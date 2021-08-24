Ошибка в квитанции ЖКХ: причины, способы исправления

Как правило, на квитанции с ошибкой есть некоторые контакты. В первую очередь телефоны оперативных служб и горячей линии, куда можно обратиться. Если телефонов на квитанции нет, то их можно найти в интернете или спросить у соседей. Если эти методы поиска не помогают, можно обратиться в управляющую компанию, где точно подскажут, как исправить ошибку или же куда обратиться.