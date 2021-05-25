Кто есть кто в мире приморских НКО

Сами руководители НКО не устают повторять: информация об их деятельности должна разлетаться как можно шире, тогда и добрые дела будут эффективнее. В сегодняшнем обзоре «Золотого Рога» — краткая классификация приморских НКО в соответствии с их «профилем».
Благотворители
В Приморье существует несколько благотворительных фондов, выросших из общественных объединений и инициатив — как, например, фонды «Тепло наших рук», «Владмама», «Сохрани жизнь», «Пища жизни», или учреждённых социально ответственными бизнесменами — как, например, Фонд Александра Монастырёва, фонд «Энергия участия».
Некоторые фонды сосредотачивают усилие на каком-либо одном направлении деятельности, например, волонтёры «Пищи жизни» готовят обеды для бездомных людей и раздают их бесплатно, фонд «Сохрани жизнь» собирает деньги на лечение онкобольных детей, устраивая крупные благотворительные мероприятия с участием губернатора и влиятельных персон, «Тепло наших рук» заботится о социальных сиротах, оставленных роженицами в больнице или живущих в детских домах.
Если говорить о фондах, учреждённых бизнесменами, — у них, как правило, разветвлённая сеть социальных программ, куда может входить и спонсорство организации спортивных соревнований, и материальная помощь пенсионерам, и шефство над детскими домами, и даже попытки создать в Приморье киностудию — с такой инициативой несколько лет назад выступал малоизвестный владивостокский Фонд содействия комплексному развитию и брендингу территорий. Правда, идея так и не получила развития.
Главный признак благотворителей — они напрямую выделяют деньги или другие материальные ресурсы для осуществления тех или иных социально значимых проектов.
Ресурсные центры
С каждым годом активность некоммерческого сектора в Приморье растёт — это хорошо заметно, если посмотреть статистику участия приморских НКО в конкурсах краевых субсидий и президентских грантов. Каждая некоммерческая организация рано или поздно оказывается перед необходимостью привлечь серьёзное финансирование на свой проект, а способ сбора «с миру по нитке» не всегда работает.
Однако выиграть грант не так просто — об этом хорошо знают те, кто хоть раз составлял грантовые заявки. И тут на помощь новичкам приходят ресурсные центры. Это те же НКО — только уже накопившие солидный опыт и немало грантовых побед.
Например, фонд «Энергия участия» постепенно перешёл из категории благотворителей в категорию ресурсных центров, отказавшись от собственной раздачи грантов и начав проводить системное обучение лидеров других НКО, желающих участвовать в грантовых конкурсах.
Помимо «Энергии участия», такую же поддержку некоммерческим организациям Приморья готово оказывать АНО ДПО «Развитие». Её руководитель Светлана Баженова сумела масштабировать проект обучения активистов НКО на весь Дальний Восток. Оба упомянутых ресурсных центра регулярно выигрывают президентские гранты на развитие институтов гражданского общества в ДФО.
Родители и усыновители
Жизнь сама порой диктует людям необходимость объединяться ради решения каких-либо проблем. Именно такой была история краевой общественной организации замещающих семей «Приморье без сирот». Её основатели Сергей и Надежда Ким взяли двух детей, оставшихся без попечения родителей — и, неожиданно для себя, подали пример своим друзьям и знакомым. Небольшое поначалу усыновительское сообщество стало разрастаться.
Усыновители поняли, что многие проблемы адаптации приёмных детей схожи, и охотно делятся собственным опытом преодоления трудностей с другими такими же семьями. Сегодня на счету организации целый ряд успешных проектов, адресованных и родителям, и детям. В частности, проект «Тайный ангел», получивший президентский грант в 2018 году, направлен на помощь в установлении контакта между потенциальными усыновителями и подростками, живущими в интернатах без попечения родителей. Этот проект продолжается и теперь, после окончания грантового финансирования.
Знаменитый фонд «Владмама» тоже вырос из родительского сообщества. Поначалу родители просто общались на пространстве интернет-форума, делясь радостями, проблемами и советами, а затем постепенно из этого выросла солидная организация, которая готова помогать родителям детей-инвалидов или малообеспеченным семьям не только морально, но и материально.
Военные ветераны
Пожалуй, самая крупная общественная организация, объединяющая военных ветеранов в Приморье — краевой Совет ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов. В него входят 12 городских, 26 районных и 14 ведомственных ветеранских организаций, а общее число членов — более 425 тысяч человек.
Недавно в интервью «Золотой Рог» председатель совета ветеранов Дмитрий Григорович рассказал, что работа совета идёт по нескольким направлениям — это и адресная помощь ветеранам, и патриотическое воспитание, и «ветеранская дипломатия» — укрепление международных связей Приморья, когда делегации из региона выезжают за рубеж для участия в праздновании победы над фашизмом или принимают гостей из соседних стран на своей территории.
Партнёрами краевого Совета ветеранов выступают региональная общественная организация ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск Российской Федерации, организация инвалидов войны в Афганистане, инвалидов локальных войн и военных конфликтов, общественная организация социальной поддержки и защиты ветеранов боевых действий «Контингент», организация «Боевое братство» и другие.
Инвалиды
Помимо регионального отделения Всероссийского общества инвалидов, Всероссийского общества слепых и Всероссийского общества глухих, в Приморье существуют и уникальные организации — например, общественная организация инвалидов-спинальников «Ковчег». Свою миссию организация видит в информационной поддержке, правовой защите и улучшении качества жизни своих товарищей по несчастью.
В 2011 году на базе «Ковчега» была создана ещё и Приморская краевая федерация физической культуры и спорта инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата. Люди на колясках активно заявляют о себе на всероссийских соревнованиях по баскетболу и регби на колясках, а также армрестлингу, пауэрлифтингу и шахматам. Ежегодно летом инвалиды организуют лагерь на берегу моря, а в мечтах у них — создать собственный полноценный стационарный реабилитационный центр.
Спортсмены
Всевозможные спортивные федерации тоже функционируют в статусе общественных организаций, и, наряду с другими НКО, пользуются правом получать субсидийную поддержку от правительства региона.
В период 2020–2022 годов краевые субсидии в размере от 500 тысяч до миллиона рублей получают федерации парашютного спорта и спортивного пейнтбола Уссурийска, Федерация рукопашного боя Арсеньевского городского округа, центр морской подготовки «Семь океанов» из посёлка Славянка, спортивный клуб «Кимура» из Находки. Полученные средства федерации тратят на закупку спортивного инвентаря и формы, техническое переоборудование.
Молодёжь
Флагманом работы с молодёжью в Приморье много лет является региональное отделение общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодёжи» — преемник традиций давнего комсомола.
Во Владивостоке штаб организации расположен в аутентичном месте — краевом Доме молодёжи. Во многом эта организация работает как ресурсный центр — обучая молодых активистов составлять проекты и продвигать их на благо своих территорий. В то же время Союз молодёжи иногда раздаёт гранты — пусть небольшие, но школьников или студентов окрыляет сам факт первых побед в конкурсах.
Кроме Союза молодёжи есть и другие авторитетные организации, ориентированные на работу с юным поколением — например, Межрегиональный фонд поддержки молодежных инициатив «Татьянин день — Приморье», регулярно выигрывающий президентские гранты на проведение специальных смен для молодёжи в пригородном лагере или в условиях палаточного лагеря с краеведческим уклоном, как в этом году.
В Находке доброй славой пользуется региональная молодёжная краеведческая общественная организация «Клио», работающая при местном музее. Также «Золотой Рог» в прошлых выпусках рассказывал о социальных акциях приморских «Волонтёров Победы» и детско-юношеской военно-патриотической организации «Спецназ».
Национальные сообщества
Национальные диаспоры существовали во все времена и во всех государствах, однако системная работа органов власти с такими неформальными объединениями когда-то была затруднена именно в силу их «неформальности». Сейчас ситуация в корне изменилась: в многонациональном Приморье официально зарегистрированы десятки национальных общественных организаций, и все они готовы взаимодействовать с правительством края и друг с другом.
Украинскую «Горлицу», «Белорусов Приморья», татаро-башкирский «Туган Тел», азербайджанскую «Достлуг», «Армян Приморья», общины коренных малочисленных народов, несколько национально-культурных автономий корейцев и другие диаспоры ежегодно под своим крылом объединяет Ассамблея народов Приморья на большом мероприятии — Конгрессе народов. Этот многонациональный праздник, ведущий свою историю с 2013 года, становится ярким событием — в его программу помимо пленарного заседания входят ярмарки национальных ремёсел и прикладного искусства, концерт и неформальное общение.
В 2020 году Конгресс народов не состоялся из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Будет ли он проходить в нынешнем году, пока не решено. Однако национальные общественные организации продолжают жить, а значит, их общий праздник — лишь вопрос времени.
Наталья БАРАНОВА.