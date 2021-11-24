Останутся ли приморские дети без аттестатов из-за учителей-антиваксеров?

– И как рассказывать молодым, что нам нужны учителя, если учителей отстраняют? – задаётся вопросом Людмила Карамова. – Опять же, мы понимаем, что руководство школ не может допустить срыва учебного процесса, и если педагога отстраняют, значит, его нагрузка будет распределена между другими предметниками, а это что в итоге получится? Получится, что учителя – и без того загруженные – будут ещё сильнее уставать, перерабатывать… Всё это очень тревожно.