Приморье: Газ пока что в газировке

Проблема газификации Приморского края и Дальнего Востока в целом снова попала в поле зрения Правительства России. Как отметил Михаил Мишустин, при больших запасах этого природного сырья уровень газификации округа (18%) втрое ниже среднего показателя по стране (71%).
Две трети теплоэнергостанций Дальнего Востока работают на угле. В пяти из 11 субъектов газ отсутствует вообще.
Как сообщается на сайте правительства России, во время совещания Михаила Мишустина с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока Юрий Трутнев, зампред правительства РФ, подтвердил: проблема действительно есть — уровень газификации в регионе практически в три раза ниже среднероссийского.
Озвучил Юрий Трутнев и основные — на его взгляд — причины того, что газификация в регионе буксует: это, среди прочего, огромные расстояния и низкая плотность населения.
«Тем не менее стоит задача удвоить объем газификации, предоставить возможность реализации крупных перерабатывающих проектов, дать газ для населения», — сказал Трутнев.
По словам вице-премьера Михаила Мишустина, подключение промышленных и коммунальных объектов к газовым магистралям даст стимул к развитию экономики, создаст новые рабочие места, повысит доходы граждан и позволит снизить уровень загрязнения воздуха из-за выбросов от сжигания угля и мазута.
Ведь Дальний Восток — одна из крупнейших в мире газодобывающих территорий и этот потенциал необходимо задействовать.
С этими словами, с одной стороны, все согласны, с другой — дело движется отнюдь не так быстро, как хотелось бы. Можно с большой долей уверенности говорить, что указание Мишустина будет выполняться. Вопрос в том, с какой скоростью.
Еще в 2018 году на очередном совещании о ходе газификации края чиновники администрации Приморья и представители «Газпрома» весьма пространно высказывались о многочисленных проблемах, с которыми приходится сталкиваться.
Сетовали, например, на косность населения, которое, насмотревшись ТВ-сюжетов о взрывах газа в жилых домах, костьми готово лечь, но не пустить оный в свои дома.
Заметим, что автор этих строк провел небольшой опрос среди жильцов родной многоэтажки — и чаще всего в ответ на вопрос «хотите ли вы, чтобы дом газифицировали» получал ответы типа «а ежели алкаш из соседней квартиры краник не закроет», «а вдруг какие „металлисты“ придут и срежут вентиль, и что тогда», «оно вроде хорошо и дешево, но страшно».
Упоминались в качестве причин, тормозящих процесс газификации края, природные наши условия — мол, поди поработай по плану, когда-то тайфун, то ураганный ветер…
Назывались и системные проблемы, которые не решаются годами. Например, в регионе налицо острая нехватка подрядных организаций, способных качественно и в срок выполнять необходимые работы. Кроме того, существенно затягивают строительство инфраструктуры сложности, которые возникают у газовиков с оформлением участков для прокладки трубы по землям Минобороны РФ, РЖД и частных владельцев. Ведомствам между собой непросто договориться, а уж частные лица подчас такую позицию занимают, словно их земля из чистого палладия сотворена. И на согласования, утряски, выяснение деталей, повторные переговоры уходит до половины срока проектирования.
Тогда представители «Газпрома» на совещании привели пример ТОР «Михайловский», где труба, находящаяся в высокой степени готовности, чуть ли не год ждала, пока будут пройдены все согласования с РЖД. Завершить работы на практически построенном газопроводе-отводе в Спасске-Дальнем долгое время не позволяло отсутствие согласований от Министерства обороны РФ, участок которого составлял всего около одного процента общей площади под строящимся объектом.
Газификация края сильно обострила земельный вопрос в муниципалитетах Приморья. Власти края готовы обеспечить максимально комфортные условия для реализации новой 5-летней программы газификации региона, в том числе оперативно менять статус земельных участков под планируемые маршруты газопроводов, о чём заявил Олег Кожемяко на встрече с заместителем председателя правления ПАО «Газпром» Виталием Маркеловым в Санкт-Петербурге:
«Сегодня необходимо было согласовать все вопросы, касающиеся прохождения газопроводов по территории Приморского края, чтобы это было синхронизировано с мощностями населенных пунктов и предприятий, которые будут получать газ. Договорились, что примем газопроводы как объекты особой важности, чтобы были полномочия, в том числе, по изменению статуса земельных участков — это было необходимым условием, чтобы максимально ускорить прокладку газопроводов», — отметил губернатор.
Несмотря на возникающие трудности, и правительство края, и «Газпром» не теряют оптимизма. Согласно новой пятилетней программе развития газоснабжения и газификации, инвестиции «Газпрома» предусмотрены в объеме 21,139 млрд руб. Работа по данной программе будет двусторонней. Газовая компания построит 108 км газопроводов-отводов и пять газораспределительных станций (ГРС), 194 км межпоселковых газопроводов. В результате, в частности, планируется вплотную подойти к газификации Артемовского городского округа и села Славянка, объектов теплоснабжения Находки и пригородов Владивостока. Также предусмотрена газификация морского порта «Суходол», сельскохозяйственных предприятий территории опережающего развития (ТОР) «Михайловский» и Находкинского завода минеральных удобрений. Будет подан газ для Всероссийского детского центра «Океан» и концертно-спортивного комплекса «Фетисов-Арена».
Правительство региона, в свою очередь, должно построить 77 км внутрипоселковых газопроводов и подготовить к приему газа 554 домовладения, 30 котельных и предприятий.
Такую совместную работу по газификации региона «Газпром» и правительство Приморского края ведут с 2008 года. Уже построено 12 газопроводов, в том числе — к ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 Владивостока, котельной на Русском, автомобильному заводу, судостроительному комплексу «Звезда», резидентам ТОР «Михайловский».
Но, несмотря на все проведённые работы, уровень газификации Приморского края остаётся крайне низким — всего 0,7%. Благодаря новой программе к 2025 году этот показатель планируется довести до 3,9%. В том числе в сельской местности он вырастет с 1% до 6,6%.
Как отметил экономист Александр Киктенко, пока в регионе ситуация складывается парадоксальная.
«Газ как бы есть, но его как бы нет. Все намеченные при строительстве газопровода в Китай перспективы пока не реализованы. И дело тут не в инертности местных властей. Для „Газпрома“ — Приморье не особо перспективный рынок с экономической точки зрения. Плотность населения, по сравнению с центральной Россией, не велика, крупные промышленные предприятия практически отсутствуют, а значит и затраты на построение газовой инфраструктуры будут „отбиваться“ долгие годы. Но газ региону необходим. С экономической точки зрения, подключение предприятия к газу можно сравнить с заменой лучины на электрическую лампочку. Именно поэтому очень отрадно, что вопрос газификации региона снова поднят на самом верху. На сколько хватит „ускорения“, данного премьер-министром, покажет только время, потому что о газификации Приморья говорили уже не раз, даже на уровне президента», — отметил экономист.
Любовь БЕРЧАНСКАЯ.