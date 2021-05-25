Проводник для бизнеса

Это удобно, экономит время и деньги. А перед тем как зарегистрировать свое дело, в центре «Мой бизнес» можно пройти бесплатное обучение, получить развернутые консультации по налоговым режимам и правовым аспектам предпринимательской деятельности. Одним из важных преимуществ упрощенной процедуры также является то, что специалисты центра «Мой бизнес» помогут зарегистрировать компанию или ИП, даже если заявитель прописан не в Приморье, а в другом регионе России. Так, в центр обращались люди с пропиской на Сахалине, в Улан-Удэ и даже в Ингушетии — они успешно открыли свое дело и стали приморскими предпринимателями.