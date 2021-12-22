СберБанк. Стартовая страница встречает нас не самыми привлекательными ставками (одинаковыми для новостроек и вторички) от 9,3% годовых с первым взносом не менее 10% от стоимости жилья. Ипотечный калькулятор — общий, в нём можно удобно переключить вид ипотечного продукта, с которым вы будете работать в дальнейшем.
Далее начинается «стандартная» для СберБанка демпферная история, уже знакомая по предыдущим публикациям про кредиты и вклады. Если у вас есть зарплатная карта, страхование жизни и здоровья, электронная регистрация сделки — это уменьшит вашу процентную ставку примерно на 1,8%. Пришёл в СберБанк — будь готов играть по его условиям.
«Базовый» кредит для новостройки обойдётся вам в 1,2 млн первоначального взноса, процентную ставку в 11,1%, ежемесячный платёж в 66 392 руб. К слову, если вы можете подтвердить ваш доход, то на процентную ставку это никак не повлияет, что очень странно. Единственный плюс — снижение первоначального взноса на 600 000 руб.
«Готовое жильё» вас тоже не очень порадует — ипотека предполагает ставку в 11,7% и ежемесячный платёж в 68 036 руб.
Примечание: поскольку для расчёта ипотечного кредита в СберБанке мы рассматривали стартовый взнос в размере 1 200 000 руб., мы также будем использовать это число для других банков.
Альфа-Банк. Стартовая страница сайта предлагает нам ипотеку в новостройках с первоначальным взносом от 10% и ставкой от 5,99% и вторичку со взносом в 15% и ставкой от 8,94%. Базовый кредит в новостройке будет предоставлен по ставке 10,39% с ежемесячным платежом в 64 474 руб. Вторичка, как ни странно, обойдётся нам в 9,84% и 63 008 руб. в месяц.
ВТБ. Стартовая страница содержит информацию об ипотеке на новостройку от 8,9% и на вторичку — от 9,2%, со стартовым взносом от 10%. Сразу бросается в глаза значительное неудобство — сайт «по умолчанию» отправляет нас за ипотекой в Москву, поэтому придётся дополнительно «покликать», чтобы получить правильные расчёты. Также не очень удобно и отсутствие единого калькулятора — вам придётся «тыкаться» в отдельные вкладки, хотя процент по итогу вы получите один и тот же.
В итоге базовые условия дадут нам 10,2% и 63 965 руб. в месяц и на новостройку, и на вторичку. Никакой разницы. Но есть приятный бонус — если ваша квартира имеет площадь свыше 65 квадратов, то это автоматически снимет вам 1% и процентная ставка составит уже 9,2%. ВТБ, в отличие от СберБанка, также имеет множество демпферов, которые могут существенно сократить процентную ставку, если вы всё же решитесь пойти на поводу у банка.
Тинькофф. Главным разочарованием этого материала (если не считать СберБанк, но с ним, в целом, всё было предсказуемо по итогам предыдущих публикаций) стал Тинькофф. Кредитные линейки и вклады у банка, как мы помним, тоже не на высоте — банк стабильно занимал четвёртые места наших рейтингов, пропуская на самое «дно» только СберБанк (который всегда проигрывал всем банкам из обзора по всем показателям). В этот же раз Тинькофф и вовсе сдался без боя — он просто не выдаёт ипотечные кредиты. По информации официального сайта, сервис «Тинькофф Ипотека» действовал с 2015 года. В 2019 году банк закрыл направление, посчитав его неприбыльным. При этом в августе 2018 года сайт банка гордо рапортовал о том, что «Тинькофф Ипотека признана лучшим ипотечным онлайн-сервисом Центральной и Восточной Европы по версии журнала Global Finance». Видимо, «лучший» и «успешный» в мире бизнеса — не синонимы. Судя по новостным заметкам, в 2021 году банк задумался о возобновлении ипотеки.
Открытие. Стартовая страница сайта, содержащая ипотечный калькулятор, не особо информативна, поэтому перейдём непосредственно к самому калькулятору. «Базовый» ипотечный кредит как по новостройке, так и по вторичному жилью обойдётся вам в 9,4% или 62 482 руб. в месяц. Обращает на себя внимание то, что банк «Открытие» даёт скидку в 0,4% за сумму кредита свыше 4 млн рублей.
Итого. Первое место по «выгодности» ипотеки занимает банк «Открытие» (9,4% или 62 482 руб.), который, к слову, уже брал в наших обзорах первое место по кредитам и третье — по вкладам. Второе место занимает Альфа-Банк (10,39% или 64 474 руб. на новостройку и 9,84% или 63 008 руб. на вторичку), третье — ВТБ (10,2% или 63 965 руб.). Последнее место, как и во всех предыдущих случаях, занимает ПАО «СберБанк» (11,1% или 66 392 руб. для новостройки и 11,7% или 68 036 руб. для вторички). Банк «Тинькофф» из-за отсутствия соответствующего финансового продукта в рейтинге не участвовал.