«Узнай свою школу»: богатая история и новаторство

«Учим и учимся в Приморье». Правила его остаются неизменными: мы рассказываем о разных школах края, не называя номера – его предлагается угадать или узнать вам. Победители получают призы – билеты в театр или музей.

Фото: Татьяна Полищук Учебное заведение, о котором идёт речь в этом выпуске, ведёт свою историю с 1902 года, правда тогда в нём учились исключительно девочки. С тех пор многое изменилось не только в составе учеников, но и в принципах образовательного процесса: начиная с 8 класса ученики здесь выбирают направление, в котором мыслят своё профессиональное будущее, и затем изучают избранные предметы в углублённом формате. Помимо традиционных физики, химии, биологии и математики, несколько лет назад был открыт социально-экономический класс – как ответ на повышенную потребность общества в специалистах этого направления. Также здесь изучают языки: два европейских и три восточных – японский, корейский, китайский. Фото: Татьяна Полищук Учреждение имеет богатые образовательные традиции, регулярно выигрывает федеральные и городские гранты на развитие, является региональной площадкой ежегодного конкурса «Учитель года». Фото: Татьяна Полищук Одновременно с растущим престижем и популярностью с годами в школе обозначилась проблема недостатка площадей в историческом здании. Стало просто невозможно вместить всех учеников и обеспечить им качественные условия обучения. Решить эту проблему удалось пять лет назад путём соединения двух школ под одним брендом. Второе здание расположено в районе Орлиной сопки на улице Нерчинской. На момент объединения там училось чуть больше 180 детей, тогда как число учеников в «материнском» образовательном учреждении уже подходило к тысяче. Фото: Татьяна Полищук Расширившись территориально, школа получила три спортивных зала, ученики смогли заниматься в спортивных секциях и творческих студиях. Для начальной школы создали три группы продленного дня, чего школа не могла себе позволить в здании на улице Уборевича. Здание учреждения на Уборевича окружают деловые кварталы, здесь совсем немного жилых домов, гораздо больше учреждений и офисов. Поэтому основной набор в первой волне записи делает население микрорайона Нерчинской. Но вот во второй волне, после 1 июля, от желающих отдать ребёнка именно в эту школу просто нет отбоя. А теперь – внимание! Условия конкурса «Узнай свою школу»: Конечно, многие уже поняли, о какой школе идёт речь и готовы назвать её номер, чтобы выиграть приз – билеты в театр. Сделать это можно в течение двух недель – до 5 октября включительно. Присылайте отгадки и свои контакты на редакционную почту priem@zrpress.ru с пометкой «Узнай свою школу», или оставляйте их в комментариях к постам в соцсетях. Если же в вашей жизни нет места интернету, то вы можете позвонить в редакцию по телефону +7 (423) 260-61-97 – но только в промежутке с 10 до 12 часов: у газетчиков очень много дел. Победителя определит генератор случайных чисел, итоги конкурса будут опубликованы в номере газеты «Золотой Рог», который выйдет 12 октября.

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