Потребитель свои права знает. И сможет защитить

Конечно, можно пожать плечами: да что там такого ужасного может случиться с моими правами потребителя? На самом деле, все может быть, от проблем не застрахован никто.
Закон «О защите прав потребителей» призван обеспечить отстаивание интересов граждан, являющихся участниками коммерческих отношений. Если вы купили некачественный или неподходящий товар, вам была оказана услуга плохого качества, страховщик отказывается выплачивать ущерб, компания-застройщик не выполняет свои обязательства, автосалон не выполняет гарантийный ремонт, банк не выполняет обязательства или навязывает услуги et cetera, et cetera – вы должны знать, куда обратиться.
Куда бежать и что делать
Во-первых, бежать никуда не надо. Спокойствие и взвешенность поступков – вот залог успеха в любом деле, и уж тем более в борьбе за свои права. Во-вторых, надо знать, что существует немало служб по защите прав потребителей – как под государевым оком, так и на общественных началах.
Защита прав потребителей в крае осуществляется государственными надзорными органами, органами местного самоуправления, а также общественными объединениями, которые осуществляют свою деятельность в соответствии с законом «О защите прав потребителей» и региональной программой Приморского края «Организация защиты прав потребителей в Приморском крае на 2019-2024 годы».
В целях адресной поддержки населения по вопросам защиты прав потребителей при приобретении товаров и услуг в министерстве промышленности и торговли Приморского края ежедневно работает «горячая» телефонная линия - 8(423)22-15-418.
По указанному телефону можно позвонить с 10 до 17 часов, обеденный перерыв с 13 до 14 часов.
А на страничке правительства края можно найти большой список организаций, которые могут помочь потребителю в деле защиты его прав. Вот он, заветный адресок, сохраните на всякий случай: www.primorsky.ru/authorities/executive-agencies/departments/license/zpp/konsultatsii/index.php
Кстати, в каждом ведомстве – от министерства здравоохранения до ЖКХ – есть ответственные за защиту прав потребителей.
Приморская общественная организация защиты прав человека и потребителя «Защита». Телефон 257-12-15. www.prim-zaschita.ru
Некоммерческое партнерство по защите прав потребителей «ЖКХ-ГРУПП». Телефон +7(4212) 94-16-22. www.gkhgroup.ru.
Агентство по туризму Приморского края. Телефон 240-08-16.
Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края. Телефон 233-28-41.
Центральный Банк России 8-800-250-40-72 (звонок бесплатный).
Министерство образования и науки Приморского края. Телефон 240-28-04.
Агентство по тарифам Приморского края. Телефон 240-00-95.
Управление Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Приморскому краю (Росздравнадзор). Телефон 222-42-46. www.roszdravnadzor.ru.
Государственные служащие вас защитят…
Разумеется, первое ведомство, название которого всплывает в голове, если нарушаются права потребителя, - это Роспотребнадзор. У этой организации огромное количество функций и направлений деятельности, и защита прав потребителей – одно из них.
Если вы зайдете на сайт Приморского Роспотребнадзора, то обнаружите – для начала – список телефонов специалистов ведомства, которые могут вас проконсультировать и помочь разобраться в ситуации.
На той же страничке, кстати, перечислены все общественные организации по защите прав потребителей, действующие на территории Приморского края.
Вот они:
Межведомственный совет по защите прав потребителей Приморского края.
Межрегиональная общероссийская общественная организация потребителей «Союз защиты прав потребителей финансовых услуг» (ФинПотребСоюз). Председатель организации Децек Евгений Николаевич. Телефон 277-33-84, сайт - www.finpotrebsouz.ru.
Приморская общественная организация защиты прав потребителя «Защита». Председатель Нагорный Сергей Викторович. Адрес: 90091, Владивосток, ул.Светланская, д.31/1, оф.401. Телефоны 257-12-15 , 243-35-90. www.prim-zaschita.ru
Общероссийское общественное движение в защиту прав и интересов потребителей. Руководитель регионального отделения в Приморском крае Юр Светлана Станиславовна. Адрес: 690069, Владивосток, ул. Русская, д. 33, каб. 21. Телефоны 234-87-17, 237-53-28, электронная почта - aqualawyer@yandex.ru
Приморская общественная организация по защите прав потребителей «Главпотребконтроль». Адрес: Владивосток, ул. Мельниковская, 101, оф. 203. Телефон 201-70-07. www.2017007.ru. Электронная почта - 2017007@inbox.ru.
Здесь же, на сайте Роспотребнадзора, вы можете найти немало уже готовых памяток и полезных советов.
Вот простой пример: памятка пассажирам такси – на что следует обратить внимание при поездке. Приведем несколько цитат. «Роспотребнадзор напоминает всем жителям края, что с 1 января 2021 года вступили в силу новые Правила перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом.
Согласно этим правилам заказ пассажира принимается перевозчиком с использованием любых средств связи, а также по месту нахождения перевозчика или его представителя. Перевозчик обязан зарегистрировать принятый к исполнению заказ пассажира в журнале регистрации, который ведется на бумажном носителе или в электронной форме, путем внесения в него следующей информации: а) номер заказа, б) дата и время принятия заказа, в) дата выполнения заказа, г) место подачи легкового такси и место окончания перевозки, д) номер разрешения перевозчика на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, е) государственный регистрационный номер, марка легкового такси, фамилия, имя и отчество (при наличии) водителя, ж) планируемое и фактическое время подачи легкового такси и окончания перевозки, з) способ направления заказа и номер телефона пассажира, если заказ поступил посредством его применения».
Перевозчик также «обязан выдать пассажиру, в том числе в форме электронного документа, кассовый чек или чек, сформированный в соответствии со статьей 14 Федерального закона, подтверждающие оплату пользования легковым такси».
Есть обязанности и у пассажиров: «В легковом такси разрешается провозить в качестве ручной клади вещи, которые свободно проходят через дверные проемы, не загрязняют и не портят сидений, не мешают водителю управлять легковым такси и пользоваться зеркалами заднего вида. В легковом такси запрещается перевозка зловонных и опасных веществ, холодного и огнестрельного оружия без чехлов и упаковки, вещей, загрязняющих транспортные средства или одежду пассажиров».
Подобных памяток и советов, повторимся, на сайте ведомства немало, и, возможно, если у вас возникла конфликтная ситуация, именно в такой памятке вы найдете нужный аргумент. Не стесняйтесь пользоваться, подчеркнули в Приморском отделении Роспотребнадзора, ведь именно для потребителей такие памятки и составляются…
И частные юристы…
Разумеется, защитить ваши права как потребителя могут и юристы, адвокаты в любой из многочисленных юридических контор по всему краю. Здесь все упирается только в стоимость их услуг.
Что могут вам предложить юридические конторы? Помощь в составлении претензий, заявлений, судебных исков и расчете сумм ущерба, вреда, представительство в арбитражных судах и судах общей юрисдикции, анализ договоров, заключаемых с потребителем, их проверка на соответствие требованиям закона, организация независимой экспертизы, по окончанию которой выдается заключение, сопровождение исполнительного производства по решенным в суде делам; консультации потребителей на всех этапах защиты их прав.
Обращаться к услугам частных юристов или нет – каждый решает для себя сам. Но если ваши права как потребителя были нарушены, не спешите действовать самостоятельно. Незнание нюансов закона может привести к отсутствию положительного результата. Не выясняйте отношения с продавцом или исполнителем работ устно и помните, что закон на вашей стороне.
Любовь БЕРЧАНСКАЯ.