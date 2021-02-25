Новую схему избирательных округов в Приморье приняли в условиях межэлитного консенсуса

За новую схему избирательных округов проголосовало тридцать депутатов из сорока. Среди тех, кто выступил за, оказались не только представители «Единой России», но и члены ЛДПР и «Справедливой России». Против была лишь фракция КПРФ, и то не в полном составе. Но позиция коммунистов оказалась несостоятельной и не встретила поддержки среди парламентариев.
Эксперты отмечают, что добиться консенсуса удалось благодаря усилиям со стороны губернатора Олега Кожемяко, который смог объединить традиционно разрозненные политические силы в Приморье.
«Представленная перенарезка округов является ничем иным как следующим этапом в рамках работы по повышению эффективности будущего созыва Законодательного Собрания Приморского края и укладывается в логику предыдущих действий властей. Представители „внутриполитического блока“ в данном случае придерживаются той задачи, которая была поставлена Олегом Кожемяко по формированию реально работающего законодательного органа. Следующим этапом станет отбор кандидатов, а также утверждение их избирательных программ на каждой территории», — отмечают авторы Telegram-канала «Эксперты Приморского края».
Как же выглядит новая «нарезка»? Если коротко, при формировании новой схемы власти попытались уравнять в интересах жителей городских и сельских территорий. Так, многие округа включают в себя и крупные города, и районы, состоящие из некрупных поселений (часть Находки, например, объединили с Кавалеровским и Ольгинским районами), что позволит обеспечить одинаковое представительство всем категориям граждан в краевом парламенте.
«Властям практически полностью удалось отразить принцип „город-село“ в округах во избежание отрыва парламентариев от сельской местности. При этом пропорции между городом и районом в округах сформированы примерно поровну, что будет вынуждать кандидатов работать равномерно по всей территории», — отмечают авторы Telegram-канала «Эксперты Приморского края».
Владивосток в новой схеме поделили на 11 частей. Первомайский район, поделённый на две части, вошёл 1-й и 2-й округа. Ленинский район поделили на три части, Первореченский — на четыре. Традиционно протестный Фрунзенский район города частично объединили с Хасанским районом.
Артём поделили на три части, каждую из которых объединили с Советским районом Владивостока. Уссурийск поделили на пять «кусков», к которым присоединили Анучинский, Надеждинский (его также поделили на две части), Михайловский, Октябрьский, часть Пограничного районов. Схожая судьба и у традиционно неспокойной Находки. Там избирателей «разнесли» на четыре округа. К трём из них присоединили «куски» Партизанского района, к четвёртой части «добавили» ЗАТО Фокино.
Единой территорией остался лишь Арсеньев — границы одномандатного округа совпадают с географическим расположением населённого пункта. Таким образом, Арсеньев стал одним из самых компактных округов.
Одна из ключевых задач, которую намеревались решить краевые власти при формировании новой схемы — повышение эффективности нового созыва Заксобрания. Как известно, к текущему депутатскому корпусу накопилось немало претензий, причём и у избирателей, и у самих властей. Разработанный вариант «нарезки» округов заставит депутатов плотнее работать с избирателями и позволит им глубже ознакомиться с проблемами людей.
«Перенарезка территорий и их частичное изменение в данном случае необходимо для того, чтобы кандидаты выходили из зоны комфорта и „ногами“ проходили свои округа. При этом это направлено именно на депутатов-старожилов, которые пролоббировали себе выдвижение на новый срок, и которым теперь придётся работать на видоизменённых территориях», — отмечают «Эксперты Приморского края».
Кроме того, авторам новой схемы практически удалось решить задачу по компоновке округов, куда входят не более трёх муниципальных районов и городов. Если в предыдущем варианте округов с 4 районами и городами было 8, то в новой «нарезке» с таким охватом остался лишь округ № 25.
Против схемы, предложенной Крайизбиркомом, выступила фракция КПРФ Законодательного Собрания Приморья. Депутатов смутило то, что некоторые округа оказались слишком растянутыми, что затруднит парламентариям поездки по территории и общение с избирателями.
На это депутаты, причём в основном старожилы-одномандатники — Джамбулат Текиев, Игорь Чемерис, Дмитрий Новиков, возразили, что новая «нарезка» разработана, в первую очередь, с учётом интересов жителей территорий, а не для удобства парламентариев. Также депутаты подчеркнули, что сформировать схему, которая бы устраивала всех, в любом случае, не удастся.
Комментируя поправки коммуниста Артёма Самсонова, в которых избирательные округа частично или полностью совпадают с территориальными границами муниципалитетов, председатель Крайизбиркома Татьяна Гладких обратила внимание на то, что большая часть жителей Приморья проживает в городах, и предложение Самсонова приведёт к перекосу в сторону интересов горожан.
Уже в сентябре этого года состоятся выборы в Законодательное Собрание Приморья, итоги которого и продемонстрируют, насколько новая схема одномандатных округов оказалась эффективной.