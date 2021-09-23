Инженеру хорошо, а доктору — лучше

В середине 80-х годов, когда было модным обучать детей музыке с ранних лет, общеобразовательным школам нередко придавали статус школ «с углублённым изучением предметов художественно-эстетического цикла». Это означало, что внутри «обычной» школы шло ещё и обучение по программам музыкальной или художественной школы. Впоследствии музыка и живопись плавно перекочевали в ранг дополнительных образовательных программ, но в некоторых школах профильные «классы искусства» сохранились. Например, в школе № 74 с момента её создания в 1995 году и до сих пор есть «музыкальные» классы и три хора разного возраста.