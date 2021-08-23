Дмитрий Новиков: На развитие Первомайки направят миллиарды

В итоге народный избранник решил сформировать совет Первомайского района, куда вошли районные активисты, общественники, председатели домовых советов. Структура создана для того, чтобы жители могли сами создать новый облик родного района.
«Новый город» в Первомайском районе
Первое заседание состоялось 19 августа. Депутат Дмитрий Новиков вместе с общественниками собрался в одном из классов школы №54. Ключевой темой встречи стала реализация проекта «Новый город». Инициатива народного избранника направлена на совершенствование Первомайского района. Главное условие — решение о реализации тех или иных инициатив должны принимать жители.
В течение нескольких недель на улицах Первомайки проходил опрос. Горожане могли рассказать, что они считают необходимым для развития района: обустройство парков и скверов или масштабный ремонт дорог, ремонт и установку остановочных павильонов или ремонт школ и детских садов.
В итоге большинство участников опроса, 1394 человека, проголосовали за строительство спортцентра с бассейном. Пока что в Первомайке нет ни одного общественного плавательного бассейна, местным жителям такого объекта очень не хватает.
На втором месте, 1362 голоса, обустройство парков и скверов. Первомайский район действительно остаётся достаточно неблагоустроенной территорией. При том, что в Первомайке проживает около ста тысяч человек. Это и молодые семьи, которым хочется с комфортом гулять с детьми возле дома, и пенсионеры, у которых нет возможности поехать в тот же Нагорный парк ради прогулки.
Третью позицию, 1103 голоса, заняло обустройство пляжей в Первомайском районе. Пока что большинство прибрежных территорий совершенно не приспособлены для прогулок и отдыха. А ведь хороший пляж станет настоящей точкой притяжения Первомайки.
Четвёртую строчку по итогам голосования занял проект формирования доступной сети общественного транспорта. Бухта Тихая — по-прежнему один из самых отдалённых районов Владивостока. И поэтому очень важно, чтобы местные жители могли без проблем добраться до дома из других точек города.
«Каждый из этих проектов мы возьмём в работу. Вместе с членами Совета Первомайского района обсудим конкретные проекты и приступим к реализации», — подчеркнул депутат Дмитрий Новиков.
С учётом позиции большинства
Ещё одной важной темой, которую подняли на заседании, стала ситуация на Сахалинской. Возле видовой, где установлен обелиск морякам Сибирской флотилии, хотят построить небольшую часовню. Однако часть горожан выступила против, настаивая на обустройстве сквера. Нашлись и те, кто предлагает вовсе ничего не менять и оставить территорию как есть.
Депутат Дмитрий Новиков настоял на том, что решение должны принимать сами жители. В итоге уже в этот понедельник на сайте администрации Владивостока стартовало голосование по проектам благоустройства территории, принять участие в котором смогут все горожане. По итогам процедуры и будет принято окончательное решение о судьбе видовой.
«С самого начала я говорил, что в приоритете должно быть ваше мнение — людей неравнодушных и активных. В кратчайшие сроки удалось привлечь к ситуации внимание органов исполнительной власти и запустить голосование. Нам очень важно действовать быстро, чтобы власти смогли заложить средства на благоустройство территории в бюджет на следующий год», — сказал народный избранник Новиков.
Участники голосования смогут выбрать из нескольких вариантов: часовня, сквер с видовой, площадка для выгула собак, стоянка и так далее. Каждый сможет проголосовать за то, что будет по душе именно ему.
Реновация и благоустройство
На заседании совета подняли и ещё один важный вопрос — реновацию Первомайского района. В этом году депутаты краевого Заксобрания одобрили закон о комплексном развитии территории, который и предполагает запуск реновации. Уже на ближайшем Восточном экономическом форуме состоится обсуждением проекта, после чего власти смогут приступить к его запуску.
Если коротко, реновация подразумевает строительство новых современных домов со всей необходимой инфраструктурой — дорогами, детскими садами и школами, поликлиниками. Туда смогут переехать люди, проживающие в аварийном жилье, неблагоустроенных домах.
«В Первомайском районе немало подобных домов. Это и частный сектор, где не всегда есть даже туалет, и просто дома, начинающие разрушаться от времени. Я считаю, что проект реновации должен стартовать именно у нас, в Первомайке», — сказал депутат Дмитрий Новиков.
Несомненно, параллельно с реновацией должна начаться масштабная программа благоустройства территории. В Первомайском районе проживает около ста тысяч человек. Однако там практически нет парков, скверов, обустроенных видовых. Состояние имеющихся площадок оставляет желать лучшего. Этой проблеме участники совета уделили особое внимание.
Парламентарий Дмитрий Новиков рассказал, что уже сейчас идёт подготовка проектов обустройства сквера в районе Борисенко, 100, Сафонова и Героев Хасана. Финальные варианты представят членам совета, которые смогут их дополнить и скорректировать.
Член совета Александр Юртаев также предложил обустроить на речке Объяснение парк-сад, где смогут проводить время жители всего района, а также благоустроить территорию у озера на Часовитина.
«Пока что эти площадки совершенно не обустроены, а ведь там можно было бы создать отличное место для отдыха всех горожан, а не только жителей Первомайки», — подчеркнул Юртаев.
Популярность среди горожан сохраняет и программа «1000 дворов», которая позволяет привести в порядок придомовые территории. В этом году губернатор Олег Кожемяко поручил запустить в рамках «1000 дворов» подпрограмму, которая будет направлена исключительно на асфальтирование придомовых дорог. Это позволит подать заявку и на установку детской или спортивной площадки, и на асфальтирование, а не выбирать между двумя инициативами.
Участники совета подтвердили, что состояние многих внутриквартальных дорог оставляет желать лучшего — многие не ремонтируются десятилетиями. У самих жильцов нет денег на асфальтирование, а управляющие компании проблему игнорируют. Теперь же вопрос можно будет решить за бюджетные средства. Главное, обратил внимание депутат Дмитрий Новиков, вовремя подать заявку. Депутат вместе со своими помощниками готов помочь активистам собрать пакет документов.
В следующем году стоит ждать масштабного ремонта и крупных дорожных артерий. По поручению губернатора Олега Кожемяко, краевой дорожный фонд будет увеличен в два раза, а это значит, что на ремонт дорог направят куда больше средств.
Большое внимание депутат Дмитрий Новиков уделил и обустройству Первомайки в целом.
«Сейчас очень много средств тратится на центральную часть Владивостока, «гостевой маршрут». Асфальт на Океанском проспекте перекладывают едва ли не каждый год. Так быть не должно. Я поднял этот вопрос на недавней встрече с полпредом Юрием Трутневым. Он согласен с моей позицией. Юрий Петрович распорядился выделить на развитие Владивостока 16 миллиардов рублей в следующем году, большая часть этих средств пойдёт на улучшение условий жизни в Первомайском районе», — сказал депутат.
Уже в ближайшее время парламентарий планирует проехать по району с мэром Константином Шестаковым. Первым делом депутат планирует заехать на улицу Сафонова, где дорога, как говорят местные жители, словно после бомбёжки. Да и дорогой её сложно назвать, скорее одно направление. Даже кареты «скорой помощи» не всегда могут проехать к самым отдалённым домам.
Член совета Ирина Филюкова подняла острую для многих жителей Первомайки тему. Год назад поликлиника №6, обслуживающая весь Первомайский район, переехала с Сахалинской на Черёмуховую. И многим людям, в первую очередь пожилым, теперь сложно добираться за медпомощью. В июле городские власти запустили новый маршрут до поликлиники, но он оказался неудобен для местных жителей.
«Обсудим этот вопрос с мэрией Владивостока. Если маршрутов действительно не хватает — запустим новые. Проблема должна быть непременно решена», — сказал депутат Дмитрий Новиков.
Работа на результат
Заседания общественного совета Первомайского района станут регулярными. Собираться общественники будут раз в две-три недели. Уже определена повестка следующей встречи: «приглашённым гостем» станет глава Дирекции общественных пространств Владивостока Салават Галиев. Он представит планы по обустройству скверов и других общественных пространств, расскажет об альтернативных проектах обустройства видовой на Сахалинской.
«От вас я жду предложения по ремонту дорог, лестниц, обустройству скверов и парков. Сформируем общую дорожную карту, начнём её осмечивать. Готовый проект презентуем мэру Константину Шестакову, губернатору Олегу Кожемяко и полпреду Юрию Трутневу. Слаженная командная работа вкупе с поддержкой властей поможет изменить условия жизни в Первомайке к лучшему», — подытожил депутат Дмитрий Новиков.
Отметим, в состав общественного Совета Первомайского района вошли: депутат Законодательного Собрания Приморья Дмитрий Новиков, депутат Думы Владивостока Станислав Примаченко, общественный деятель и экс-депутат Думы Владивостока Александр Юртаев, активисты Ольга Скоморохова, Владимир Клименко, Радмила Куропатова, Екатерина Сташевская, Дмитрий Романов, Андрей Чагин и Ирина Филюкова. Войти в состав Совета и получить возможность реально влиять на развитие Первомайского района может каждый. Для этого достаточно обратиться к Дмитрию Новикову в социальных сетях (аккаунт в Instagram @novikov_stalker).
Сообщить о проблемах не только Первомайки, но и других точек Приморья можно на портале ЗаДело.РФ. Уже несколько лет подряд туда стекаются жалобы и предложения со всего края. Каждое обращение депутат Дмитрий Новиков и его команда оперативно отрабатывают.
«Я рад, что формат встречи связан с реальными проблемами Первомайки. Мы обсудили возможность создания парка-сада возле речки Объяснение, парковой зоны у озера на Часовитина. Разговор шёл и о дорогах — ремонте старых и строительстве новых артерий, которые позволят соединить воедино разные микрорайоны. Составили план работы, который меня, как жителя Тихой, устраивает. Обсудили реновацию, благодаря которой у нас наконец-то снесут бараки, в итоге изменится весь облик района. И это не просто слова, а реальная программа, которая будет реализована», — сказал член Совета, экс-депутат Думы Владивостока Александр Юртаев.
«В состав Совета вошли общественники, действующие депутаты ЗС ПК и городской Думы. Поговорили о проектах благоустройства Первомайского района, реализации инициативы Дмитрия Новикова «Новый город», обсудили благоустройство скверов, парков, детских и спортивных площадок. Ключевой темой встречи стали итоги голосования по проектам благоустройства, которое несколько недель шло на улицах района. Больше всего горожан проголосовало за досуговый центр с бассейном для детей и взрослых. На втором месте — скверы и зоны отдыха. На первом заседании уже стали понятны цели и задачи нашего Совета, а также то, чего хотят сами жители. Дальше совет будет контролировать реализацию этих инициатив и заниматься разработкой новых предложений, которые будут направлены на пользу жителям Первомайки», — сказал член Совета Владимир Клименко.