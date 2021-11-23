— Проблемы видят те, кто не получает грузы, — парировал Трутнев. — Я сейчас говорю, что в предыдущем порту утверждают: нет, у нас всё здорово. И я понимаю, у вас всё здорово. У людей плохо: на Чукотке, в Магадане, на Камчатке — они жалуются. Я там был во всех этих территориях, из Магадана две недели назад как вернулся. Надо разобраться в этом.