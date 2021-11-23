На минувшей неделе столицу Дальнего Востока посетил вице-премьер российского правительства — полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. Основным поводом для визита стало скопление контейнеров в дальневосточных портах и необходимость нормализации морских каботажных перевозок в регионе. Однако за три дня, которые вице-премьер провёл в Приморье, был принят ряд важных решений, касающихся не только портовой сферы. Корреспондент газеты «Золотой Рог» перечислил основные тезисы рабочих встреч Юрия Трутнева и принятые по каждой из них решения.
Стоит открытый порт Владивосток
Ещё не прошло ни одной встречи во владивостокском «доме переговоров» с Юрием Петровичем Трутневым, где бы он не устраивал «разбор полётов». В этот раз знатно досталось портовикам, транспортным ведомствам и ответственным за грузоперевозки представителям органов власти.
Во время рабочего визита во Владивосток дальневосточный полпред проверил погрузочно-разгрузочные мощности, предусмотренные для каботажных и международных перевозок — во Владивостокском морском торговом порту и Владивостокском морском рыбном порту. Заинтересованные лица представили отчёты о том, почему произошла задержка контейнеров в портах, и как с ней справляются, однако Трутнев остался недоволен услышанным.
По докладам стало ясно, что у Министерства транспорта РФ нет системы, которая бы позволяла мониторить грузы, поэтому ведомство не смогло спрогнозировать застой на площадках.
— В этом году 5800 контейнеров при норме накопления 2100. Это уже вызвало осложнения на территории Чукотки, Сахалина и Магадана. Много говорят о причинах, но интересуют не они, а какие меры необходимо принять, чтобы ситуация нормализовалась. Работа уже ведётся на протяжении двух недель с министром транспорта. Некоторые грузы уже отправлены, но погодные условия снова ухудшили ситуацию. Надо обязательно выработать комплекс мер, который позволит не повторить ситуацию вновь, — задал вектор работы Юрий Трутнев.
Помимо этого, полпред дал федеральному Минтрансу поручение разработать транспортную модель потоков грузов в ДФО. Это нужно, чтобы модернизировать транспортную модель отправки грузов в труднодоступные территории Дальнего Востока, гарантируя их надёжность и бесперебойность.
— Регионы должны получать грузы вовремя. Люди не должны оставаться без продуктов, а строительные компании без строительных материалов, — добавил вице-премьер.
Не забалуешь
Представители транспортных компаний, которых собрал Юрий Трутнев, по логике мероприятия должны были отчитаться — как обстоят дела со скоплением контейнеров в портах. Однако они попытались заверить полпреда, что особых проблем в задержке не видят.
— Проблемы видят те, кто не получает грузы, — парировал Трутнев. — Я сейчас говорю, что в предыдущем порту утверждают: нет, у нас всё здорово. И я понимаю, у вас всё здорово. У людей плохо: на Чукотке, в Магадане, на Камчатке — они жалуются. Я там был во всех этих территориях, из Магадана две недели назад как вернулся. Надо разобраться в этом.
Примечательно, что по данной теме было проведено несколько совещаний и сформулировано предложение разработать закон «О северном завозе». Документ мог бы обозначить приоритет социально значимых грузов при доставке в отдалённые территории.
— Мы будем выходить из ситуации уже оперативными методами. Рабочая группа, которая создана по поручению правительства, приоритезирует грузы. Те грузы, которых прежде всего ждут люди, — продукты, строительные материалы, оборудование — будут отгружаться в первую очередь, — заявил вице-премьер.
Средний срок хранения грузов в портах Владивостока сейчас — 13 суток, хотя ещё три недели назад он составлял 21 день, а в начале кризиса — все 60.
Уточним, что транспортная прокуратура ведёт проверку, о результатах которой станет известно в конце ноября. Но уже сейчас ведомство выдвинуло две версии произошедшего: нехватка контейнеровозов и увеличение количества грузов, повлёкшее сбои в транспортных потоках.
На сегодняшний день благодаря оперативному вмешательству Юрия Трутнева кризис начал разрешаться. У Восточной стивидорной компании на складе накоплено около 1,5 тысячи контейнера. Из них на Сахалин должны отправиться 139, в Магадан — 1050, на Камчатку — 339.
Снова стройки на Русском
Как сказал вице-премьер на совещании, посвящённом развитию территории Приморского края, остров Русский — уникальная и перспективная территория, потенциал которой в полной мере ещё только предстоит раскрыть.
— Совершенно очевидно, что концентрация молодежи, сама по себе направленность развития острова предусматривают и создание определённой индустрии для отдыха людей. Сегодня целый ряд инвесторов заинтересованы в том, чтобы построить там крупные развлекательные центры. Для того, чтобы всё это связать воедино, чтобы остров Русский развивался как единый современный кластер, мы и собрались. Это страница истории, которую мы с вами вместе должны написать правильно, — объяснил полпред.
В ходе совещания были подняты вопросы дальнейшего развития острова как образовательного, научного и туристического центра Дальнего Востока. Участники встречи отметили, что в ближайшие несколько лет на островной территории могут быть построены современные объекты, идеи которых представили крупные инвесторы. А именно — аквапарк «Приморские тропики», сафари-парк, новый конгрессно-выставочный центр.
Вот так Находка!
На рассмотрение Юрию Трутневу представили комплексный план социально-экономического развития Находкинского городского округа. Этот муниципалитет представляет большой интерес для всего Дальнего Востока. Там уже начали реализовывать большой проект — строительство Находкинского завода минеральных удобрений.
В текущем году власти региона и НЗМУ договорились о том, что инвестор будет вкладывать собственные ресурсы в развитие города. Уже разработан проект мастер-плана, который подразумевает всестороннее развитие Находки с учётом специфики каждого из 14 жилых микрорайонов округа. Документ тесно связан с проектом долгосрочного плана комплексного развития города.
— По поручению Юрия Петровича Трутнева мы вместе с нашим инвестором — Находкинским заводом минеральных удобрений, с Минвостокразвития подготовили план социально-экономического развития Находки. Он был обсуждён с жителями города по тем направлениям, которые они считают важными. Это касается сферы здравоохранения, образования, спорта, комфортной среды, дорог и, конечно же, газификации Находки. По этому плану уже сейчас идет работа с некоторыми федеральными министерствами, — сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.
Также было упомянуто, что региональная власть оказывает Находке значительную поддержку. Около 1,5 миллиарда рублей ежегодно предоставляется бюджету городского округа в виде межбюджетных трансфертов.
— Кроме того, из краевого бюджета в 2021 году направлено 315 миллионов рублей, на предстоящую трёхлетку с учётом федерального финансирования — ещё 1,6 миллиарда. Это средства на строительство крытого катка, городской поликлиники, дорог, реконструкцию транспортной развязки, проектирование многопрофильного медицинского стационара и газификацию Находкинского городского округа, — уточнил Кожемяко.
В ДВФУ снова «новенький»
Юрий Трутнев не обделил своим вниманием и Дальневосточный федеральный университет. Более того, в этот раз был очень веский повод заехать в кампус — нужно было представить губернатору Приморского края Олегу Кожемяко и профессорско-преподавательскому составу нового и. о. ректора вуза.
ДВФУ возглавил Борис Коробец, ранее занимавший должность первого проректора — проректора по научной работе и стратегическому развитию Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана. Соответствующий приказ подписал глава Министерства науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
— Напомню, сам университет создан по прямому поручению главы государства. Развитие Дальнего Востока объявлено Президентом России национальным приоритетом. На сегодняшний день здесь реализуют более 2,6 тысячи новых инвестиционных проектов, создано 82 тысячи рабочих мест. Для того, чтобы регион развивался быстрее, нужно повышать качество образования, нужно делать ДВФУ мировым научным центром. Это важно, в том числе, для выпускников школ, которые делают выбор на Дальнем Востоке и думают, где им продолжать обучение, а во многом и где продолжать жить. Правительство Российской Федерации продолжит поддерживать университет, — заявил Юрий Трутнев.