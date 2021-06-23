Туда и обратно: как подняться на горы Приморья без травм и потерь

В Приморском крае во время туристического похода на гору Фалаза (Литовка) от детской группы отстал ребенок и был вынужден провести в одиночестве целую ночь, пока его не нашли спасатели на одном из хребтов горы. В турпоходах, особенно с детьми, есть множество правил, которые призваны сохранить туристам жизнь и здоровье.

Но соблюдают их, по словам главы курсов по безопасному нахождению в природной среде Владислава Купчика, лишь единицы. В Шкотовском районе Приморья, около горы Фалаза в воскресенье, 13 июня, потерялся ребенок. Сообщение о происшествии спасатели получили в 20:30 того же дня: от организованной группы из 50 детей, которую возглавляли 6 взрослых, отбился 13-летний подросток. Парня потеряли из виду уже во время спуска с горы. К поискам немедленно приступили 2 отряда спасателей из Владивостокского и Находкинского ГО. К ним присоединились специалисты Приморской краевой спасательной службы. К утру 14 июня поиски завершились. В 4:30 спасатели обнаружили ребенка в удовлетворительном состоянии на одном из гребней Фалазы. Происшествием заинтересовалась местная прокуратура. Ведомство инициировало проверку, чтобы выяснить все обстоятельства инцидента, а также оценить действия организаторов похода. ВВЕРХ ТАКИХ НЕ БЕРУТ Среди туристов бытует распространенное мнение, что восхождение на Фалазу — достаточно простая прогулка, которая под силу практически каждому. А чтобы там заблудиться, следует неплохо постараться. Распространению этой информации активно способствуют «профессиональные» гиды в интернете. Однако, как показывает происшествие с пропажей подростка в эти выходные — мнение ошибочно. Уверен в этом и председатель кадровой комиссии Приморской федерации спортивного туризма, глава курсов по безопасному нахождению в природной среде регионального отделения Русского географического общества — Общества изучения Амурского края Владислав Купчик. «Когда человек восходит летом в хорошую погоду, то это вроде легко, но достаточно небольшой мороси или ветра, как Фалаза превращается в очень опасный участок. Переохлаждение никто не отменял. Если люди идут в легкой одежде и на горе поднимается ветер, то даже летом можно очень легко заполучить переохлаждение», — отметил эксперт. Специалист рассказал, что даже если подготовленный спортсмен идет на Фалазу просто пробежаться, то он обязательно берет с собой ветровку, шапочку и термос. Это все обязательно должно быть в наличии, даже если на старт маршрута человек выходит лишь в футболке. «Погода наверху очень переменчива и чем больше высота, тем сложнее метеоусловия. Именно из-за недооцененности опасности и возникают разнообразные происшествия», — разъяснил специалист. СПРАВКА: При переохлаждении тормозятся все жизненно важные функции, у человека притупляется внимание, ему хочется спать и это может привести к травме. ЕСЛИ С ДРУГОМ ВЫШЕЛ В ПУТЬ Восхождение туристической группы из взрослых и тургруппы из детей, по словам Владислава Купчика — это разные вещи. Скорость подъема с детьми существенно ниже. В случае с 50-ю детьми время на путь наверх растет почти в два раза. А ведь еще нужно успеть отдохнуть, сделать фото и спуститься. Возвращаться лучше всегда в светлое время суток до заката, а начинать восхождение ранним утром. Для детских туристских групп существуют определенные нормативы по скорости движения и остановкам. Привал делается каждые 40-45 минут и не только для отдыха, но и чтобы осмотреть кожу и одежду на предмет наличия клещей. «Если члену группы понадобилось отойти в сторону или даже просто остановиться и завязать шнурок — остановиться должна вся группа. Движение не возобновится, пока человек снова не присоединится к команде», — привел пример специалист. Владислав Купчик посетовал, что несмотря на обилие тематической и нормативной литературы, зачастую знают, а главное соблюдают эти правила только туристы-спортсмены. ЕСЛИ СРАЗУ НЕ РАЗБЕРЕШЬ ПЛОХ ОН ИЛИ ХОРОШ Выбор гида-проводника — очень ответственная задача. В этом деле нельзя полагаться на «авось». По словам эксперта, в настоящее время появилось очень много разных людей, которые сделав всего пару вылазок на Фалазу или Пидан мнят себя опытными и набирают группы. Возможно у некоторых, например у тех же охотников, и есть кое-какие необходимые компетенции, однако водить группы они не могут. Специалист рассказал, что в гиды-проводники лучше всего брать тех, у кого есть спортивно-туристская подготовка. В таком случае понять компетенции будущего гида будет достаточно просто, ведь в спортивном туризме есть четкая регламентация. Походы делятся по категориям. Чем выше категория — тем сложнее маршрут. Если человек, который занимается туризмом, захочет повести людей в категорийный поход (минимум 5 дней и 100 километров), он вначале должен его пройти как участник.В поход группу выпускает маршрутно-навигационная комиссия. «Туристы все друг друга знают, и если станет известно, что человек хоть и бывал в походах, но должной подготовки не имеет, а также зарекомендовал себя, как ненадежный товарищ — это веское основание на невыход подгруппы», — Владислав Купчик. Эксперт отметил, что если человек может доказать свою прямую причастность к спортивному туризму, имеет учтенные походы и разряды, то это веский повод рассматривать его как своего гида-проводника. Также специалист добавил, что существуют такие звания как инструктор и старший инструктор спортивного туризма. «Если есть эти звания, то это однозначно опытный человек и он сможет провести группу», — резюмировал глава курсов по безопасному нахождению в природной среде. СПРАВКА: С 1 июля 2021 года в России вступают в силу поправки в федеральный закон «Об основах туристской деятельности в РФ». Новые нормы регламентируют работу гидов, проводников и экскурсоводов. Для осуществления своей деятельности специалисты должны будут подтвердить свою компетенцию, пройдя раз в 5 лет специальную аттестацию. Оценка поможет отсечь непрофессионалов, обезопасить туристов и даст возможность легализоваться частным лицам. Лицензирование, по словам Владислава Купчика, станет обязательным лишь через год. Нормативная база, в том числе и той части, что касается работы с детьми, все еще дорабатывается. КАК НА СЕБЯ САМОГО — ПОЛОЖИСЬ НА НЕГО Но как же обезопасить себя, если в туристический поход со своим ребенком, вы решили отправиться самостоятельно? Ответить на вопрос согласились в пресс-службе ГУ МЧС Приморского края. Перед тем как отправиться в туристический поход, за 10 рабочих дней до выхода необходимо уведомить МЧС о своем намерении. Для этого нужно заполнить специальную онлайн-форму на сайте МЧС России из раздела «Регистрация туристстких групп». В анкете следует указать сколько человек в вашей группе, данные руководителя, телефоны для связи, а также подробную информацию о маршруте. Это необходимо для того, чтобы спасатели могли максимально оперативно среагировать на непредвиденные случаи. После обработки анкеты, с руководителем группы связываются сотрудники МЧС и обговаривают места выхода группы на связь, а также конечную точку маршрута. По завершении похода нужно обязательно уведомить об этом спасателей. В противном случае, если не удастся наладить связь, вас начнут разыскивать. После оформления заявки, спасатели будут за вами «присматривать» на протяжении всего вашего маршрута и если что-то пойдет не по плану, то помощь выдвинется гораздо раньше, чем родственники успеют поднять тревогу. Как сообщили в МЧС, нередко служба получает сообщения, что «где-то там… в районе…» потерялся член семьи, но более точных данных заявитель предоставить не в состоянии. Имея все необходимые данные, спасатели могут спрогнозировать путь отклонения группы и, существенно сузить район поиска. Чем больше известно о вашем маршруте, тем оперативнее реакция, и тем выше шансы на спасение. Кроме того, если в профильной службе знают о вашем намерении отправиться частной группой за пределы населенного пункта на встречу с дикой природой, то специалисты могут вам помочь спланировать маршрут. Например, если становится известно, что на край выходит циклон и по датам он совпадает с запланированным походом — вы об этом узнаете заранее. Сообщат вам и о неожиданном штормовом предупреждении, если оно будет иметь шанс застать вас врасплох. Если же выйти на связь не получится, то за вами выдвинется группа спасателей для эвакуации. Кстати, сообщать об увеличении состава группы нужно обязательно, даже если это произошло неожиданно. Обновить информацию можно или в личном кабинете онлайн или во время очередного сеанса связи со спасателями. «Такое сотрудничество обоюдополезно и для туристов и для спасателей, ведь таким образом удастся избежать ситуации, когда путешественника потребуется спасать», — подчеркнули в пресс-службе приморского ГУ МЧС. ТАМ ПОЙМЕШЬ КТО ТАКОЙ В Приморье можно пройти особые подготовительные курсы, где желающих обучат основам безопасного нахождения в природной среде, научат правильно пользоваться компасом, собирать необходимую поклажу и не паниковать, если вдруг случится попасть в экстренную ситуацию. Для этого следует обратиться в официальный спортивно — туристический клуб в вашем районе или в федерацию спортивного туризма Приморского края. Также занятия проходят в местном отделении географического общества — Общество изучения Амурского края. А еще, на сайте МЧС очень много полезной информации о том, как себя вести в той или иной ситуации.

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