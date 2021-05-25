«Ручной орган»: эксперты оценили шестой созыв ЗСПК как «противоречивый, но нескучный»

В пользу нынешнего депутатского корпуса говорит то, что им удалось выстроить взаимоотношения с действующим руководством региона. Причем парламентарии смогли найти общий язык со всеми, кто занимал пост главы края за эти 5 лет. Контакт состоялся с Владимиром Миклушевским, при котором они избирались (тогда большое количество экспертов практически в один голос говорили о том, что созыв формируется под этого губернатора). Далее народные избранники вступили в диалог и с врио главы региона Андреем Тарасенко, которому в силу ряда имиджевых промахов так и не удалось избавиться от положения временщика. Состоялось взаимодействие и с нынешним руководителем Приморья Олегом Кожемяко.