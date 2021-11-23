Мифы и легенды о вакцинации

Главный инфекционист Приморского края Анна Симакова перечислила наиболее распространённые мифы о коронавирусной инфекции и тут же развеяла их.

По словам специалиста, ликвидация инфекционных заболеваний — это утопия. — Мы можем управлять этим процессом. И благодаря нашему научному обществу у нас есть эти возможности и у нас есть вакцина, но при этом у нас есть неправильное отношение, — заявила главный инфекционист. Миф № 1: «Раньше болели и ничего страшного не происходило» — Да, мы болели раньше коронавирусами. Но это группа вирусов, куда входит большое количество неопасных и очень опасных вирусов. В 2002 году у нас появилась атипичная пневмония — это тоже коронавирус. Тот вирус, который курсирует сейчас, не настолько смертелен, сколько заразен. Это мутировавший вирус, который прошёл через население. И мутация — это естественный процесс. Миф № 2: «Вакцина может вызвать инфекцию» — Вакцина «СпутникV» не содержит вирус и нельзя заразиться коронавирусом, привившись этой вакциной. COVID-19 имеет сам по себе три десятка различных генов. А вакцина имеет только один — s белок, который находится на поверхности вируса, и он является мишенью для иммунного ответа со стороны нашего организма. Для создания этой вакцины не используется вирус. Миф № 3: «Привитые — заразны» — Сама прививка не вызывает инфекцию. Но ни одна вакцина не дает 100%-ную гарантию, что человек не заболеет. Возможность заразиться существует. Прививка снижает вероятность заболевания, более тяжелого течения и смертельных исходов. Привитый человек болеет недолго и меньше выделяет вирусов. Миф № 4: «Я не заболею, у меня хороший иммунитет» — К сожалению, наш иммунитет никак себя не проявляет, пока организм не столкнется с вирусом. После вакцинации или болезни у нас появляется устойчивость к конкретному патогену. Кроме того, существует мнение, что ЗОЖ — это хорошая профилактика от инфекций. Но крепкий сон, диета и БАДы не помогают защититься от коронавирусной инфекции. Миф № 5: «Вакцина модифицирует гены людей» — От вакцины не приходится этого ожидать. Если кто-то опасается модификаций, то сами инфекции могут быстрее модифицировать нас, чем вакцина. Миф № 6: «Вакцину сделали слишком быстро» — На сегодняшний день у нас есть векторные вакцины и мРНК-вакцины. В них легко заменить ген, который они доставляют. Поэтому, как только в Китае были просчитаны и опубликованы генетические последовательности коронавируса SARS-CoV-2, учёные со всего мира могли приступить к работе, даже не имея на руках самого вируса. Такие вакцины создаются на основе более ранних разработок по доставке генетического материала. Это как конструктор, в котором несложно поменять детали. Миф № 7: «У вакцины могут быть неизвестные эффекты в будущем» — Маловероятно, что долгосрочные или краткосрочные эффекты вакцины «Спутник» будут превышать таковые от обычной аденовирусной инфекции. Шиповидный белок, который будут производить некоторые клетки, не будет входить в состав каких-либо вирусов и будет утилизирован иммунной системой. В то же время есть вполне реальные опасения о неизвестных эффектах в будущем от самой коронавирусной инфекции. Многие уже столкнулись с потерей обоняния и другими постковидными симптомами. Коронавирус проникает в клетки через рецепторы, которые встречаются не только в клетках лёгочного эпителия, но и в сердце, почках, а также мужских и женских половых тканях. Поэтому проблемы с фертильностью можно ожидать не от вакцины, а от COVID-19.

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