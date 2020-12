Климат пошел вразнос: приморская погода стала заложницей глобальных мировых изменений

В Приморье 19 ноября прошел необычный ледяной дождь, последствия которого, по признанию губернатора Приморья Олега Кожемяко, будут устраняться около года.

Кадры хроники фиксируют на земле непрерывные погодные катаклизмы: в северной Африке выпадает снег и держится «минус», в Саудовской Аравии и соседних с ней странах большие территории пустынь из-за небывалых дождей уходят под воду, в городах ряда стран дождевые потоки уносят течением машины. А в Приморье 19 ноября прошел необычный ледяной дождь, последствия которого, по признанию губернатора Приморья Олега Кожемяко, будут устраняться около года. Перспективы изменения климата обсудили в стенах Амурского филиала Фонда дикой природы (WWF). По мнению экспертов, одна из очевидных тенденций – рост температурных показателей. Акцент на знания Предваряя разговор, директор Амурского филиала Фонда дикой природы России WWF Петр Осипов отметил, что Амурский филиал Фонда особо интересуется вопросами климата и его изменений, перспективами, которые они несут людям и влиянием на эти процессы человека. И акцентировал: «Не секрет, что решение по сохранению лесов, в том числе на реке Бикин, проходило при поддержке климатических проектов в рамках российско-германской климатической инициативы. Это и фиксирующая функция по углероду наших приморских лесов, и поддержка традиционных видов природопользования, как альтернативы заготовке древесины. Сейчас мы готовим еще один серьезный проект в рамках климатической инициативы, который будет связан с разработкой системы фиксации все более частых наводнений на Дальнем Востоке». Как сообщил директор программы «Климат и энергетика» WWF России, к.ф.-м.н., лауреат Нобелевской премии мира Алексей Кокорин, научные знания, в частности Климатического центра Росгидромета, однозначно свидетельствуют о том, что человек сегодня очень заметно воздействует на климатическую систему земли и изменение климата, усиливая естественные процессы. В результате - явления, которые, в общем-то, всегда были естественны для региона, становятся сильней и чаще. Если говорить о Приморье, то это резкое усиление выпадения осадков, рост числа и последствий наводнений и подтоплений. На эти явления накладывается растущая пожароопасность лесов, которая за два десятилетия к 2030 году увеличит количество опасных дней в году на 5-15, а в дальнейшем - до 30-45. «Рост температуры к концу века в Приморье будет гораздо меньше, чем в Арктике. Но дело не в среднем росте температуры, а в числе и силе опасных метеоявлений. Их за последние 20 лет стало больше раза в два. Это касается и края и Дальнего Востока. И рост еще в 2-3-5 раз практически предопределен. Но - не в 10, и не в 100 раз!», - говорит Алексей Кокорни Важность изучения климатического вопроса отмечает и эксперт по проблемам изменения климата и вопросам снижения выбросов парниковых газов Григорий Юлкин. По его мнению, это та область знаний, которая важна и для экономического развития. «Экономика без знаний слаба. Если она направлена на то, чтобы люди были объединены в устойчивом развитии, то надо понимать, что главное - не проблема изменения климата, а проблемы, которые в связи с этими изменениями усугубляются. Это голод, доступ людей к ресурсам, изменение образа их жизни. И здесь проиграют все. Поэтому от того, насколько сплочены будут действия, увязанные с тем, что видит государство наверху, и население внизу, зависит успешность реализации тех или иных решений этих проблем. А это опять-таки говорит о том, что нужны конкретные знания, которые не подлежат оспорению или какому-то сомнению», - отметил эксперт. Точка стабильности пройдена Алексей Кокорин говорит, что тренд заметного воздействия человека на климат земли, по мнениям ученых, возник где-то с 1961-го по 1990 год. Ранее его поведение еще можно было объяснять лишь естественными причинами и метеоявлениями. Всемирная метеорологическая организация определила, что с середины этого периода, то есть с 1976 года, антропогенное влияние на изменения погоды стало бесспорным. Изучение ситуации по Приморью показывает, что в крае потепление с тех пор было выражено гораздо слабее, чем по России в целом - где-то всего на 1 градус, а не на 2-2,5 градуса, как в большинстве регионов страны. В мире рост составил 1,1 градус. Потепление идет неравномерно. Например, если ноябрь за последние 40-50 лет по средней температуре в Приморье почти не изменился, то в Якутии и на части Чукотки этот месяц за это же время потеплел на 5-7 градусов. Мало потеплела приморская зима. Но зимняя изотерма (изолиния одинаковых температур – прим.ред) минус 15 сместилась в крае на север на 300 километров, а изотерма минус 10 отодвинулась от южного побережья на 100 километров к северо-западу. И это довольно наглядные и фиксируемые изменения. Сильнее всего за последние десятилетия потеплел приморский сентябрь - на 2 градуса. Уже сейчас в этом месяце ясно, сухо, тепло и комфортно и почти нет муссона. Если он потеплеет еще на несколько градусов, то станет совершенно летним и курортным. Определенную тревогу вызывает будущее приморского муссонного августа, который, если и не станет влажнее, то повысит среднюю температуру воздуха до 25 градусов. Проблема настоящей жары в Приморье с повышенной влагой ожидается лишь во второй половине этого века, когда температуры станут достигать 35-40 градусов. При таких условиях людям, особенно пенсионерам и детям, станет менее комфортно, и это будет серьезно сказываться на их здоровье и деятельности. Глобальное потепление будет усиливать восточно-азиатский муссон, который традиционно определяет погоду в Приморье в августе. Но по его будущим характеристикам существует неопределенность. Китайские и американские исследователи склонны считать, что негативные изменения, связанные с этим муссоном, в основном станут проявляться в восточной и южной части сферы его деятельности. Там последствия тайфунов, ураганов и дождей будут существенно выше, чем в Приморье. Однако и у нас их количество и сила вырастут. Подсчитано, что при глобальном потеплении воздуха еще на 3 градуса муссон будет нести влаги на 20% больше, а при потеплении на 5 градусов - 40%. Сейчас потепление уже достигло 1,1 градуса относительно среднего многолетнего муссона, и растущий от этого эффект усиливает тревогу. При сильном муссоне он может быть умножен на два. Пиковое выпадение осадков за месяц-полтора муссона или во время прохождения отдельного тайфуна в пять последующих дней формирует паводки, вызывающие наводнения. Они тоже грозят усилиться. Ученый считает, что для Приморья очень важен режим выпадения осадков. И тут отмечаются два момента. Первый - стало больше неравномерности их выпадения. Теперь и месяц на месяц не приходится, и год на год. Стало одновременно много и многоснежных, и малоснежных зим. Происходит раскачивание устойчивости климата. А второй момент – Приморье, по прогнозу Росгидромета, стало лидером в стране по росту конвективных осадков. И до конца века тенденция будет идти по нарастающей. Конвективные осадки - это прямое следствие повышенной влажности и тепла. Мощные испарения конвектируют вертикальные облака, из которых затем вода выпадает резким дождем. И когда ее за 20 минут обрушивается на землю столько, сколько ранее выпадало за два часа, это становится серьезным экзаменом для городского и поселкового хозяйства. В частности, ранее построенные в крае системы ливневой канализации не справляются с резким приемом и отводом воды. Они легко засоряются, и затем вода размывает дороги и тротуары. Климатологи считают, что строительные нормативы по устройству ливневки в Приморье, да и в других дальневосточных регионах, надо срочно пересматривать, а системы канализации перестраивать с тем, чтобы они могли принимать тот же дождевой поток, но за гораздо меньшее время. Фото автора Естественно, станут серьезнее последствия и от прохождения грозовых фронтов, усилятся ветры. Что творит океан Неизвестность с каждым очередным муссоном, с количеством и силой циклонов и тайфунов, которые должны проявить себя в очередной сезон, связана с океаном. Алексей Кокорин говорит, что именно этот фактор наиболее сильно влияет на глобальное потепление. «Океан особенно влияет на глобальное потепление. Потому что теплоемкость воды в тысячу раз больше теплоемкости воздуха. То, что происходит в атмосфере - это «хвост от собаки», - отметил эксперт. «И есть физические реальности, которые однозначно говорят, что из-за человека прогреваются верхние слои мирового океана - сотни его метров. Это происходит не перетоком тепла из Тихого океана в Атлантический по конвейеру течений, а одновременно. И это не могут объяснить ни солнечный цикл, ни повышенная деятельность вулканов. А перетоки тепла между океаном и атмосферой меняют климат». Другими причинами нагревания вод мирового океана стал тот же парниковый эффект, связанный с повышением атмосферного CO2 (кстати, последние данные по метану однозначно говорят, что его содержание в атмосфере на 80-90% зависит от сжигаемого топлива), и охлаждение стратосферы с одновременным нагреванием тропосферы. По прогнозам ученых, драйвер образования муссона понятен - он образуется из-за того, что температура суши гораздо выше, чем температура верхнего слоя океана. И эта разница со временем будет нарастать. Соответственно катаклизмов будет становиться больше, а их сила - выше. То, что океан нагревается, уже во второй половине этого века может сделать Севморпуть более привлекательным. В настоящее время происходит довольно быстрое уменьшение площади многолетних льдов в российской Арктике. Особенно в западном ее секторе, но даже во второй половине этого века ледокольная страховка обычным судам в летнюю навигацию будет все еще необходима. Климатологи, считают, что «белое пятно» арктических льдов, Антарктиды, Гренландии и сезонного снежного покрова суши сдерживает увеличение средней температуры атмосферы примерно на 10 градусов. И это серьезный амортизатор глобального потепления. Однако с «белым пятном» не все в порядке. Оно становится меньше по площади за счет уменьшения площади ледников, площади и сроков сохранения зимнего снежного покрова, сокращающихся и тающих в океане шельфовых ледников Антарктиды. Это увеличивает разогрев воды и атмосферы, теряющих защитный от солнечной радиации белый покров. Само по себе уменьшение белого пятна влияет и на рост уровня мирового океана. С начала глобального потепления он оценивается незначительным - около 20 сантиметров. Но уже к концу этого века уровень может подняться на 1-1,5 метра. Не исключено, что в дальнейшем, если не удастся справиться с ростом парниковых газов, подъем составит до 3-5, а то и 5-10 метров. Однако эксперты уверены, что выше этого рост уровня не пойдет - материковые льды Антарктиды довольно надежны, и подъема в 70-100 метров человечеству можно не опасаться. Для довольно крутого побережья Приморья подъем уровня моря в средней перспективе не несет критических угроз. Безусловно, какие-то низинные места в крае уйдут под воду, что в ближайшее время, например, должно случиться с тихоокеанской островной страной Кирибати, уже потерявшей один из своих островов, или с большой территорией Бангладеш, откуда придется переселять около 100 миллионов человек. Серьезно могут пострадать и другие прибрежные и островные страны. Но эти и иные последствия изменений климата надо заранее предвидеть и предпринимать меры к минимизации грядущих потерь. Внимание - газам Признанная роль парниковых газов в раскачивании климатической стабильности планеты остается очень высокой, и на сокращение их выбросов должны обращать внимание промышленно развитые страны и регионы. Алексей Кокорин считает, что дальнейшее развитие ситуации зависит от выброса парниковых газов. «Как пойдет дальше, очень сильно зависит от ситуации с выбросами парниковых газов, образующихся, прежде всего, от сжигания ископаемого топлива. Для России и для Приморья очень важно, чтобы мир пошел хотя бы по умеренному сценарию выбросов парниковых газов - не увеличивать их, а к концу века уменьшить в 3-4 раза. Умеренный сценарий сулит, что по нему в РФ и крае будет больше негативных факторов и сигналов по климату, чем позитивных, но гораздо лучше, чем во многих странах Африки, Азии и Латинской Америки, Средиземноморья. А максимальный сценарий выбросов парниковых газов повлечет серьезные последствия и у нас», - подчеркнул Алексей Кокорин. Григорий Юлкин считает, что в экономике России период, когда она резко отрицательно относилась к факту изменения климата, прошел. Но до принятия масштабных мер по обузданию роста выбросов парниковых газов дело в полной мере не дошло. Тем не менее, определенная деятельность в этом направлении идет, и наша страна на переговорах в рамках Парижского соглашения сегодня играет конструктивную роль. «Несмотря на то, что сегодня у России позиции в этом переговорном процессе лучше, чем у США в связи с тем, что они как бы вышли из Парижского соглашения, а мы остались, но это долго не продлится. И я, как эксперт от делегации, вижу, что мы можем усилить нашу повестку на переговорах и поставить перед собой гораздо более серьезные задачи на переговорном процессе по рамочной конвенции ООН об изменении климата и таким образом достичь гораздо больших результатов», - отметил эксперт. Климатологи отметили и такой факт загрязнения атмосферы, как выброс в ее верхние слои мельчайших частиц в связи с отдельными мощными извержениями вулканов. Однако такое случается очень редко, и этот фактор, наоборот, на короткий срок тормозит глобальное потепление. На год или на несколько лет средняя температура атмосферы может снизиться до 0,3 градуса, но пока доминирует общая тенденция ее повышения на 0,2 градуса за десятилетие. При этом другие процессы, происходящие в земных глубинах, сегодня на изменения климата практически не влияют. Что-то теряем, что-то находим? На климат Приморья определенное воздействие оказывают выбросы парниковых газов промышленностью соседних стран - Китая, Японии и Южной Кореи. Но они обещают в ближайшей перспективе сделать свои производства почти безуглеродными и резко уменьшить вред от сжигаемого ими топлива. Пока же максимальный сценарий по парниковым газам ни для Приморья, ни для всего мира не исключен. Сравнительно отдаленные последствия для края неоднозначны. Эксперты полагают, что урожайность культур в сельском хозяйстве региона при потеплении климата может возрасти на тех почвах, которые сохраняют свое качество. Однако растениеводство станет еще более рискованным - более сильные паводки и наводнения будут наносить больший урон урожаям. Уловы приморских рыбаков при потеплении вод в Японском и других дальневосточных морях тоже под вопросом. Они могут и сократиться, и стать выше. Биомасса в японском и южной части Охотского морей при увеличении температур воды в верхних слоях на несколько градусов в целом может возрасти до 15%, но это не значит, что при этом станет больше рыбы. А запасы краба, креветки и пр. могут и сократиться, поскольку потепление морских вод будет сопровождаться повышением их кислотности, и хитиновая защита этих объектов добычи может не успеть приспособиться к быстро меняющимся условиям. Эксперты отметили, что изменения климата требуют обновления и реконструкции жилищного фонда региона. Особого внимания требуют старые панельные и блочные дома. Требуется модернизация инфраструктуры. Это понимание, кстати, особенно отчетливым стало уже в первые дни после ледового дождя, когда руководство Приморья приняло решение о создании резервных мощностей в энергетике региона, чтобы исключить в будущем перебои в энерго- и теплоснабжении населения, которые на какое-то время после стихии оставили без тепла и света около 100 000 приморцев. К изменениям климата особенно серьезно должна подготовиться приморская медицина, поскольку «экстрима» для здоровья жителей края добавится, и спасать людей от последствий потепления придется чаще. Виктор КУДИНОВ

