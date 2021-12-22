Тинькофф. Главным разочарованием этого материала (если не считать СберБанк, но с ним, в целом, всё было предсказуемо по итогам предыдущих публикаций) стал Тинькофф. Кредитные линейки и вклады у банка, как мы помним, тоже не на высоте — банк стабильно занимал четвёртые места наших рейтингов, пропуская на самое «дно» только СберБанк (который всегда проигрывал всем банкам из обзора по всем показателям). В этот же раз Тинькофф и вовсе сдался без боя — он просто не выдаёт ипотечные кредиты. По информации официального сайта, сервис «Тинькофф Ипотека» действовал с 2015 года. В 2019 году банк закрыл направление, посчитав его неприбыльным. При этом в августе 2018 года сайт банка гордо рапортовал о том, что «Тинькофф Ипотека признана лучшим ипотечным онлайн-сервисом Центральной и Восточной Европы по версии журнала Global Finance». Видимо, «лучший» и «успешный» в мире бизнеса — не синонимы. Судя по новостным заметкам, в 2021 году банк задумался о возобновлении ипотеки.