столь неприятной встречи остаться в добром здравии.
Из-за долгого отсутствия солнца в летний период, теперь, когда оно все же начало выглядывать из-за облаков, активность медуз и змей нарастает.
Из всех медуз, что водятся в водах Приморского края, самая неприятная встреча ждет человека с крестовиком. Опознать её достаточно легко: сквозь прозрачное тело виден рисунок в форме креста. Отравление «счастливчику» не грозит, однако масса неприятных ощущений обеспечена.
Чаще всего этих морских обитателей можно встретить в хорошо прогретой воде на мелководье в морской траве. Во Владивостоке это Де-Фриз, Воевода, Русский остров. В открытом море, где сильные течения, как правило, медуз не встретить. Но бывают и исключения.
Кирилл Коростылев рассказал, что в его практике были случаи, когда пациенты поступали и с катеров. Ныряльщики хоть и зашли далеко от берега, однако все же встретили медуз высоко на поверхности воды.
Человеку сильно повезет, если кроме жжения в том месте куда ужалила медуза, не разовьется других симптомов. Другими последствиями встречи с медузой могут стать сильный кашель или невыносимая ломота по всему телу, которые проявятся за 40-50 минут.
«Причем ломота достаточно сильная, как будто вас скручивает и разрывает пополам, все суставы выламывает», — подчеркнул токсиколог Кирилл Коростылев.
А могут и сразу оба симптома развиться.
Если удалось отделаться лишь аллергической реакцией на коже, то в больницу можно не ехать. В случае очень сильного жжения в месте поражения кожи, уменьшить боль поможет средство от укусов комаров, наподобие фенистила.
Однако при наличии кашлевой или болевой формы обращение к медикам обязательно. Дело в том, что помощь в таких случаях оказывают препаратами, которые недоступны рядовым гражданам и получить их можно только в больнице.
«Нужно хорошо запомнить: домашних аптечек вам не хватит. Если это болевая форма, то человек сразу это почувствует. Нужные препараты находятся только в больнице. Противокашлевые в том числе. Вы не подавите кашель никакими препаратами кроме тех препаратов, которые находятся в отделении. То есть специфические препараты, которые давят механизм центрального кашлевого рефлекса», — обстоятельно разъяснил заведующий отделения острых отравлений Владивостокской клинической больницы №2 Кирилл Коростылев.
Никакое самолечение не поможет, можно только принять какой-нибудь антигистаминные препарат, чтобы хоть немного снизить симптоматику по дороге в больницу.
И кстати, если вы вдруг выпили алкоголь, а после этого встретились с медузой, то будьте готовы к скорейшему развитию симптомов. Алкоголь ускоряет распространения секрета по телу.
Среди журналистов, собравшихся послушать импровизированную лекцию медика, нашлась девушка, которая уже имела опыт встречи с медузой. Своими впечатлениями она поделилась с корреспондентом Золотого Рога.
«Знакомство» состоялось в море, на следующий день после шторма. В такие моменты медуз часто приносит из глубины и их не так легко разглядеть на поверхности. Наталью ужалили прямо в лицо. Выйдя из воды она несколько раз умылась пресной водой и отправилась в травмпункт. Там оказать ей помощь не смогли и вызвали скорую. Прибывшие медики предложили пострадавшей два варианта: укол обезболивающего или транспортировка в больницу.
«В Тысячекоечной сказали, что я сделала неправильный выбор: там укололи точно такое же обезболивающее, посоветовали принять дома антигистаминное и отпустили. Остаток этого дня и следующие сутки очень сильно сводило судорогой, ломало все тело с постоянной болью, так что я научилась ставить себе уколы обезболивающего самостоятельно. Если хватало сил, можно было дойти до ванной - холодный душ на какое-то время снимал часть боли», — поделилась своим опытом встречи с медузой Наталья.
Со змеями в Приморье разнообразия чуть больше. В крае водятся два вида ядовитых змей, встреча с которыми для человека может быть летальна. Это щитомордник и гадюка. Однако последняя обитает на севере региона и встреча с ней маловероятна. Остальные виды змей тоже могут укусить, однако они не так опасны для человека, хотя и добавят неприятных ощущений в жизни. Кроме того, в Приморском крае уже 20 лет не было зарегистрировано ни одной смерти от укуса змеи.
«Никаких отсасываний, никаких прижиганий, никаких перетягиваний жгутом. Потому что то, что там останется вызовет некроз и все попросту сгниет», — строго-на-строго запретил токсиколог Кирилл Коростылев.
Если не настал анафилактический шок, а это возможно благодаря аллергии на белок, то первым делом нужно успокоиться. А затем перестать двигать той конечностью, которая была поражена. Яд в организме распространяется в течении 72 часов. Чем меньше вы ею шевелите, тем медленнее будет двигаться яд, повреждая на своем пути сосуды, капилляры и лимфатические пути.
По возможности, следует зафиксировать конечность, чтобы максимально ее обездвижить, а затем ехать к медикам. В идеале сразу в отделение токсикологии, однако если это невозможно, то в ближайший медпункт. Все медорганизации края знают нужный телефон, поэтому как минимум консультативную помощь вы точно получите.
Откладывать визит к профильному врачу не стоит. В противном случае из-за загноения раны пациентом уже придется заниматься гнойному хирургу, а в случае воспаления лимфатических путей, то и сосудистому. Да нужно обладать повышенной «суровостью», чтобы игнорировать последствия укуса змеи.
«Это реально больно. Суставы не работают, потому что они отекают, пальцы не двигаются. Рука становится, что две ваших ноги. Потом постепенно этот отек уходит. Конечно потом могут быть всякие осложнение, но чтобы их не было расписывается лечение дальнейшее», — разъяснил врач.
Обращаться за профильной помощью следует в течение первых же суток. Причем в большинстве случаев скорую вызывать не обязательно. Симптомы развиваются постепенно, поэтому некоторое время, чтобы добраться до больницы у пострадавших есть.
«Учитывая нынешнюю загрузку в эпидемию, уж лучше добираться самим. Гораздо проще и быстрее», — заявил Кирилл Коростылев.
По словам медика, если не развился анафилактический шок, то добраться до больницы после встречи со змей вполне возможно и без кареты скорой помощи.
Напомним, в регионе реализуется государственная программа «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020-2027 годы.