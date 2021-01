Послать на три буквы: как развитию Владивостока поможет КРТ

В столице Приморья намерены приступить к программе сноса ветхого и строительства нового жилья. 30 декабря 2020 года президент Владимир Путин подписал закон о комплексном развитии территорий (КРТ). Документ, главным образом, регламентирует снос аварийного жилья и строительство нового взамен.

Жильцы сносимых домов при этом получат равноценную компенсацию. Эксперты полагают, что инициатива позволит не только обновить ландшафт столицы Дальнего Востока, но и станет импульсом к развитию территории. Что такое КРТ? Закон регламентирует новый единый механизм комплексного развития территорий. Ранее градостроительный кодекс предусматривал отдельно механизмы развития застроенных территорий, комплексного развития территорий, комплексного освоения территорий. «На практике отдельное применение каждого из этих механизмов зачастую оказывалось невозможным, так как они распространялись на разные виды объектов и взаимно исключали друг друга. Поскольку реальная городская застройка, как правило, является смешанной, становилось невозможно в чистом виде использовать тот или иной режим редевелопмента. Это, в свою очередь, приводило к дроблению территорий на несколько частей и снижению инвестиционной привлекательности строительных проектов», — отмечают в «Национальном объединении строителей». Принятие закона позволило не только повысить привлекательность территорий для потенциальных инвесторов, но и поможет более гибко подходить к развитию различных территорий, в том числе имеющих смешанную застройку. Согласно принятому документу, в границы КРТ будут включать дома, признанные аварийными, те, чьё состояние близко к аварийному и здания, капитальный ремонт которых экономически нецелесообразен. Важно, что законом регламентировано выделение жильцам сносимых домов строго равноценной компенсации. «Согласно изменениям, внесенным в Жилищный кодекс Российской Федерации, собственникам жилых помещений в таких многоквартирных домах, взамен освобождаемых ими жилых помещений предоставляется возмещение, определяемое исходя из рыночной стоимости освобождаемого имущества и возникших убытков. По заявлению собственника жилого помещения ему предоставляется взамен освобождаемого жилого помещения другое жилое помещение с зачетом его стоимости при определении размера возмещения за изымаемое жилое помещение», — поясняют в «Национальном объединении строителей». Зоны КРТ будут появляться в районах жилой и нежилой застройки, на незастроенный территориях. Выступить с инициативой отнесения их участков к зонам КРТ смогут и сами собственники в случае, если за это проголосует не менее 2/3 жильцов. Аналогичным образом можно и выйти из программы. Инфраструктура, которую будут возводить застройщики — дороги, освещение, коммуникации — должна быть передана на баланс города. Этим исключается возникновений частных автодорог и других общественно важных объектов. Также девелопер должен гарантировать сохранность культурных объектов. Комплексное развитие Владивостока Принятие закона о КРТ даёт возможность регионам, в том числе и Приморью, укорить темпы сноса ветхого жилья и возведения новых современных домов. Во Владивостоке уже приступили к реализации первых проектов в данном направлении. В августе 2020 мэр Владивостока Олег Гуменюк подписал постановление, согласно которому 2,72 гектара земли в районе Дальпресса и проспекта Красного Знамени становятся зоной комплексного устойчивого развития территории (КУРТ). Сейчас на этой территории находится частный сектор — ветхие дома, которые не только портят внешний облик города, но и могут быть опасны для местных жителей. «Город строится, и у нас есть региональные компании, которые успешно работают на рынке строительства жилья и коммерческой недвижимости. В этом году объем сдачи квадратных метров жилья превышает прошлогодний. Тем не менее, мы всерьез настроены на еще больший рост объемов строительства, причем нам нужна не хаотичная, а комплексная гармоничная застройка. В городе есть территории, которые нуждаются в реновации уже в ближайшее время, и где на месте морально и физически устаревших объектов должны появиться новые районы. Среди них, к примеру, Голубиная Падь, район Дальпресса и многие другие. Мы готовим по этим территориям аукционы на проектирование и комплексную застройку», — отметил ранее Олег Гуменюк. Эксперты отмечают, что во Владивостоке необходима комплексная программа по реновации. Отсутствие системного подхода приводит к точечной застройке, против которой активно выступают сами горожане. «В городе почти нет свободной земли. Самые удобные места заняты микрорайонами, построенными в 60-70-е годы прошлого века. В них уже выросло два поколения горожан. Но хрущевские пятиэтажки и более поздние „крейсера“ давно морально и физически устарели. Они строились по нормам советского времени на 20-30 лет. Маленькие комнаты, неудобная планировка, холодные стены без утепления, текущие плоские кровли — пусть всё это уйдет в прошлое. Более половины жилья во Владивостоке имеет возраст 40 и более лет. Моргородок и Вторая речка — вот примеры архитектуры 60-х. В своё время эти микрорайоны казались образцовыми. Но теперь мало кто хочет жить в „хрущевке“, когда есть дома современной архитектуры», — обратил внимание в своей колонке журналист Андрей Калачинский. Программа сноса ветхого жилья, иначе говоря — реновация, уже успешно показала себя в Москве и Подмосковье. По данным пресс-службы мэрии Москвы, в программу реновации включено 5175 домов. Это около 350 тысяч квартир общей площадью 16,4 миллиона квадратных метров, в которых проживает около одного миллиона жителей. Переселение первых участников программы началось в феврале 2018 года. В настоящее время идет либо закончено переселение жителей 223 домов в 76 новостроек. Новые квартиры получили 33,7 тысячи человек. 23,2 тысячи из них уже завершили переезд. Также по программе возведут более 20 образовательных учреждений. «Жилая застройка кварталов по программе реновации на северо-востоке Москвы будет обеспечена объектами образования. Так, будет построено 11 детских садов, а также 12 школ и учебных корпусов», — отметил директор Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин. Приоритетная задача Ликвидации ветхого жилья и комплексное развитие территорий — одна из задач, которую президент Владимир Путин поставил перед главами регионов на последнем заседании Госсовета в декабре прошлого года. И Приморье — в числе первых регионов страны, которые включились в эту работу. «Задача власти — создать все условия для строительства, особенно жилищного, мы должны обеспечить возможность для стройки, особенно в крупных городах. Принятый закон о комплексном развитии территорий тоже дает возможность для развития наших населенных пунктов. Скажем, если заходит инвестор, хочет расселить аварийное жилье и на этом месте начать стройку, то власть не должна просто смотреть, что там делает застройщик, и подвести дорогу, инженерные сети», — сказал губернатор Олег Кожемяко, обращаясь к главам муниципалитетов Приморья на совещании в декабре 2020 года. По словам главы региона, проблемы аварийного жилья в крае намерены полностью ликвидировать к концу 2030 года.

