Новую схему избирательных округов в Приморье приняли в условиях межэлитного консенсуса

Артём поделили на три части, каждую из которых объединили с Советским районом Владивостока. Уссурийск поделили на пять «кусков», к которым присоединили Анучинский, Надеждинский (его также поделили на две части), Михайловский, Октябрьский, часть Пограничного районов. Схожая судьба и у традиционно неспокойной Находки. Там избирателей «разнесли» на четыре округа. К трём из них присоединили «куски» Партизанского района, к четвёртой части «добавили» ЗАТО Фокино.