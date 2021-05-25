По мнению политолога Вячеслава Белякова, никто не сомневался в том, что отставка Олега Гуменюка случится не сегодня так завтра. Причина проста — каждый день руководства Олега Владимировича приводил к падению рейтинга власти, бил по позициям губернатора. Усилившаяся публичная активность мэра, встречи с населением, рапорты об успешной работе, только усиливали напряжение и еще больше усугубляли ситуацию. «Хозяйственные компетенции мэра давно обсуждаются разве что в анекдотах. Дворы, заваленные дровами, на фоне новых бордюров и разбитых дорог — таким нам запомнится «Владивосток времён Гуменюка. То, что администрация города абсолютно не справляется со своими задачами, ясно довольно давно. Последние полгода только политические мотивы позволяли мэру сохранять свою должность. Однако теперь и они исчерпаны», — говорит Вячеслав Беляков. Уже в ближайшее время депутатам Думы Владивостока предстоит в третий раз закинуть невод в недра кадрового резерва — должна быть запущена процедура конкурсного отбора главы. Первый раз текущему созыву справляться с потоком желающих пришлось в 2018 году. Тогда в кресло градоначальника попал Виталий Веркеенко — предприниматель и олигарх. Сказать, что за год с небольшим руководитель города свершил грандиозные перемены, сложно. Однако запомнился он, как ни парадоксально, своей отставкой. Господин Веркеенко сообщил о ней довольно оригинально — в соцсетях. А написанное от руки выражение «Честь имею» стало практически любимой присказкой горожан. Теперь свой пост покинул и Олег Гуменюк, пробыв в кресле градоначальника чуть более двух лет.