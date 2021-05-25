Кто есть кто в мире приморских НКО

В 2011 году на базе «Ковчега» была создана ещё и Приморская краевая федерация физической культуры и спорта инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата. Люди на колясках активно заявляют о себе на всероссийских соревнованиях по баскетболу и регби на колясках, а также армрестлингу, пауэрлифтингу и шахматам. Ежегодно летом инвалиды организуют лагерь на берегу моря, а в мечтах у них — создать собственный полноценный стационарный реабилитационный центр.