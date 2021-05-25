Нарушения и провокации: почему Роза Чемерис снялась с праймериз «Единой России»

Аналитика
Нарушения и провокации: почему Роза Чемерис снялась с праймериз «Единой России»
Нарушения и провокации: почему Роза Чемерис снялась с праймериз «Единой России»
Сегодня, 17:33Фото: Алиса Сухарева / ИК "Золотой Рог"
Роза Чемерис отказалась от участия в праймериз «Единой России». Этому решению предшествовал ряд скандалов.

Чемерис не давали размещать наружную рекламу, не пускали в арендованные и оплаченные помещения. Финалом стало то, что в Уссурийске её автобус закидали камнями, лишь по счастливой случайности никто не пострадал.

«Сегодня я приняла решение о снятии своей кандидатуры с процедуры предварительного голосования „Единой России“ по одномандатному избирательному округу № 62 в Государственную Думу Российской Федерации. Это решение абсолютно осознанное. Я не имею никакого желания продолжать участие в грязной процедуре, в которую превратились праймериз», — следует из официального обращения Чемерис.

Разбираемся, что предшествовало случившемуся и почему праймериз «Единой России» этого года уже называют самыми грязными за многие годы.

Честно и конкурентно?

В самом начале предвыборной гонки и местные власти, и руководство «Единой России» декларировали честность, конкурентность и открытость процедуры. Но нашлись те, кто решил проигнорировать напутствие однопартийцев и краевого «белого дома».

За 62-й округ, включающий в себя Владивосток, Уссурийск, Надеждинский район и другие территории, решило побороться немало кандидатов, самые заметные из них — Роза Чемерис и Александр Щербаков. Чемерис на данный момент работает в Думе Владивостока, до этого участвовала в губернаторских выборах и других кампаниях. Так что политический опыт и чутьё у неё явно имеются.

Полученные за несколько лет навыки она и решила использовать при построении своей кампании. За несколько недель она успела объездить весь округ на брендированном автобусе. Во время поездок депутат активно встречалась с населением, открывала свои общественные приёмные, погружалась в проблематику территорий. На сегодняшний день приёмные кандидата действуют во Владивостоке, Уссурийске, Надеждинском, Ханкайском, Октябрьском районах.

При этом Чемерис столкнулась с неожиданным противостоянием. Рекламная компания отказывалась размещать её оплаченные баннеры, ссылаясь на некие запреты. Кроме того, 20 мая в Уссурийске должно было состояться награждение победителей творческого конкурса «Заря Приморья». В течение нескольких дней Розе Чемерис отказывали в аренде уже оплаченных помещений. Причём законных причин на это у арендодателей не было. В итоге церемонию всё же удалось провести, но какой ценой?

В тот же день, 20 мая, пока Роза была на встрече с жителями Уссурийска, неизвестные на мотоцикле закидали камнями автобус, на котором она вместе с командой приехала в город. Причём хулиганы целились именно в портрет кандидата. Полиция уже занимается расследованием произошедшего. Утром 21 мая стало известно ещё об одном происшествии. В Славянке, прямо напротив здания администрации посёлка, неизвестные забросали баннер Розы Чемерис краской.

«Волна криминального и политического беспредела на праймериз „Единой России“ в Приморье достигла пика за 3 дня до начала электронного голосования. Эти праймериз уже угрожают здоровью людей. С этим должны разбираться органы правопорядка и госбезопасности», — сказал глава штаба Розы Чемерис Вячеслав Беляков.

Он подчеркнул, что всё произошедшее явно связано с политической деятельностью Чемерис и её амбициями.

Голоса по 500 рублей

Параллельно свою кампанию ведёт Александр Щербаков. Причём с самого начала он демонстрировал, на наш взгляд, полное непонимание политических процессов, что, видимо, и заставило его политических консультантов прибегнуть к использованию не самых честных методов.

Так, в разных источниках неоднократно публиковались фото и видео, где сотрудников различных предприятий массово заставляют регистрироваться на сайте праймериз, агитируя голосовать за Щербакова. С 11 мая зафиксирована массовая регистрация бюджетников на портале.

В соцсетях можно даже найти инструкции, в которых подробно объясняют, как зарегистрироваться на сайте предварительного голосования «Единой России» и за какого кандидата следует проголосовать.

Также в соцсетях и СМИ можно увидеть десятки объявлений с предложением зарегистрироваться на Госуслугах за 500 рублей. Телеграм-канал «Зелёная папка» опубликовал аудиозапись, в которой один из абонентов предлагает зарегистрироваться на сайте «Единой России» за 500 рублей, а после проголосовать за Александра Щербакова, но уже за тысячу.

Обращения по поводу нарушений на праймериз даже были направлены врио мэра Владивостока Константину Шестакову. Участники предварительного голосования попросили его вмешаться в происходящее и прекратить произвол.

Сегодня, 21 мая, участница праймериз Мария Цирлина подготовила жалобу в оргкомитет предварительного голосования, где изложила обстоятельства предполагаемого подкупа избирателей Щербаковым. Она призывает партийцев разобраться в ситуации и принять меры.

Эксперты отмечают, что всех вышеперечисленных фактов достаточно для снятия Щербакова с праймериз.

Итогом стало вполне закономерное решение Розы Чемерис отказаться от участия в праймериз. По слухам, сейчас её команда готовиться присоединиться к одной из партий, либо же пойти на выборы самовыдвиженцем.

Щербаков «против» Памфиловой и Турчака?

Стоит отдельно вспомнить слова Эллы Памфиловой о том, что применение админресурса на выборах — недопустимо.

«Голосуйте свободно и там, где вы считаете нужным. Мы договорились с Генеральным прокурором, если будут появляться факты малейшего принуждения, мы будет оперативно реагировать, жёстко это пресекать», — сказала Памфилова на одном из заседаний ЦИК.

В самой партии также настаивают на открытой и конкурентной борьбе без применения различных «грязных» технологий.

«Уровень конкуренции очень высокий и предстоит непростая, напряженная борьба. Еще раз повторю, что никаких закулисных договоренностей, переписывания результатов здесь никогда не было и не будет. Кто в результате победит в честной борьбе, тот и будет представлять нашу партию на выборах этой осенью», — заявил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Анна САТИМОВА.

Сюжеты:
ВыборыПриморье
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