Жители Славянки жалуются на «Восток-Бункер»

Причем, страдала от запаха не только улица Дружбы — традиционно — но и первый микрорайон. Морозный воздух пах нефтепродуктами даже на далекой от нефтебазы улице Лазо. Данное обстоятельство почему-то не воодушевило эко-активистов Славянки поднять знамя борьбы за чистый воздух без запаха нефтепродуктов. Более семи лет они продолжают борьбу против угольного терминала, проекта которого еще даже нет в реальности.
7 августа этого года, когда губернатор Приморья посещал Хасанский район, жители Славянки задали ему вопрос о соблюдении экологических норм терминалом ЗАО «Востокбункер», который перегружает нефтепродукты. Уже более десяти лет жители Славянки жалуются на удушающий запах, который разносится по поселку при сливе топлива с железнодорожных цистерн в холодное время года, когда мазут приходится разогревать. Ранее предприятие устанавливало специальные датчики за контролем выбросов, но на сегодняшний день, по мнению местных жителей, они не работают.
Губернатор Приморья ответил, что пока не получал каких-либо данных о том, что предприятие загрязняет воздух, однако, если это так, вопросом должны заниматься компетентные органы.
«Если что, есть Росприроднадзор и Роспотребнадзор», — заявил Олег Кожемяко.
Исторический загрязнитель
Первым проблему загрязнения воздуха (и почвы!) в Славянке испарениями нефтепродуктов поднял ныне покойный главный врач Хасанской центральной больницы Геннадий Рогачев. Как депутат местной Думы он создал специальную комиссию, добивался независимой экспертизы, результатом чего стало установление специальных датчиков замера воздуха на нефтебазе. Он же первым связал работу предприятия четвертого класса опасности с увеличением заболеваемости онкологией местного населения.
Экологическое движение против загрязнения воздуха тогда подхватили и возглавили Артем Купцов — рода деятельности на тот момент неустановленного, враг-невролог ХЦРБ Наталья Иконникова и педагог частной школы Татьяна Беспалова.
14 марта 2010 года митинг в защиту чистого воздуха собрал на центральной площади Славянки почти две тысячи человек. Жители пришли на митинг с плакатами и лозунгами и требованием к руководству нефтебазы ЗАО «Востокбункер» внедрить безопасные технологии, прекратить выбросы в атмосферу бензопирена и других вредных веществ производства. Участники акции протеста требовали защитить их конституционные права на безопасную окружающую среду и сохранение здоровья.
По словам тогдашнего председателя муниципального комитета Натальи Кушнаревой, в администрацию и муниципальный комитет постоянно поступали письменные обращения от жителей на резкий запах нефтепродуктов, который возникает в отопительный период при разогреве мазута в поселковой котельной и во время загрузки нефтепродуктов в танкеры на местной нефтебазе.
«Каждый год с началом зимнего периода поселок погружается в сизую дымку. Люди вынуждены по ночам плотно запирать окна. Они заявляют, что по утрам на улице трудно дышать. Жители Славянки жалуются и на ухудшение из-за запаха мазута здоровья — головные боли, проблемы с дыханием и сердцем. В районе, примыкающем к котельной, проживают более шести тысяч человек, также здесь находятся три детских сада, школы», — сообщала тогда Наталья Кушнарева представителям местных и краевых СМИ.
Вот к какому выводу пришли участники митинга:
мазут разогревают острым паром, а зловонное облако испарений по розе ветров движется вдоль поселка, отравляя воздух, почву, людей бензопиреном.
Бензопирен опасен для человека даже при малой концентрации, поскольку обладает свойством биоаккумуляции. Он также оказывает мутагенное действие, вызывает злокачественные опухоли. По данным статистики, в последние шесть лет в Славянке уровень заболеваемости раком вырос в шесть-семь раз.
Однако «Роспотребнадзор и другие инстанции не выявили в поселке превышения допустимых концентраций вредных веществ, вызванных работами на котельной или нефтебазе. И зимние загрязнения воздуха продолжились
Переобулись на ходу
Очередной митинг против грязного воздуха от «Восток-бункера» должен был пройти в марте 2013 года. Подготовка велась серьезная. Состоялась встреча общественности с представителями власти всех уровней — поселенческой, районной и краевой. Присутствовали — и. о. директора департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды А. С. Почекулин, начальник отдела морского, железнодорожного транспорта департамента промышленности и транспорта Д. С. Максимов, помощник губернатора А. В. Полиненок, зам. начальника отдела внутренней политики В. М. Евтушенко, глава Хасанского муниципального района А. С. НарыжныЙ, глава Славянского городского поселения Н. А. Кучина, помощник депутата Законодательного Собрания В. В. Сотсков, депутаты Муниципального комитета Славянского городского поселения, Думы района, руководители силовых структур, Группы компаний «Транзит ДВ», работники центральной районной больницы, старшие по домам, организаторы митинга.
Тему обсуждения на столь солидном представительстве озвучил глава района А. С. Нарыжный — проведение в Славянке митинга за экологическую безопасность. Организатор акции — А. В. Купцов — получил от поселенческой власти «добро» на проведение митинга и подготовил проект резолюции, который и был утвержден на совещании.
Однако когда 24 марта, буквально через несколько дней после совещания, люди пришли на митинг против загрязнения воздуха, организаторы выставили другие лозунги — против строительства угольного терминала. Естественно, народ удрученный еще одной перспективой загрязнения воздуха, к подключился к протестным лозунгам организаторов. Про загрязнение быстро было забыто.
Позже состоялось расширенное заседание муниципального комитета Славянского поселения, которое приглашенные на него старшие домов превратили в настоящий базар, обсуждая строительство угольного терминала, которого тогда тоже еще не было даже в проекте. И конференция учителей, где вместо профессиональных вопросов чья-то умелая рука увела обсуждение к теме угольного терминала.
Тогда все гадали: как протест против деятельности «Восторкбенкера» перерос в движение против угольного терминала, которого нет? И только спустя некоторое время стало возможным предположить, что режиссером этого фарса был политтехнолог компании «Востокбункер» Петр Ханас. Это он, стремительно переводя стрелки на угольный терминал, договорился с активистами Купцовым, Иконниковой, Беспаловой и депутатами муниципального комитета. За сколько серебрянников, неизвестно. А народу только и подкинь палки в костер, он готов отставать свое право на чистый воздух, даже если угроза призрачна. С тех пор тема «Востокбункера» у эко-активистов Славянки не возникала.
Кто был первым на мысе Мальцева?
Когда в 2015 году Владивосток стал Свободным портом, и у его резидентов появились налоговые преференции, «Высший правитель» «Востокбункера» Игорь Польченко, депутат Думы Хасанского района, президент Группы компаний «Транзит ДВ», куда дочкой входило ЗАО «Востокбункер», стал резидентом Свободного порта, создав Тихоокеанскую Инвестиционную компанию. Сингапурский мечтатель — а он планировал превратить Славянку по второй Сингапур, решил построить на месте бывшего Дома культуры в старой Славянке пятизвездочный отель, а на мысе Мальцева — развернуть производство. Именно тогда рекреационные земли и земли жилой застройки на Мальцева были переведены в зону транспортной инфраструктуры. Дал добро муниципальный комитет, Омская компания, выиграв тендер, разработала правила застройки и землепользования. И появился бы на Мальцева нефтеналивной хаб, если бы господин Польченко не начал выводить активы за рубеж. Став банкротом в России, Польченко вместе с активами осел на Кипре, где и был в последствии арестован и сопровожден на родину. Арендованный участок на Мальцева, который уже более года не был рекреационной зоной, «Востокбункер» переуступил другому владельцу
Борьба с ветряными мельницами
Удивительно, но с 2013 года экологические активисты ни разу не подняли вопрос о загрязнении воздуха парами от разогрева мазута «Востокбункером». .Хотя народ систематически жалуется, что зимой в Славянке нечем дышать, все силы активистов направлены на борьбу с предприятием, которого не существует даже в проектном варианте. Меж тем приехавший недавно на работу в Хасанскую центральную районную больницу врач-онколог с удивлением констатирует огромное на такую численность населения Хасанского района число онкологических заболеваний. Львиная часть их фиксируется в Славянке. Онколог связывает возможную причину онкозаболеваний с плохой экологией.
Сейчас, под руководством политтехнолога Петра Ханаса, в муниципальный комитет Славянки может избраться несколько депутатов, поддерживаемых ЗАО «Востокбункер». Есть ли у них моральное право быть представителями народа, которому они не смогут помочь?