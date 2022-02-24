Ботанический сад института ДВО РАН в этом году на две недели раньше завершил приём массовых заказов на тюльпаны к Международному женскому дню.

Все цветы были «забронированы» за очень короткий срок — приём заявок начался с конца января и продлился примерно две недели. Ранее этот период длился почти месяц. Для букетов к 8 марта Ботсад уже долгое время ежегодно высаживает примерно одинаковое количество луковиц тюльпанов — около 10 тысяч. Спрос на приморские тюльпаны есть, можно бы и увеличить количество выращиваемых цветов, но этого сделать не позволяет размер площадей существующих теплицы и хранилища луковиц, которые до высадки требуется держать в холодном помещении. — В этом году в оранжерее высадили 53 сорта тюльпанов, но не все они для продажи, часть идёт на выставку, которая стала уже традиционной и ожидаемой у почитателей этих цветов. Она проходит с 12 февраля по 8 марта, посетители павильонной экспозиции могут полюбоваться тюльпанами самых разных сортов, — поясняет сотрудник Ботанического сада кандидат биологических наук Ирина Крестова. — Мы ежегодно меняем сорта луковичных растений, поэтому у нас с каждым сезоном обновляется ассортимент цветов к 8 Марта. Это делается не для разнообразия коммерческого цветочного рынка. Цель Ботсада — научно-просветительская деятельность, популяризация ботанических знаний. В том числе знакомство приморцев с новыми растениями. И на нашей традиционной выставке тюльпанов мы стараемся показать больше новых сортов этих цветов для горожан и гостей дальневосточной столицы. Также специалисты Ботанического сада проводят исследовательскую работу — испытания селекционных новинок на пригодность для промышленного выращивания, оценивают их перспективность для выгонки. Эксперт отметила, что нет моды на какой-то определённый вид сорта, цвета или формы самого бокала тюльпана. — Единого тренда в предпочтениях не наблюдается, но люди стали смелее в выборах сорта. Находятся покупатели даже на самые экзотические виды, например попугайные. Это группа сортов, в которых бутоны с растрёпанными лепестками, и вообще мало похожи на тюльпаны, но зато они очень яркие и стойкие. Есть серия «краун» — сорт с необычными бутонами, напоминающими корону. Когда-то новинки, а сегодня тюльпаны с махровыми лепестками, пионовидные стали уже обыденностью. Но всегда находятся покупатели и на простые классические бокалы. Таких в ассортименте всегда 10-15 процентов, разных цветов — белые, желтые, розовые и красные. Традиционно более взрослые покупатели спрашивают красные, алые, тёмно-малиновые цвета. Есть спрос и на нежные оттенки — розовые, светло-лиловые. Но однозначного направления, которого все придерживаются, такого нет, — комментирует Ирина Крестова. Она отметила, что многие сорта тюльпанов хорошо выглядят на уличной клумбе, но при этом не пригодны для букетов. Например, махровые, с тяжёлыми цветками и множеством лепестков шикарны на клумбе, но у них слишком вытягивается цветоножка и в букете такие цветы не стоят. В этом году Ботанический сад предлагал на продажу тюльпаны примерно 20 сортов от 50 до 100 рублей за один цветок, в зависимости от сорта. Это гораздо ниже среднерыночной цены по городу, отметила эксперт. Годом ранее главный атрибут первого весеннего праздника обходился покупателям немного дешевле. В последнюю неделю февраля во Владивостоке приморские тюльпаны можно было купить в рознице от 100 до 150 рублей за цветок. — В этом году цветы подорожали из-за роста оптовых цен на луковицы тюльпанов примерно на 15-20 процентов. Поэтому не только у нас, но и по всему городу наблюдается заметный рост цен на эти весенние цветы, поскольку луковицы привозные, их закупают на голландских аукционах, причём заблаговременно, почти за год вперёд, чтобы порадовать женщин весенними букетами в этом году. Прошлым летом были трудности с закупкой луковиц на нынешний сезон, и не только связанные с подорожанием. Нам с третьей попытки удалось найти те сорта, что мы планировали, пришлось искать довольно долго желаемое. У поставщиков были какие-то проблемы с выращиванием, видимо, это связано с дефицитом рабочей силы. Ранее таких ситуаций у нас не возникало. Возможно, дефицит заграничных луковиц и стал причиной того, что оптовые и корпоративные покупатели поспешили заранее выкупить цветы, выращиваемые в Ботаническом саду к первому весеннему празднику.

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