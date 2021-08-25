«Опасные связи»: Как нелегалы зарабатывали на приморцах в пандемию

«Первая категория — это те, кто переоценивает свои знания. Они надеются, что выйдут из финансовой пирамиды раньше, чем ее постигнет крах. Вторая категория— это доверчивые люди, которых легко убедить в своей правоте мошенникам. Это примерно 10-11%. Третья группа, достаточно многочисленная, имеет все вышеперечисленные признаки. Это жертвы финансовых пирамид, которые уже один раз поучаствовали в пирамиде. Парадокс третьей группы объясняется просто — мошенники становятся обладателями персональной информации, эту информацию передают, используют незаконным способом. Стоит только раз стать жертвой финансовой пирамиды, и в вашу дверь будут стучаться второй, десятый и в сотый раз», — говорит эксперт.