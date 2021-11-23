Уроки стихии: граждане запаслись свечами, а энергетики – только опытом

А пока шли аварийные работы, первомайцы, оставшись без света, тепла, воды и даже связи, пытались согреться на улицах, разводя костры и грея воду для чая в походных котелках. Дровами с замерзающими горожанами нередко делились частники. Также горячей кашей и чаем можно было подкрепиться в полевых кухнях, отстояв очередь, или готовить дома на газовой плитке, заодно обогревая жилплощадь. Тем, у кого плитки не было, приобретение актуальной бытовой техники стало разорительным и проблемным – и сами портативные плитки, и баллоны с газом подорожали в разы, да ещё и оказались в дефиците. Резко возросли в цене свечи и фонарики. На фоне зарабатывающих на бедствии спекулянтов, отзывчивые граждане в соцсетях приглашали жителей первомайки прийти поесть горячего и принять душ.