«Опасные связи»: Как нелегалы зарабатывали на приморцах в пандемию

В прошлом году только Дальневосточным главным управлением Банка России было выявлено пять финансовых пирамид, зарегистрированных на территории округа, но также привлекавших деньги граждан и из других регионов страны. Почему люди продолжают верить заманчивым обещаниям, как распознать и других мошенников на финансовом рынке, чтобы не потерять свои деньги, разбирался «Золотой Рог».
Только цифры. Только статистика
За 2020 год сотрудники Дальневосточного ГУ Банка России выявили 70 черных кредиторов, работавших на финансовом рынке макрорегиона. Для сравнения — в 2019 году насчитали 101 нелегала. Но специалисты не спешат утверждать, что мошенничество на финансовом рынке уходит в прошлое, такое снижение они объясняют разовыми факторами — пандемией и санитарными ограничениями.
«Больше всего черных кредиторов традиционно выявили в Приморском крае — 23 организации, в Хабаровском крае и Якутии — по 14. В Амурской и Сахалинской областях выявили по девять и шесть черных кредиторов соответственно, в Магаданской области — двоих. Еще по одному нелегалу работали на территории Еврейской автономии и на Камчатке», — отметили в Дальневосточном ГУ Банка России.
Среди нарушителей обнаружились и иностранные компании, которые без лицензии Банка России осуществляли деятельность форекс-дилеров, причем офисы они не открывали и работали только в интернете. Граждане переводили деньги на карты физических лиц, полагая, что пополняют счета, открытые на сайтах компаний для торговли на рынке Форекс.
«Опасаясь за свои деньги, люди сначала переводили от 50 до 100 долларов США, совершали сделки и зарабатывали небольшие деньги. Им давали вывести часть денег или даже всю сумму, что убеждало людей в легальности компании, и они вносили уже от 1 до 11 тысяч долларов. Тем, у кого таких денег не было, предлагали кредит. Когда человек проигрывался, с него требовали долг, который был оформлен по фальсифицированным документам ликвидированной кредитной организации. Кто-то деньги отдавал, кто-то обращался в Банк России и в правоохранительные органы», — рассказал и.о начальника Отдела противодействия нелегальной деятельности Дальневосточного ГУ Банка России Василий Котлевский.
Однако важно иметь в виду — в России легально могут работать только те финансовые организации, у которых есть лицензия, выданная отечественным регулятором, то есть Банком России.
Срубить по-легкому
Не уходят в прошлое и финансовые пирамиды. Хотя принцип работы и признаки, по которым их можно распознать, уже неоднократно описывались в СМИ, граждане по-прежнему верят в идею быстрого обогащения. По мнению управляющего Федерального общественно-государственного фонда по защите прав вкладчиков и акционеров Марата Сафиулина, около 15% жителей страны готовы вложить свои деньги в пирамиды. По мнению эксперта, существует три категории россиян, которые с готовностью откликаются на призывы отдать свои кровные.
«Первая категория — это те, кто переоценивает свои знания. Они надеются, что выйдут из финансовой пирамиды раньше, чем ее постигнет крах. Вторая категория— это доверчивые люди, которых легко убедить в своей правоте мошенникам. Это примерно 10-11%. Третья группа, достаточно многочисленная, имеет все вышеперечисленные признаки. Это жертвы финансовых пирамид, которые уже один раз поучаствовали в пирамиде. Парадокс третьей группы объясняется просто — мошенники становятся обладателями персональной информации, эту информацию передают, используют незаконным способом. Стоит только раз стать жертвой финансовой пирамиды, и в вашу дверь будут стучаться второй, десятый и в сотый раз», — говорит эксперт.
На Дальнем Востоке в 2020 году сотрудники Банка России выявили пять финансовых пирамид. Работали свежеиспечённые «МММ» в наиболее густонаселенных регионах Дальнего Востока — Приморье, Хабаровском крае и Якутии.
«Во Владивостоке одна из пирамид маскировалась под деятельность кооператива. Учредитель кредитно-потребительского кооператива, попавшего под процедуру банкротства, создал организацию со схожими названием и символикой и через нее незаконно привлекал деньги граждан», —комментирует Василий Котлевский.
Деятельностью псевдо-КПК представитель регулятора заинтересовался после обращения одной из пострадавших: женщина отнесла в нелегальный кооператив миллион рублей, но через год никто ей не вернул ни его, ни обещанные 18% прибыли.
Распознать мошенников бывает крайне сложно, но всё же есть несколько признаков объединяющих пирамидостроителей. Во-первых, это гарантия удивительно высокого дохода по сравнению со среднерыночным, причём без какого-либо риска. Запомните, чем выше доход — тем выше риск. Это закон бизнеса в финансовой сфере. Так что если вам гарантируют двадцать пять процентов, в то время как другие не дают больше пятнадцати, то это явный признак нечестной игры. Во-вторых, строители пирамид всегда просят приводить новых клиентов.
Бонусы, кэшбэки и прямые проценты с вкладов тех, кого вы приведёте, явно говорит о преступной схеме.
Ещё одним признаком пирамиды является отсутствие подтверждения ваших инвестиций. Если вам предлагают перевести деньги на счёт, не указанный в договоре, или того хуже, на карту физического лица, знайте — перед вами мошенник. Так преступники заметают следы, чтобы потом вы не смогли доказать сам факт того, что вы вложились в этот проект. Это же касается и внесения наличных денег без чеков или приходных ордеров. Нечестные игроки финансового рынка всеми способами стараются скрыть свои истинные данные.
Основные правила начинающего инвестора
Самое главное — удостоверьтесь, что компания, с которой вы собираетесь заключить договор, действует легально. Для этого достаточно зайти на сайт Банка России и проверить, есть ли у нее лицензия, включена ли она в государственные реестры. Самый простой путь — сделать это в разделе «Проверить финансовую организацию».
Кроме того, проверить участника финансового рынка можно через приложение «ЦБ онлайн», оно бесплатно и доступно для скачивания в AppleStorе и Android. И главное, если вам повезло, и вы вовремя распознали мошенника, дайте шанс другим. Не стоит просто уходить от нечестных игроков финансового рынка в поисках легальных схем заработка.
Напишите заявление в полицию и сообщите о злодеях в ЦБ. Регулятор крайне внимательно относится к подобным сообщениям.