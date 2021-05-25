Проводник для бизнеса

Чтобы стимулировать людей к открытию и успешному ведению своего дела, создан национальный проект «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Государство вкладывает деньги, а руководство регионов на местах разрабатывает меры поддержки и систему льгот, ориентируясь на местную специфику.
В Приморье этим занимается региональный центр «Мой бизнес», который помогает предпринимателям на каждом этапе развития. Здесь готовы помочь всем бизнесменам региона.
Большинство предпринимателей и граждан, планирующих открыть свое дело, сталкиваются с трудностями в начале пути. Эти проблемы, как правило, связаны с нехваткой информации и знаний у начинающих предпринимателей по вопросам ведения своего дела. В центре «Мой бизнес» каждый приморский бизнесмен может воспользоваться государственными мерами поддержки бесплатно или на условиях софинансирования.
Сюда часто обращаются с вопросами по процедуре регистрации бизнеса, получению лицензий и разрешающих документов, льгот и займов, ведению бухгалтерского и налогового учета.
Регистрация ИП и юрлица
Услугу по регистрации ИП, юридического лица предоставляет одно из подразделений — Центр поддержки предпринимательства. Как говорят специалисты, процесс регистрации занимает около часа. С собой необходимо принести пакет документов (паспорт, СНИЛС, ИНН). Также нужно иметь счет физлица в «Сбербанке» и заряженный смартфон для скачивания приложения (Android или IOS). Типовой устав для регистрации ООО генерируется программой и соответствует всем требованиям законодательства (если у вас уже есть свой устав, вы можете принести его на флешке в формате pdf). Также необходимо гарантийное письмо от собственника об аренде юридического адреса (с обязательным указанием номера офиса или помещения). Юрадрес регистрации ООО возможен и по адресу прописки в паспорте.
Кроме того, бизнесменам необходимо заранее выбрать систему налогообложения и виды деятельности по ОКВЭД, которыми они планируют заниматься.
После проверки документов в налоговой инспекции предпринимателю на почту направляются визированные документы о регистрации юрлица. В дальнейшем они могут пригодиться для участия в госзакупках. Также в рамках регистрации бизнеса человек получает возможность бесплатно открыть бессрочный бизнес-счет в Сбербанке.
Если возникают сложности, то специалисты смогут помочь будущему предпринимателю и проконсультировать его. Преимущества в том, что клиент не несет никаких затрат: регистрация бизнеса, открытие счета и генерация мобильной электронной подписи — бесплатно.
Это удобно, экономит время и деньги. А перед тем как зарегистрировать свое дело, в центре «Мой бизнес» можно пройти бесплатное обучение, получить развернутые консультации по налоговым режимам и правовым аспектам предпринимательской деятельности. Одним из важных преимуществ упрощенной процедуры также является то, что специалисты центра «Мой бизнес» помогут зарегистрировать компанию или ИП, даже если заявитель прописан не в Приморье, а в другом регионе России. Так, в центр обращались люди с пропиской на Сахалине, в Улан-Удэ и даже в Ингушетии — они успешно открыли свое дело и стали приморскими предпринимателями.
Подать документы на регистрацию ИП или юрлица также можно в течение рабочей недели с 9:00 до 18:00 в центре «Мой бизнес» во Владивостоке, а также в представительствах в Уссурийске, Арсеньеве, Находке, Большом Камне, Дальнегорске.
Социальное предприятие
В 2021 году предприниматели, которые изъявили желание попасть в Единый реестр социальных предпринимателей, куда входят представители бизнеса в сфере поддержки материнства и детства, образования, социальной адаптации, культуры и других направлений, смогли подать свои заявки до 2 мая 2021 года.
Официальный статус позволит бизнесу получать дополнительные меры поддержки. Например, заем «Социальный» от 10 тысяч до 5 млн рублей по ставке 1,5% годовых, поручительство Гарантийного фонда Приморского края под 0,5%, «налоговые каникулы» на первые 2 года работы — 0%, сниженные ставки налога по упрощенке по ОКВЭД в социальной сфере на первые 3 года работы.
Существует четыре критерия социального предпринимательства, на основании которых и создается реестр.
Категория № 1 — компании, занимающиеся трудоустройством социально уязвимых категорий населения. Доля таких работников от общего штата — не менее 50% (но не менее двух человек), а фонд оплаты труда — не менее 25%.
Категория № 2 — компании, реализующие продукты и услуги, произведенные социально уязвимыми категориями населения. Для этой категории требуется, чтобы доля доходов от указанной деятельности по итогам предыдущего года составляла не менее 50% в общем объеме, а также чтобы не менее 50% чистой прибыли, полученной за предшествующий год, было направлено на осуществление деятельности в текущем году.
Категория № 3 — компании, производящие определенные товары, работы и услуги для социально уязвимых категорий населения.
Категория № 4 — компании, занимающиеся определенными видами деятельности, направленными на достижение общественно полезных целей и способствующими решению социальных проблем общества. Специалисты отмечают, что в этой категории ОКВЭД 2, согласно данным ЕГРИП, должен соответствовать определенным спецификациям. Например, психолого-педагогические и другие услуги по укреплению семьи, организация отдыха и оздоровления детей, услуги в сфере дошкольного и общего образования, допобразования детей, обучение работников и добровольцев (волонтеров) и прочее.
Для вступления в реестр для каждой категории необходимы общий пакет документов и дополнительный. Дополнительный пакет у каждой категории свой — с ним можно ознакомиться на сайте центра «Мой бизнес».
Общий же пакет состоит из:
— заявления о признании субъекта малого или среднего предпринимательства социальным предприятием. К заявлению можно приложить выписку из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) и не заполнять поля со сведениями из выписки.
— отчета о социальном воздействии, в котором нужно передать суть социальной роли в деятельности бизнеса. Например, ваша компания по производству упаковочной продукции трудоустроила инвалидов по зрению и людей с ограниченными возможностями здоровья. Этот отчет состоит из пяти блоков.
Налоговые льготы
В Приморье действует такая мера, как инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль. Размер вычета составит 80% суммы расходов. Для организаций, которые включены в реестр приоритетных инвестиционных проектов Приморского края и реализуют такие проекты на принципах государственно-частного партнерства, размер вычета будет составлять 90% суммы расходов.
Закон устанавливает для налогоплательщиков возможность уменьшать суммы налога на прибыль организаций (авансового платежа), подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации, на инвестиционный налоговый вычет.
Согласно закону, налогоплательщики края получают возможность уменьшить сумму налога на прибыль организаций, подлежащую зачислению в бюджет субъекта РФ на расходы по созданию основных средств и на пожертвования государственным и муниципальным учреждениям, осуществляющим деятельность в области культуры.
Чтобы получать льготы по налогам на прибыль, нужно стать участником регионального инвестиционного проекта (РИП) — инвестпроекта по производству товаров, в отношении которого применяются налоговые льготы. Предпринимателю необходимо подать в министерство экономического развития либо Инвестиционное агентство Приморского края следующие документы:
Для участников РИП на территории Приморского края и резидентов особой экономической зоны промышленно-производственного типа во Владивостоке предусмотрены:
— 0% — в течение 5 налоговых периодов начиная с периода, в котором были признаны первые доходы;
— 10% — в течение следующих 5 налоговых периодов.
Напомним, что базовая ставка в РФ сегодня составляет 20%.
Экспертная помощь
Перечень услуг для бизнеса постоянно расширяется. Эксперты институтов инвестиционного развития Приморья готовы ответить на все вопросы и помочь правильно и эффективно развиваться бизнесу. Они помогут сертифицировать новый товар или услугу, а также производство, например, для пищевых предприятий по стандартам ХАССП, на первом этапе зарегистрировать торговую марку в России и получить необходимые документы для выхода на торговлю в сети.
Бизнесу, работающему с туристами (гостиницы, хостелы, базы отдыха), специалисты помогают бесплатно пройти классификацию — это важный документ для работы, поскольку без него нельзя легально принимать гостей, а стоимость данной услуги может доходить до 100 тысяч руб. Эти средства бизнесмен может сохранить для развития компании.
В целом, предпринимателю важно знать: даже если «Мой бизнес» сам не оказывает некоторые меры поддержки, то бизнесмен все равно может в него обратиться — здесь помогут составить правильное обращение за ними в другие ведомства и министерства.
Юрий РОГОВ.