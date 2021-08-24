Бассейн и благоустройство: подведены итоги голосования по проекту Дмитрия Новикова "Новый город"

Долгое время Первомайский район был практически отрезан от остального города. С появлением моста через бухту Золотой Рог ситуация улучшилась, однако местным жителям до сих пор приходится ездить в другие микрорайоны Владивостока, чтобы интересно провести время, разнообразить досуг. В числе прочего людям очень не хватает многофункционального центра с бассейном, где можно было бы не только заняться спортом, но и встретиться с единомышленниками, организовать творческий кружок, провести время всей семьёй. За реализацию этого проекта проголосовало 1394 человека, 29% опрошенных.