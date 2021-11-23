Уроки стихии: граждане запаслись свечами, а энергетики – только опытом

Под тяжестью ледяного нароста и штормового ветра падали деревья и обламывались ветки. Дороги, тротуары словно залило жидким стеклом. Припаркованные автомобили превратились в ледяные сугробы.
Под тяжестью льда падали не только деревья, но и обрывались линии электропередачи и кабели оптоволоконной связи. Во многих квартирах пропали не только электричество, тепло, вода, но и интернет, кабельное ТВ. Сотовая связь работала с перебоями.
Позже стало известно, что было повреждено почти 100 км линий электропередачи и 850 опор ЛЭП, более 1,6 тыс. трансформаторных подстанций. Без электроснабжения оставались около 200 тыс. человек.
Ни туды и ни сюды
Больше всего пострадал Первомайский район, острова Русский, Попова и Рейнеке. На проводах линий электропередачи и металлоконструкциях толщина льда достигала 20 см. Не выдержав нагрузки, упали опоры высоковольтной ЛЭП-110 участка «ВТЭЦ-2-Загородная-Улисс-Голдобин». Эта линия обеспечивала энергоснабжение всего Первомайского района – от Сахалинской до Чуркина и Змеинки. Без электричества остались не только жилые дома, остановились и насосные станции, что, в свою очередь, привело к отключению водоснабжения и тепла. И это уже грозило коммунальной катастрофой – заморозке теплосетей.
На Русском подключением потребителей к электроснабжению занимались специалисты «Оборонэнерго» и Дальневосточной распределительной сетевой компании, а МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» (ВПЭС) стало основным ликвидатором последствий ледяного дождя. По словам первого заместителя директора ВПЭС Михаила Никуленко, на тот момент возглавлявшего предприятие, первоочередной задачей было определить масштаб ущерба и направить силы на восстановление приоритетных объектов, пострадавших от стихии. Одномоментно все аварии устранить было невозможно.
– Были мобилизованы все имеющиеся у ВПЭС бригады, оборудование и техника, но уже было понятно, что своими силами не справиться. Были привлечены сторонние организации – «ДВ Энергосервис», МУП «Уссурийская электросеть», ОАО «Примавтодор», МЧС, – отмечает Михаил Никуленко. – Сотрудники ВПЭС, приехавшие на помощь бригады работали без выходных и перерывов. Уходили с работы только на сон.
Чтобы спасти тепловые сети и не разморозить трубопроводы, надо было срочно подключить к электричеству 56 центральных тепловых пунктов в Первомайском районе. Для понимания масштаба – это треть от имеющихся в городе. Какие-то удалось запитать от действующих сетей с помощью аварийных схем, остальные необходимо было переводить на резервные источники питания, которых у ВПЭС было ограниченное количество. Помощь пришла из других регионов – самолётами МЧС во Владивосток доставляли дизель-генераторы из Москвы, Хабаровского края, Амурской области и Еврейской автономии, из Анучинского района.
Процесс восстановления подачи тепла в Первомайский район длился более недели. В домах то появлялся свет, то исчезал – шла наладка сетей по всему району, и стабильное энергоснабжение вернулось только к середине декабря.
Кому беда, а кому – мать родна
А пока шли аварийные работы, первомайцы, оставшись без света, тепла, воды и даже связи, пытались согреться на улицах, разводя костры и грея воду для чая в походных котелках. Дровами с замерзающими горожанами нередко делились частники. Также горячей кашей и чаем можно было подкрепиться в полевых кухнях, отстояв очередь, или готовить дома на газовой плитке, заодно обогревая жилплощадь. Тем, у кого плитки не было, приобретение актуальной бытовой техники стало разорительным и проблемным – и сами портативные плитки, и баллоны с газом подорожали в разы, да ещё и оказались в дефиците. Резко возросли в цене свечи и фонарики. На фоне зарабатывающих на бедствии спекулянтов, отзывчивые граждане в соцсетях приглашали жителей первомайки прийти поесть горячего и принять душ.
Долго обледенелые дороги были непроезжими, тротуары – непроходимыми. Владивосток стоит на сопках, и после ледяного дождя спускаться с некоторых ещё долго можно было только на пятой точке, а подняться – на четвереньках. За три дня с начала стихии почти 700 человек обратились в травматологические пункты с ушибами и переломами. В первый день непогоды медики фиксировали обращения после упавших на голову веток, затем стало расти число пациентов с переломами конечностей и ушибами головы, полученными при падении на скользкой дороге.
Ледяной циклон нанёс серьёзный урон и уличному освещению Владивостока – было зафиксировано 235 повреждений на проводах, сломаны 93 металлические опоры наружного освещения, которые восстановлению не подлежат. Оборванные провода и поваленные столбы восстанавливали вплоть до лета, настолько велик был объём работ. Но это связано, в основном, с контрагентами – владельцами оптоволоконных кабелей связи. Даже с крыш многоэтажек свисали и неделями раскачивались оборванные ветром бесхозные кабели, угрожая снести с ног прохожих. Управляющие компании отказывались их демонтировать, ссылаясь на то, что не они эти кабели устанавливали, не им их и снимать. На опорах уличного освещения также оказалось много неучтённых проводов. Электрики долго разбирались и выясняли, каким компаниям имущество принадлежит. Им даже пришлось осваивать профессию вальщика – освобождать провода от наваленных на них деревьев и веток.
Замерли в ожидании?
Усвоены ли уроки прошедшего ледяного дождя? Электричество отключали в домах и раньше, но чтобы несколько дней и в таких масштабах, – не бывало. Сейчас немало первомайцев держат дома «аварийный НЗ»: кто-то закупил внешний более ёмкий аккумулятор для гаджетов, кто-то – свечи и спички или фонарик. Многие, дождавшись спада ажиотажного спроса, приобрели газовую плитку и баллоны к ней. На всякий случай.
Прошедшие год назад работы по ликвидации последствий непогоды показали слабое место и в деле готовности коммунальных служб к чрезвычайным ситуациям. В МУП ВПЭС уверены, что компетенция энергетиков вопросов не вызывает.
– Опытные специалисты способны оперативно отрабатывать различные ситуации, – заверил Михаил Никуленко. – Мы к ним готовы: у нас регулярно проходят противоаварийные тренировки. Кроме того, в ведении ВПЭС – оперативно – диспетчерское управление в электро- и теплоэнергетике города и островных территорий, поэтому сама жизнь заставляет ежедневно принимать оперативные решения. В ликвидации последствий ледяного дождя во многом именно слаженная работа сотрудников электрических и тепловых сетей позволила быстро решить вопрос подключения объектов к электроэнергии и не допустить выход из строя всей теплосети. Но прошедший циклон показал: необходимо иметь определённый запас дизель-генераторных установок. Это главное, что может в случае потери централизованного энергоснабжения обеспечить электропитание важных объектов. Мы разработали перечень возможных аварийных ситуаций и предусмотрели необходимый запас дизель-генераторов. Но он пока не создан – нет средств.
Первый замдиректора ВПЭС отметил, что за 40 лет работы в энергетике он впервые столкнулся с таким масштабными последствиями непогоды. И нет гарантий, что повторения природного катаклизма не случится.
P.S.: пока верстался этот номер, Приморье вновь накрыло ледяным дождём. Уже утром во вторник будет ясно, стал ли он нежелательным для людей и энергетиков дублем, или в этот раз «пронесло».