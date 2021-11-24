Останутся ли приморские дети без аттестатов из-за учителей-антиваксеров?

Кто не привился, я не виноват
С 15 ноября работодатели вынуждены были отстранять от работы тех, кто не привился хотя бы первым компонентом вакцины от COVID-19.
Соцсети региона начали пестрить всевозможными «страшилками» про бунты на крупных предприятиях и едва ли не поголовную отмену уроков в школах – ведь, по мнению авторов всех этих информационных сообщений, учителя прививаться не захотели.
«Наших детей будет некому учить», «Учителей без прививки не пускают на работу» – ощущение было такое, словно на 100% в школах Приморья и конкретно Владивостока учителя не смогли попасть на работу, а дети бродили по школьным коридорам бесприютные-беспризорные…
Активнее всего обсуждалась новость о том, что в посёлке Трудовом в школе № 79 было отстранено аж пятнадцать педагогов. Из комментариев к новости становилось ясно: вот он, конец света, дети Трудового ЕГЭ не сдадут, школу на лопату закроют, власти скрывают, ну и так далее, по накатанной.
Эта старательно муссируемая новость о запрете вести уроки учителям без прививки вскоре была официально опровергнута городскими властями. По их информации, речь шла не о пятнадцати, а о шести педагогах, которых не допускают к детям в рамках постановления главы регионального Роспотребнадзора.
– В школе № 79 из 15 непривитых учителей трое находятся на больничном, трое планируют пройти вакцинацию в ближайшие дни, у пятерых рассматривается вопрос о получении медотвода, поскольку недавно находились на больничном. Отстранены от работы учителя информатики, русского и английского языков, истории, математики и физкультуры. В школе проведено замещение на обучение по сотрудникам, которые находятся на больничном или получили отстранение, – проинформировали в пресс-службе мэрии дальневосточной столицы.
Там уточнили, что в школах и детсадах Владивостока прививку сделали 80% сотрудников, а руководство этих образовательных организаций было извещено о такой надобности ещё в начале октября.
Напомним, что изданным 11 октября постановлением главного государственного санитарного врача Приморья № 7 предписана обязательная вакцинация для работников большого спектра сфер экономики. Образование там указано «первым номером». Документ предусматривал отстранение от работы или перевод на дистант персонала, не выполнившего требования.
В школе № 79, кстати, отметили, что там работает 120 педагогов, и выпадение нескольких человек из рабочего графика не критично.
Итак, о том, что без прививки после 15 ноября выйти на работу будет затруднительно, педагоги и руководители образовательных учреждений знали давно. И если принимали решение гордо стоять в рядах антиваксеров, то это был их личный выбор и, разумеется, личная за него же ответственность.
К слову, во многих школах Владивостока, которые лично обзвонил автор этих строк, не было ни одного отстранённого от работы педагога. Уроки идут в обычном режиме.
И значит, дело всё же не в машине, а в том, кто сидит в кабине?
Профсоюзам тревожно
Однако ситуация – с отстранением учителей от работы – однозначно вышла «громкой». Она не может не волновать как родителей, так и общественников.
– Нас очень тревожит ситуация, складывающаяся в образовании Владивостока в связи с отстранением учителей, сотрудников детских садов и организаций дополнительного образования от работы из-за того, что они не успели привиться от коронавируса, – рассказывает председатель Владивостокской городской организации общероссийского профсоюза образования Людмила Карамова. – Замечу сразу, что именно в школах города ситуация в целом очень стабильная, большинство школ работают без отстранения педагогов, но есть и случаи, когда 2-3 человека не допускаются к работе. Конечно, ситуация в школе № 79 вопиющая, это мы понимаем.
Профсоюзный лидер уточнила, что её это волнует прежде всего потому, что некоторые педагоги из числа отстранённых выражают даже готовность уволиться. А при этом в образовании налицо – кадровый голод.
– И как рассказывать молодым, что нам нужны учителя, если учителей отстраняют? – задаётся вопросом Людмила Карамова. – Опять же, мы понимаем, что руководство школ не может допустить срыва учебного процесса, и если педагога отстраняют, значит, его нагрузка будет распределена между другими предметниками, а это что в итоге получится? Получится, что учителя – и без того загруженные – будут ещё сильнее уставать, перерабатывать… Всё это очень тревожно.
Она добавила, что ещё сложнее ситуация в детских садах. Есть случаи, когда во Владивостоке в этих дошкольных учреждениях по 4-5 человек отстранены из-за отсутствия прививки. А кто их заменит? Это не школа, группы не объединишь и на удалёнку детей не отправишь.
– Мы поддерживаем решения, направленные на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции, которые предпринимают краевые власти. В том числе по её профилактике путём вакцинации. Но считаем, что сроки проведения прививок -15 ноября для первого компонента вакцины и 15 декабря для второго, – после наступления которых непривитых сотрудников придётся отстранить от работы или перевести на дистанционный режим, нуждаются в коррекции. Их необходимо сдвинуть не менее, чем на месяц и дать возможность работающим приморцам спокойно сделать прививки или получить медотводы, – считает председатель Федерации профсоюзов Приморья Владимир Исаков.
Соответствующие письма региональная федерация профсоюзов направила в два адреса: губернатору Олегу Кожемяко и руководителю краевого управления Роспотребнадзора Татьяне Детковской. О реакции на эти обращения пока ничего не известно.
Удивительное рядом
Реакция на истории с отстранением от работы существенного для предприятий числа специалистов – триггер всей системы противоэпидемических ограничений. Отдавая дань необходимости противостоять распространению коронавируса, не можем не заметить многих «странностей» в выполнении вводимых ограничений.
Например, на заводе «Прогресс» в Арсеньеве, где заблокировали пропуска более чем 400 человек, приказ об отстранении их от работы был отменён в течение суток.
– Сложившаяся ситуация стала результатом непродуманных решений руководителей предприятия, принятых без согласования с управляющей компанией холдинга. Приказ об отстранении непривитых сотрудников отменён, работники вернулись к исполнению своих служебных обязанностей, направленных на выполнение производственного плана, в том числе – гособоронзаказа, – сообщили в пресс-службе авиазавода.
Примечательно, что на предприятии собрались провести служебное расследование и дать оценку действиям руководства завода. Простите, но они же выполняли постановление Главного государственного санитарного врача Приморского края… На каком моменте теряется логика?
Подозреваем, аналогичные вопросы поднимутся на поверхность ещё не раз – плавать в мутной водице четвёртой волны коронавируса всем нам, похоже, ещё долго,
КСТАТИ:
Вот лишь часть статистики с предприятий, где начали отстранять людей от трудовой деятельности в первый день действия предписаний Роспотребнадзора, то есть 15 ноября: