Позиции Олега Гуменюка казались непоколебимыми: о том, что он не справляется со своими обязанностями, говорили как сами жители краевого центра, так и полпред. Однако ничего не менялось — градоначальник оставался на своем посту. За два года Олег Гуменюк подвергался постоянной критике в соцсетях и новых медиа, и только авторитет губернатора позволял гасить волну недовольства. И вот, когда жители Владивостока уже перестали ждать ухода мэра, Олег Кожемяко вытащил «туза»: привел в действие свое обещание довести до полпреда инициативу об отставке градоначальника. По мнению экспертного сообщества, это было более чем необходимо и обосновано.
Главный тезис всех политологов: сейчас город вздохнул с облегчением и застыл в ожидании перемен. То, что необходимо сделать, перечислять можно долго — это и новые дорожные развязки, и создание новых парков и скверов, ремонт и строительство детских садов, крытых парковок, чистота на улицах и так далее. «Золотой Рог» разбирался, какие факторы привели к отставке главы и можно ли считать ее внезапной.
Хроники пикирующего градоначальника
Визит полпреда президента Юрия Трутнева в мае 2021 года неожиданностей не предвещал: инспекция, каких уже прошло немало. Вице-премьер традиционно посещает ключевые предприятия, осматривает город и дает определенные рекомендации, что бы стоило подтянуть.
Однако тучи начали сгущаться с самого утра 18 мая. После посещения «Кванториума», ремонт которого стал объектом пристального внимания правоохранительных органов, полпред оказался в нерадужном настроении.
«Но вот сейчас, когда мы посмотрели Дворец творчества, отремонтированный год назад за бюджетные деньги, где уже дыры в полах… Я не знаю, зачем они меня тут завели. И креслами, вот этими мягкими пуфами, закрыли дыры в полах. Поэтому пришлось эти пуфы убрать, и возникло, конечно, желание вот об эти места, где пуфы были, как-то людей вразумить», — рассказал о своих впечатлениях в интервью Владимиру Соловьеву Юрий Трутнев.
Далее была прогулка по историческому центру, осмотр дорог, домов и неутешительные слова полпреда о работе подрядчиков.
«Надо просто подрядчика взять за шкирку, мордой ткнуть в это и сказать, что если за неделю не сделает, то из города вылетит», — как всегда решительно высказался полпред.
И уже на двустороннем совещании губернатор края Олег Кожемяко поставил перед Юрием Трутневым вопрос, что называется, ребром.
«Я считаю, что работа мэра на сегодняшний день не удовлетворяет ни нас, ни краевую власть, вы обращали мое внимание на его работу, я просил вас о том, что полгода нужно подождать, была зима, последствия ледяного дождя, но сейчас мы видим, что если дальше так продолжать, то толку не будет», — обозначил свою позицию глава региона.
Полпред правоту признал и рекомендовал Олегу Гуменюку написать заявление об отставке, что тот оперативно и выполнил.
Недовольство назрело
Суть претензий от главы региона была обозначена предельно четко. Первое и основное: средства единой субсидии, которые город получил еще в 2018 году, использованы несколько неэффективно. Вместо решения проблемы со стоянками и парковками (одна из причин возникновения пробок в исторической части города — оставленные у обочин автомобили), деньги были направлены на ремонт фасадов. Который, впрочем, по подсчетам главы региона и полпреда оказался несколько дороже, чем было бы оправдано.
«В такой же стадии находится стадион „Авангард“. Хотя по уверениям мэра, он должен был быть сдан еще в 2019 году. А уже прошло два года. Есть также проблема по детским садам, которые не сданы. И нам пришлось вернуть даже часть субсидии, потому что те подрядчики, которые находились, не выполняли своих обязательств, и город ничего не делал, чтобы изменить проектирование, подобрать новых подрядчиков, отрезать и пойти уже, как говорится, по-новому», — отметил глава региона.
Губернатор подчеркнул, что главная задача мэра заключалась в том, чтобы определить приоритеты и начать работу. Причем так, чтобы горожане смогли увидеть изменения. Очевидно, ничего подобного не произошло.
«До сих пор убираются ветки от ледяного дождя, что вообще парадоксально. В сентябре нас ожидают выборы, а Гуменюк не справляется с миссией не только благоустройства, но и обеспечения выборов на территории Владивостока. Он не контролирует ситуацию. А дальше больше — он усиливает протестные настроения, а соответственно и протестные голосования во Владивостоке, который и так всегда голосует довольно протестно», — уверен политолог Виктор Бурлаков.
Уже через сутки, комментируя свое решение, полпред отметил, что вел себя корректно. И вообще, идея отправить Олега Гуменюка в отставку возникла у него давно. Но тогда градоначальнику все же общим решением дали шанс.
«Мне кажется, что мы иногда так вот проявляем высокую человечность, оставляем на должностях неэффективных руководителей. А потом эта человечность обращается бесчеловечностью по отношению к людям, которые вокруг живут. Поэтому мне кажется, ничего страшного. Если он действительно толковый человек, бога ради, он найдёт себе работу и будет счастлив. С ним же ничего плохого не произошло. Это лучше, чем сидеть на работе, с которой ты не справляешься», — отметил Юрий Трутнев.
Общий вердикт
Экспертное сообщество в своих оценках единодушно — отставка назрела давно. И носит она более хозяйственный характер, нежели политический.
«Неотвратимость отставки мэра, пожалуй, не вызывала ни у кого сомнений, вопрос был лишь во времени. На протяжении полугода тема тиражировалась в СМИ, новых медиа. Претензии к градоначальнику накопились и у краевых властей, и у элит, и у самих жителей города. Стоит учитывать, что последние месяцы команда Олега Гуменюка была фактически парализована. Важные решения не принимались, поскольку ключевые сотрудники администрации понимали, что в ближайшее время глава уйдёт», — говорит политолог Павел Наливайко.
С такой же негативной оценкой работы экс-главы Владивостока выступает и политолог Сергей Гребенюк. По мнению эксперта, работу Олега Гуменюка сопровождал кризис системных решений. Иначе говоря, бывший градоначальник был неспособен выстроить работу так, чтобы горожане ощутили позитивные изменения.
«Если рассуждать о причинах отставки Олега Гуменюка с поста главы Владивостока, то, на мой взгляд, к этому привел целый ряд негативных факторов, включая низкие темпы освоения увеличившихся из регионального и федерального бюджета траншей Владивостоку, низкие темпы решения накопленных в прошлые годы городских проблем, конфликт элит. Кроме того, против главы Владивостока сыграли и определенные провалы медиаблока и изначально неправильно выстроенный имидж — отсутствие позитивного позиционирования», — отметил эксперт.
По мнению политолога Вячеслава Белякова, никто не сомневался в том, что отставка Олега Гуменюка случится не сегодня так завтра. Причина проста — каждый день руководства Олега Владимировича приводил к падению рейтинга власти, бил по позициям губернатора. Усилившаяся публичная активность мэра, встречи с населением, рапорты об успешной работе, только усиливали напряжение и еще больше усугубляли ситуацию. «Хозяйственные компетенции мэра давно обсуждаются разве что в анекдотах. Дворы, заваленные дровами, на фоне новых бордюров и разбитых дорог — таким нам запомнится «Владивосток времён Гуменюка. То, что администрация города абсолютно не справляется со своими задачами, ясно довольно давно. Последние полгода только политические мотивы позволяли мэру сохранять свою должность. Однако теперь и они исчерпаны», — говорит Вячеслав Беляков. Уже в ближайшее время депутатам Думы Владивостока предстоит в третий раз закинуть невод в недра кадрового резерва — должна быть запущена процедура конкурсного отбора главы. Первый раз текущему созыву справляться с потоком желающих пришлось в 2018 году. Тогда в кресло градоначальника попал Виталий Веркеенко — предприниматель и олигарх. Сказать, что за год с небольшим руководитель города свершил грандиозные перемены, сложно. Однако запомнился он, как ни парадоксально, своей отставкой. Господин Веркеенко сообщил о ней довольно оригинально — в соцсетях. А написанное от руки выражение «Честь имею» стало практически любимой присказкой горожан. Теперь свой пост покинул и Олег Гуменюк, пробыв в кресле градоначальника чуть более двух лет.
Перед тем, кто придет на смену (на данные момент имя уже известно — экс-зампред правительства Константин Шестаков), стоит мега сложная задача — оправдать ожидания горожан.
С одной стороны, люди устали и многого не ждут. С другой, жить в комфортном городе, достойном звания «столица Дальнего Востока», хочется каждому. Перечень дел понятен: парковки, дороги, работа управляющих компаний, общественные зоны отдыха и чистые улицы. По мнению экспертов, в кресле главы города нужен человек не с великими политическими амбициями, а высокими способностями к организации работы и администрированию.
По словам экспертов, Константину Шестакову, приступающему к исполнению обязанностей врио главы, предстоит сразу же решать непростые вопросы. Это и формирование собственной эффективной команды, и необходимость разгрести «наследие» своего предшественника.
«Времени на раскачку не будет. Перед Владивостоком стоят непростые задачи, которые предстоит решать», — заключил политолог Павел Наливайко.
Ольга ИЛЬЧЕНКО.