— Последние годы мы наблюдали рост оборота контейнеров во всех портах, — объясняет Дмитрий Олегович. — Но прирост площадей контейнерных терминалов в портах и на железной дороге заметно отставал. И при столь быстром увеличении транзитных потоков стала остро ощущаться нехватка участков под размещение контейнеров. Под их складирование стали отдавать все свободные площадки в портах, вплоть до автопарковок. Летом 2021 года начались задержки грузов на железную дорогу — в среднем, ожидание отгрузки на разных терминалах составляло от 14 до 30 суток. Это привело к затариванию наших портов. Из-за нехватки мест для контейнеров судам приходилось стоять на рейдах в ожидании разгрузки дольше обычного. А если судно простояло неделю вместо двух-трёх дней, значит, оно не пришло в другой порт вовремя и не вывезло оттуда груз. В итоге затоваривались и другие порты, например, трудности возникли и в южнокорейском Пусане.