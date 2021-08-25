«Мы сами с усами»: выгодно ли быть «самозанятым»

Аналитика
«Мы сами с усами»: выгодно ли быть «самозанятым»
«Мы сами с усами»: выгодно ли быть «самозанятым»
Сегодня, 13:43Фото: Медиахолдинг 1Mi
С начала 2021 года в Приморье насчитывается более 21 тысячи самозанятых граждан и предпринимателей, которые были зарегистрированы в качестве участников специального налогового режима «Налог на профессиональный доход». Чаще всего на него переходят владельцы бьюти-студий, репетиторы, фотографы и автоперевозчики.

Что именно привлекает граждан в статусе «самозанятый», и какие преференции они получают, перейдя на новую систему налогообложения – разбирался корреспондент газеты «Золотой Рог».

К истории вопроса

Новый налоговый режим или иными словами налог на профессиональный доход или налог для самозанятых граждан реализуется в России с 2019 года.

А в 2020 году принят соответствующий краевой закон, благодаря которому заявить о своем желании официально работать на себя, можно было уже с 1 июля того же года.

Так, гражданин, который стал самозанятым в Приморье, должен платить 4% налогов от своих доходов, которые будут поступать в краевой бюджет. Помимо этого, предприниматель может самостоятельно решать, платить ли ему взносы на пенсионное страхование или нет.

Важно, что оставаться на таком особом налоговом режиме бизнесмен может до тех пор, пока его деятельность не начнет приносить ему более 2,4 млн рублей в год.

В Приморье существует центр «Мой бизнес», который помогает начинающим предпринимателям «встать на ноги» и не запутаться в различных бюрократических вопросах.

«Юрисконсультанты помогут составить типовой документ и наладить документооборот, который будет занимать минимум времени у самозанятого, и выстроить эффективную работу с клиентами, особенно с юрлицами», - отметил директор центра Евгений Никифоров.

Кому можно?

Перейти на специальный налоговый режим могут как физические лица, так и индивидуальные предприниматели, ведущие свою деятельность на территории России.

После перехода на такую систему гражданин может заниматься тем делом, которое приносит ему доход, и отчислять за это налоги. Но при этом он не будет являться индивидуальным предпринимателем.

Стать самозанятыми могут те приморцы, которые работают в таких сферах, как:

  • — оказание косметических услуг на дому;
  • — фото- и видеосъемка на заказ;
  • — реализация продукции собственного производства;
  • — проведение мероприятий и праздников;
  • — юридические консультации и ведение бухгалтерии;
  • — удаленная работа через электронные площадки;
  • — сдача квартиры в аренду посуточно или на долгий срок;
  • — услуги по перевозке пассажиров и грузов;
  • — строительные работы и ремонт помещений.

Немного об ограничениях…

Прежде всего, по закону, самозанятый должен работать сам на себя. У него не должно быть ни работодателя, ни наемных сотрудников. Применить спецрежим могут только те, кто в год зарабатывает не более 2,4 млн рублей или около 200 тысяч рублей в месяц.

Не смогут получить особый статус те, кто собирается продавать подакцизные товары: алкоголь и бензин.

Кто еще не может стать самозанятым:

  • — лица, которые занимаются добычей и продажей полезных ископаемых;
  • — лица, имеющие работников, с которыми они состоят в трудовых отношениях;
  • — лица, которые ведут свою предпринимательскую деятельность в интересах другого лица;
  • — лица, которые уже используют другие режимы налогообложения.

Какие есть плюсы?

Преимуществ у особого статуса довольно много. Так, самозанятые не платят фиксированные страховые взносы и налог на добавленную стоимость. Однако НДС при ввозе товаров из-за границы в Россию заплатить все же придется.

Если сравнивать самозанятых с индивидуальными предпринимателями, то первым не нужно подавать налоговые декларации, а делать отчисления в фонды пенсионного и медицинского страхования можно по желанию.

Приятными бонусами является то, что:

  • — самозанятые граждане являются участниками системы обязательного медицинского страхования и могут получать бесплатную медицинскую помощь;
  • — есть возможность один раз воспользоваться налоговым вычетом в размере до 10 тысяч рублей;
  • — граждане, которые сдают жилье в аренду, могут получить дополнительную льготу при выходе из тени. Для них ставка налога сократится с 13% до 4%;
  • — оформление статуса самозанятых происходит в упрощенном формате через сайт ФНС России или в приложении «Мой налог».

Как рассказали в министерстве экономического развития Приморского края, новый налоговый режим позволит легализовать в Приморье до 25 тысяч самозанятых граждан.

Самые распространенные вопросы об особом статусе

Могут ли стать самозанятыми те, кто работает разово, без какой-либо периодичности?

Нет, так как принципиален факт регулярного оказания услуг: например, вы помогаете людям вскапывать огороды и зарабатываете этим. Однако, если вы разово помогли соседу вскопать огород, то это не будет относиться к оказанию услуг.

Есть ли возможность перерегистрироваться из индивидуального предпринимателя в самозанятого?

Такая возможность есть. Предприниматель сам решает, какой режим налогообложения для него более выгодный.

Могут ли самозанятые получать справки о доходах, чтобы иметь возможность воспользоваться льготами и гарантиями от государства?

Могут!

Куда пойдут деньги от уплаты налога?

Они будут поступать в региональный бюджет по месту осуществления деятельности. Регионы смогут распределить их и направить часть доходов в муниципалитеты.

Где регистрироваться самозанятому, если он осуществляет деятельность в нескольких регионах?

Он может выбрать наиболее удобный для него регион для регистрации. Во всех регионах регистрироваться не надо.

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