Есть ли в Приморье народные промыслы и как выживают мастера?

За несколько последних лет Приморский край совершил настоящий рывок вверх в рейтинге регионов России по туристической привлекательности и обосновался в ТОПе.

Вплоть до 2019 года уверенно рос поток иностранных туристов, россиян тоже все чаще интересовал Владивосток и живописные пляжи Приморья. Въездной туризм стал стимулом к развитию производства сувениров, а вместе с ним и традиционных ремесел, в том числе народных промыслов. Каждому туристу хочется увезти на память о путешествии что-то, что ярче всего характеризует то место, в котором он побывал. И в этом смысле нет ничего более подходящего, чем изделия, выполненные местными мастерами, отражающие историю и культуру как страны, так и конкретного региона. Есть ли в Приморье народные промыслы? Стоит оговориться, что вопрос о том, есть ли в Приморье народные промыслы как таковые, до сих пор остается спорным. Есть версия, что в нашем крае, как, впрочем, и в подавляющем большинстве других субъектов ДФО, их нет, ведь народные промыслы – понятие, прежде всего, связанное с историей конкретной местности и традиционным бытом ее коренных жителей, а большинство современных дальневосточников - переселенцы. Но в том или ином виде народные промыслы в крае все-таки есть. Например, интерактивный музей-мастерская народных ремесел "Жар-Птица", находящийся на территории ЗАТО Фокино, имеет официальный статус предприятия народного художественного промысла. Его еще в 2010 присвоил мастерской Художественный экспертный совет по народным художественным промыслам при администрации Приморского края. При этом, как отмечает сооснователь музея-мастерской народных ремесел Наталья Христенко, сам статус - условность. «Если строго подходить к вопросу, продукция народного промысла - это то, что изготавливается в месте зарождения этого промысла, его традиционного бытования. Дальний Восток под этот термин вообще не попадает, за исключением, пожалуй, изделий коренных народов. В Приморье это, например, удэгейцы. Да и тут вопрос, ведь промыслом считается то, что изготовлено на продажу или обмен, то, чем жители той или иной местности, представители того или иного народа промышляли - занимались с целью получения выгоды. В этом смысле традиционные ремесла коренных народов тоже в своих истоках сложно назвать промыслами, хотя в современном мире, безусловно, они приобретают именно такое значение», - говорит Наталья Христенко. Что касается коренных народов, то, в отличие от, например, Чукотки, Колымы или Камчатки, в Приморских сувенирных магазинах практически невозможно найти продукцию их традиционных ремесел. В северных регионах в каждой точке продажи сувениров можно купить фигурки и композиции, выполненные мастерами-косторезами, предметы народного костюма и аксессуары из кожи и меха. Во Владивостоке же ничего подобного не найти, а если и найти, то привозное с той же Камчатки или Чукотки. В последние годы центром развития традиционных ремесел коренных народов Приморья стал Национальный парк «Бикин», созданный в конце 2015 года и расположенный на территории исконного проживания удэгейцев. Одной из задач организации, наряду с природоохранными, является поддержка культуры и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера и Дальнего Востока. При национальном парке существует сувенирная мастерская, проводятся этнические фестивали. «Национальный парк помогает развивать традиционные ремесла – для этого в селе Красный Яр, месте компактного проживания коренных малочисленных народов, создан «Ремесленный дом», где под одной крышей объединены мастерские по пошиву национальной одежды, изготовлению традиционной обуви, сувенирная мастерская. Там работают вышивальщицы и резчик по кости. Резчик по дереву работает на дому», - говорит директор национального парка «Бикин» Алексей Кудрявцев. Господдержка – очень уж хитрый предмет… "Жар-Птица" - проект, созданный энтузиастами - супругами Натальей и Максимом Христенко. Интерактивный музей-мастерская народных ремесел находится на территории частного подворья в Фокино. Уже больше 20 лет мастерская производит самобытные изделия из керамики, стекла, дерева. Еще одно направление - художественная ковка. В музее-мастерской не только производят сувениры и декор, но и знакомят с традиционными ремеслами и промыслами, проводят экскурсии и мастер-классы. "Сначала учились сами. Я, например, брала уроки гончарного дела в художественно-промышленной академии имени Штиглица в Санкт-Петербурге, изучала на народных образцах основы, традиционные формы. Потом потихоньку стали сами готовить мастеров. Большинство из них не работают у нас, учатся для себя. Также мы искали ремесленников по всему Приморью, собирали под свое крыло. Благодаря фестивалю "Кустари", который мы проводили много лет, у нас сформировался такой пул. Но мастеров традиционных ремесел в нашем крае - единицы, на сегодняшний день не больше 10-15 человек", - рассказывает Наталья Христенко. Присвоение статуса предприятия народного художественного промысла на работу "Жар-Птицы" никак не повлиял - в случае с небольшой мастерской он только для галочки, никаких преференций в связи с этим приморские ремесленники не получают. "В свое время получили его, как говорится, на всякий случай. Наши изделия успешно прошли экспертизу и были отнесены к изделиям народного промысла. Так что официально мы считаемся таким предприятием. Что это дает? В нашем случае, ничего. Как-то обсуждали эту тему, мне говорят: "Вот если ты нажжешь электричества больше, чем на 30 тысяч рублей, можешь получить компенсацию". А я про себя думаю, боже упаси меня получить счет за электроэнергию на такую сумму", - рассказывает руководитель «Жар-Птицы». Конкуренция с балалайкой и ушанкой Участники рынка обращают внимание еще на одну проблему, для решения которой, по их мнению, необходимо участие государства. Заключается она в некоем стандарте качества и художественной ценности для сувениров. Мастерская «Жар-Птица» начинала свою деятельность еще в 90-е годы. Тогда в Приморье поехали первые туристы, и краю абсолютно нечего было им предложить в качестве местных сувениров, помимо привозных матрешек. Тогда изделия мастеров из Фокино появились в одной из первых торговых точек, которая предлагала продукцию приморских мастеров. Это "Галерея подарков" в гостинице "Версаль". Потом открылись и другие сувенирные магазины подобного формата, где продукция "Жар-Птицы" тоже была представлена. Рассказывая об этом направлении своей работы, Наталья Христенко сетует на отсутствие какого-либо регулирования в сфере производства сувениров. Печально, что конкуренцию мастерам, чье искусство уходит корнями в историю и оттачивается десятилетиями, составляют низкопробные поделки, эксплуатирующие примитивные представления иностранцев о русском народе. "Когда приходили круизные лайнеры, на причале разворачивалась торговля сувенирами. Нам тоже выделяли там место, и мы выезжали встречать эти теплоходы со своей продукцией. Знаете, порой просто возмутительно смотреть, что иностранным гостям предлагают в качестве русских сувениров. Потрепанные ушанки с кокардами, погоны, обклеенные монетами, якобы заряженные на власть и богатство и прочие подобные вещи, которые подпитывают стереотипы о русском мужике в ушанке с балалайкой и в компании медведя. Я считаю, если мы хотим знакомить туристов с нашей культурой и традициями, такого быть не должно. Должны быть какие-то эстетические фильтры в сувенирной отрасли", - говорит руководитель музея-мастерской. И с этим сложно не согласиться. Да, рынок есть рынок. Но многим представителям традиционных ремесел и народных промыслов важнее именно такая поддержка государства, чем труднодостижимые льготы при осуществлении деятельности. Чем сегодня живут ремесла? Вот уже скоро год, как лайнеров нет, как нет и вообще любых туристов – ни иностранных, ни российских. Между тем, именно российские граждане являются основными покупателями товаров народного промысла. По данным отраслевой статистики, на иностранных гостей приходится меньше трети объемов продаж. Основные доходы ремесленников – будь то представители национального парка, созданного государством с его бюджетом, или частного небольшого музея-мастерской – приносят туристы и просветительская деятельность. Сегодня и с тем, и с другим непросто, ввиду связанных с пандемией ограничений. "Пандемия подкосила нас не только тем, что некому стало покупать наши изделия. Еще одна статья наших доходов - это туристические группы, которые посещали музей-мастерскую как экскурсионный объект. Сейчас нам приходится тяжело. Если теплый сезон - это время приема туристов, то в межсезонье мы обычно работаем с местными группами. Уже много лет для нас основные гости в этот период - школьники. Но, увы, сейчас и их пандемия сделала невыездными. При всем желании педагогов организовать познавательную экскурсию, в настоящее время это невозможно, приходится ждать лучших времен", - рассказывает Наталья Христенко. Выживает "Жар-Птица" в этот непростой период только за счет непосредственно ремесленной деятельности. Изготавливает новогодние сувениры, а также различные изделия на заказ, которые используются как предметы декора. Работы мастеров "Жар-Птицы" можно увидеть в ряде Владивостоксих ресторанов. Несмотря на то, что основатели музея-мастерской стараются не терять оптимизма, на будущее они не загадывают. Живут сегодняшним днем, ведь завтрашний – пока в густом непроглядном тумане. Уходящая натура? Между тем, по данным Ассоциации народных художественных промыслов, объем производства изделий народных промыслов и ремесел за последние 5 лет сократился на 17%. Около 80% организаций являются убыточными. По оценке минпромторга, за 30 лет страна лишилась более 200 промыслов, значительно сократилась численность мастеров и художников, средний возраст которых с каждым годом растет. В этой связи государство разрабатывает новые меры поддержки отрасли, в том числе инструменты защиты и незаконного заимствования художественных решений третьими лицами. В ноябре премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, предусматривающее смягчение условий предоставления субсидий представителям отрасли народных художественных промыслов. Недавно было объявлено также о разработке Стратегии развития народных художественных промыслов до 2030 года. Однако, по мнению председателя правления Ассоциации народных художественных промыслов Геннадия Дрожжина, в отрасли накопились проблемы, которые не могут ждать 2030 года. «Основные вопросы необходимо решить в ближайшие три года», - считает он. Алина КАРИМОВА

