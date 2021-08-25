«Мы сами с усами»: выгодно ли быть «самозанятым»

Прежде всего, по закону, самозанятый должен работать сам на себя. У него не должно быть ни работодателя, ни наемных сотрудников. Применить спецрежим могут только те, кто в год зарабатывает не более 2,4 млн рублей или около 200 тысяч рублей в месяц.