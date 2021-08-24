Бассейн и благоустройство: подведены итоги голосования по проекту Дмитрия Новикова "Новый город"

Почти месяц волонтёры опрашивали горожан в районе бухты Тихая, оставить своё пожелание по развитию родного микрорайона мог каждый. Разбираемся, какие проекты уже в ближайшее время появятся в Первомайке.
Бассейн, пляжи, скверы и комфортный транспорт
Долгое время Первомайский район был практически отрезан от остального города. С появлением моста через бухту Золотой Рог ситуация улучшилась, однако местным жителям до сих пор приходится ездить в другие микрорайоны Владивостока, чтобы интересно провести время, разнообразить досуг. В числе прочего людям очень не хватает многофункционального центра с бассейном, где можно было бы не только заняться спортом, но и встретиться с единомышленниками, организовать творческий кружок, провести время всей семьёй. За реализацию этого проекта проголосовало 1394 человека, 29% опрошенных.
«Моему внуку приходится ездить заниматься плаваньем в центр города. Конечно, это очень неудобно, очень много времени уходит на дорогу. Хотелось бы, чтобы и у него, и у других ребят была возможность заниматься любимым видом спорта в родном микрорайоне», — сказала жительница улицы Сахалинская Валентина Петровна.
На втором месте, 1362 голоса, обустройство парков и скверов. Первомайский район действительно остаётся достаточно неблагоустроенной территорией. При том, что в Первомайке проживает около ста тысяч человек. Это и молодые семьи, которым хочется с комфортом гулять с детьми возле дома, и пенсионеры, у которых нет возможности поехать в тот же Нагорный парк ради прогулки.
Третью позицию, 1103 голоса, заняло обустройство пляжей в Первомайском районе. Пока что большинство прибрежных территорий совершенно не приспособлены для прогулок и отдыха. А ведь хороший пляж станет настоящей точкой притяжения Первомайки.
«У нас немало прибрежных территорий, где можно было бы позагорать, просто прогуляться с семьёй. Но на данный момент они не благоустроены, так что проводить время там практически невозможно. Благоустроенные пляжи действительно могли бы стать точкой притяжения Первомайки для всего города», — сказал житель улицы Добровольского Владимир.
Четвёртую строчку по итогам голосования занял проект формирования доступной сети общественного транспорта. Бухта Тихая — по-прежнему один из самых отдалённых районов Владивостока. И поэтому очень важно, чтобы местные жители могли без проблем добраться до дома из других точек города.
Кроме того, около трёхсот человек проголосовало за благоустройство всего Первомайского района: ремонт дорог, установку детских площадок, озеленение, реконструкцию лестниц и пандусов. Ещё 271 человек высказался за ремонт придомовых территорий.
Всё под контролем
Ключевой принцип программы «Новый город» — все решения должны принимать сами жители. Чтобы согласовывать с горожанами все этапы реализации проекта, депутат Дмитрий Новиков создал общественный Совет Первомайского района. Туда вошли представители органов власти, активисты, общественники, члены домовых советов.
Первое заседание Совета состоялось состоялось 19 августа. На встрече Дмитрий Новиков представил результаты голосования, также активисты обсудили реализацию и других проектов по улучшению условий жизни в Первомайском районе.
«Я рад, что формат встречи связан с реальными проблемами Первомайки. Мы обсудили возможность создания парка-сада возле речки Объяснение, парковой зоны у озера на Часовитина. Разговор шёл и о дорогах — ремонте старых и строительстве новых артерий, которые позволят соединить воедино разные микрорайоны. Составили план работы, который меня, как жителя Тихой, устраивает. Обсудили реновацию, благодаря которой у нас наконец-то снесут бараки, в итоге изменится весь облик района. И это не просто слова, а реальная программа, которая будет реализована», — сказал член Совета, экс-депутат Думы Владивостока Александр Юртаев.
Уже в начале сентября Совет соберётся вновь, чтобы обсудить конкретные этапы реализации проектов и разработать дорожную карту, которая и ляжет на стол профильным чиновникам.
««Новый город» — проект для людей. И разрабатывать его должны люди. Поэтому на этот раз решать, как будут жить горожане, будут не чиновники, а каждый из нас. Жители Первомайки уже определились, в каких объектах они нуждаются острее всего. Теперь, вместе с общественным Советом, мы приступим к реализации этих инициатив», — сказал Дмитрий Новиков.
Отметим, войти в общественный Совет Первомайского района может каждый. Для этого достаточно обратиться к депутату Дмитрию Новикову в его аккаунт в Instagram. Там же будут появляться отчёты с заседаний и другая полезная информация.