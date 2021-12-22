Красная зона: Автоподставщики сделали Приморский край лидером антирейтинга

Регион, лидирующий в России по количеству автомобилей на душу населения, попал в поле зрения страховых мошенников, зарабатывающих на автоподставах. Специалисты Российского Союза Автостраховщиков призывают местных водителей быть внимательнее на дорогах.

А также напоминают желающим «погреть руки» на подставных ДТП об уголовной ответственности. История о том, как мама, папа и сын-переросток заставили пить валерьянку ничего не подозревающих автолюбителей и сотрудников страховых компаний, будоражит автомобилистов во Владивостоке. По данным, которые приводят СМИ Приморского края, на счету этой троицы уже более полутора сотен автомобильных подстав. И, судя по всему, на данный момент какой-либо реакции со стороны ни правоохранительных органов, ни краевой администрации нет. — Страховые мошенники — преимущественно мужчины до 40 лет. Часто соучастниками преступлений они делают своих родственников, в том числе жён. Довольно большой процент таких злоумышленников владеют собственным бизнесом в сфере ремонта авто либо занимаются перепродажей машин. Попадаются среди них и граждане, уже имеющие за плечами судимость, — отмечает эксперт по противодействию страховому мошенничеству Дмитрий Кондратьев. По итогу 9 месяцев 2021 года Приморский край угодил на первое место в самой рисковой «красной зоне» антирейтинга регионов по уровню мошеннических выплат в ОСАГО, который обновляет Российский Союз Автостраховщиков. Заметим, что Центробанк, ранжируя регионы России по степени рисков в обязательном автостраховании, также отнес Приморье в «красную зону», согласно мониторингу за 1 октября 2021 года. Специалисты указывают на то, что самим автовладельцам надо быть внимательнее. При первом же подозрении, что с произошедшим столкновением что-то нечисто, следует не только предупреждать страхового агента, но и писать заявление о мошенничестве в полицию. А там уже могут быть назначены экспертизы, которые облегчат установление вины автора автоподставы. Инсценированные аварии могли бы быть локальной проблемой отдельно взятых «жертв», не будь от них эффекта взрывной волны. Ставя под сомнение устойчивость системы автострахования (преимущественно речь идёт всё-таки о полисах ОСАГО, каско — в гораздо меньшей степени), мошенники провоцируют сложности для добросовестных водителей. — Мне надо было продлить страховку, и я как-то ещё смогла. Но мой муж очень долго не мог найти компанию, которая продала бы ему страховку на новую машину, — рассказала о своём примере жительница Владивостока Мария Пшеничникова. — Все говорят, что в городе дефицит автостраховок, с лета он длится и мало что изменилось. Всему виной — резкое повышение рисков страховщиков, которые терпят крупные убытки от автоподставщиков и прочих страховых мошенников. Решать проблему с автоподставщиками в Приморском крае следует уже системно на всех уровнях, а не только силами сотрудников служб безопасности страховых компаний, которые даже не наделены полномочиями детективов и не могут расследовать мошенничества и возбуждать уголовные дела. Весь 2021 год Приморский край находится на первых строчках «красной» зоны рейтингов РСА и Центробанка. За последние месяцы проблема с доступностью ОСАГО вылилась в социальную напряженность и вызывает опасения у 90% законопослушных граждан. В ноябре региональное правительство организовало специальную рабочую группу с участием представителей Минтранса, Центробанка, страховых компаний и правоохранительных органов. Для разрешения ситуации одним из главных направлений работы группы должно стать противодействие разгулявшимся «автоподставщикам» на всех доступных уровнях. Аналогичный опыт по созданию рабочих групп доказал свою эффективность на Кубани и в Волгоградской области, где одно время «автоюристы» с договорами цессии слишком уж разгулялись. В итоге по прошествии короткого периода времени оба региона заметно улучшили свои позиции. Например, Краснодарский край успешно покинул «красную» зону рейтингов РСА и ЦБ. — Отмечу, что за несколько последних лет Российскому Союзу Автостраховщиков удалось создать специальные рабочие группы для борьбы с различными категориями страховых мошенников в 65 регионах страны. И это на самом деле даёт хорошие результаты, — говорит заместитель исполнительного директора РСА Сергей Ефремов. Напомним, что сегодня в России на руках автовладельцев — более 40 миллионов полисов ОСАГО. И это — не коммерческий, а социальный проект, направленный за защиту интересов участников дорожного движения. Но именно на эту сферу приходится более 90% инцидентов, если за 100% брать всё мошенничество в сфере страхования. — То, каким образом недобросовестные граждане осуществляют свои мошеннические действия, от случая к случаю разнится. Кроме орудующих в Приморье автоподоставщиков, весьма активны в нашем государстве недобросовестные «автоюристы»: они склоняют доверчивых страхователей ОСАГО, которые попали в ДТП, к тому, чтобы заключить договор цессии. После этого они требуют от страховщика возместить убыток, прибегая к противозаконным методам, вытягивают компанию в суд. И там — зарабатывают на пенях, неустойках и штрафах. А виноватым в этой схеме оказывается доверчивый водитель, который передал права требования и получения страховой компенсации третьим лицам, — объясняет Сергей Ефремов. — Он как минимум будет обязан уплатить налоги с тех денег, которые в результате тяжб получают мошенники.

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