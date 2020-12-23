Климат пошел вразнос: приморская погода стала заложницей глобальных мировых изменений

Важность изучения климатического вопроса отмечает и эксперт по проблемам изменения климата и вопросам снижения выбросов парниковых газов Григорий Юлкин. По его мнению, это та область знаний, которая важна и для экономического развития. «Экономика без знаний слаба. Если она направлена на то, чтобы люди были объединены в устойчивом развитии, то надо понимать, что главное - не проблема изменения климата, а проблемы, которые в связи с этими изменениями усугубляются. Это голод, доступ людей к ресурсам, изменение образа их жизни. И здесь проиграют все. Поэтому от того, насколько сплочены будут действия, увязанные с тем, что видит государство наверху, и население внизу, зависит успешность реализации тех или иных решений этих проблем. А это опять-таки говорит о том, что нужны конкретные знания, которые не подлежат оспорению или какому-то сомнению», - отметил эксперт.