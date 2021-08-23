Дмитрий Новиков: На развитие Первомайки направят миллиарды

«В состав Совета вошли общественники, действующие депутаты ЗС ПК и городской Думы. Поговорили о проектах благоустройства Первомайского района, реализации инициативы Дмитрия Новикова «Новый город», обсудили благоустройство скверов, парков, детских и спортивных площадок. Ключевой темой встречи стали итоги голосования по проектам благоустройства, которое несколько недель шло на улицах района. Больше всего горожан проголосовало за досуговый центр с бассейном для детей и взрослых. На втором месте — скверы и зоны отдыха. На первом заседании уже стали понятны цели и задачи нашего Совета, а также то, чего хотят сами жители. Дальше совет будет контролировать реализацию этих инициатив и заниматься разработкой новых предложений, которые будут направлены на пользу жителям Первомайки», — сказал член Совета Владимир Клименко.