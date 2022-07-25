Стоимость вузовских общежитий Владивостока

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Стоимость вузовских общежитий Владивостока
Стоимость вузовских общежитий Владивостока
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Вузы и абитуриенты находятся на финишной прямой: 25 июля в 23.59 прием документов закроется и на Госуслугах, и в личных кабинетах на сайтах вузов. Выпускники школ определяются, в каком городе и каком вузе они будут учиться дальше. Предлагаем краткий обзор условий проживания в общежитиях вузов Владивостока.

Место в общежитии ДВФУ, как и в большинстве вузов из списка, могут получить все иногородние студенты.

Стоимость проживания зависит от выбранного тарифа. Всего их два: «Студенческий-1» и «Студенческий-2». Первый для студентов-очников, второй для абитуриентов, заочников, докторантов и так далее. Первый тарифицируется помесячно, второй — посуточно.

Одноместное проживание тарифу «Студенческий-1» — 7 150 рублей, 2-местное — 3 960, 3-местное — 3 410, 4-местное — 2 970, 4-местное с двухъярусной кроватью — 2 860, 2-местное для маломобильных граждан — 3 850. В общежитиях на бухте Аякс: 1-местное — 6 160 рублей, 2-местное 3 520, 2-местное с двухъярусной кроватью — 3 300. Если студент живёт с ребёнком, оплата за размещение одного составляет без койко-места — 1000, с койко-местом — по тарифу «Студенческий-1».

Расценки на тариф «Студенческий-2» следующие: 1-местное проживание стоит 770 рублей в сутки, 2-местное — 550, в бухте Малый Аякс: 1-местное — 820, 2-местное — 495, 2-местное с двухъярусной кроватью — 357.

Все комнаты в общежитии оборудованы необходимой мебелью, кроме того, в каждой из них есть свой душ и туалет. При заселении выдают постельные принадлежности. Один раз в неделю комнаты убирают работники клининговой компании. На каждом этаже жилого корпуса расположены кухни для самостоятельного приготовления пищи. Также в корпусах оборудованы мини-прачечные для самостоятельной стирки. А на территории кампуса ДВФУ действует бесплатное Wi-Fi покрытие, которое доступно каждому студенту.

В «Дальрыбвтузе» места в общежитиях предоставляются как иногородним студентам, так и местным.

Одноместного проживания для студентов нет. Стоимость собственно общежития и коммунальных услуг оплачиваются также отдельно. Двухместное проживание стоит 1330 рублей, трёхместное — 1184, четырёхместное — 1066. Стоимость «коммуналки» зависит от метража и варьируется от 1900 до 2150 рублей.

В общежитии находятся бытовые помещения и учебные классы. Душевые комнаты, туалеты и кухни расположены отдельно на этажах. Если верить официальному сайту университета, общежития оборудованы системой видеонаблюдения, пожарной сигнализацией, а с 2011 года — подключены к интернету.

Места в общежитиях ВГУЭС могут получить все иногородние студенты.

Стоимость проживания зависит от корпуса. Одноместное проживание в общежитии № 2 корпуса «А» — 1900 рублей в месяц, в общежитии № 2 — 1922, в корпусе «Б» — 1976. В общежитии № 3 — 2056, общежитии № 4 — 2023 рубля.

Двухместное проживание в общежитии № 1 и № 2 — 1413 рублей, в корпусе «А» — 1450, корпусе «Б» — 1415, в общежитии № 3 — 1428, № 4 — 1519. Стоимость трехместного проживания равна примерно 1220 рублям, четырёхместное проживание есть только в общежитии № 2 и стоит 1174 рубля.

Душевые комнаты, туалеты и кухни расположены отдельно на этажах. Общежития оборудованы системой видеонаблюдения и пожарной сигнализацией, а также беспроводным интернетом. Кроме того, общежития и учебные корпуса образуют одну систему. Для того, чтобы попасть из своей комнаты в учебную аудиторию, необязательно выходить на улицу.

В МГУ имени Невельского общежитие могут получить иногородние студенты, обучающихся по очной форме обучения. Кроме того, при условии полной обеспеченности местами в студенческом общежитии иногородних студентов, в отдельных случаях, МГУ вправе принять решение о размещении в студенческом общежитии студентов, постоянно проживающих в городе Владивостоке и его пригородной зоне.

Стоимость проживания в месяц в МГУ имени Невельского зависит от номера общежития. Так, стоимость проживания в общежитиях № 1, 3 — 1230 рублей; в общежитии № 10 — 1630 рублей, общежитии № 9 — 1050. При этом коммунальные услуги курсанты и студенты оплачивают отдельно: общежития № 1, 2, 3 — 1120 рублей, общежитие № 9 — 950 рублей, общежитие № 10 — 1580.

В комнате есть все для комфортного проживания. Однако душем студенты могут пользоваться не больше 20 минут.

ТГМУ предоставляет места в общежитии всем иногородним студентам.

Цены следующие: койко-место для аспирантов стоит 1000 рублей в месяц, для студентов — 930 рублей, для студентов учебно-военного центра — 950 рублей, а для студентов, обучающихся платно, — 3 000. Отдельной строкой прописана стоимость обучения для иностранных студентов из Индии, обучающихся на договорной основе — 1 000 рублей.

В общежитиях есть 2-местные и 4-местные комнаты, оборудованные всей необходимой мебелью. Кухни оборудованы холодильником, микроволновкой и плитой. В так называемых «секциях» уборка проводится каждый день самими студентами. При заселении выдаются постельные принадлежности.

Место в общежитии ДВГИИ может получить любой иногородний студент.

Стоимость для абитуриентов составляет 100 рублей в сутки, для студентов-очников — 600 рублей в месяц, студентов колледжа при ДВГИИ — 300 рублей, для студентов-иностранцев — 1200 рублей в месяц.

Туалет и душ в общежитии находятся на каждом этаже. Кухня оборудована микроволновкой и плитой. Кроме того, в общежитии есть два тренажерных зала.

Дарья Шмелёва

Сюжеты:
Приморский край
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