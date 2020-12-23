Есть ли в Приморье народные промыслы и как выживают мастера?

«Если строго подходить к вопросу, продукция народного промысла - это то, что изготавливается в месте зарождения этого промысла, его традиционного бытования. Дальний Восток под этот термин вообще не попадает, за исключением, пожалуй, изделий коренных народов. В Приморье это, например, удэгейцы. Да и тут вопрос, ведь промыслом считается то, что изготовлено на продажу или обмен, то, чем жители той или иной местности, представители того или иного народа промышляли - занимались с целью получения выгоды. В этом смысле традиционные ремесла коренных народов тоже в своих истоках сложно назвать промыслами, хотя в современном мире, безусловно, они приобретают именно такое значение», - говорит Наталья Христенко.