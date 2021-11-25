У будущих нефтепроводчиков есть возможность не только изучать в теории новейшее оборудование и технологии буквально «из первых рук» — от руководителей отделов компании, но и прокачивать практические навыки. Один из интерактивных стендов — это полноценный тренажёр рабочего места диспетчера нефтеперекачивающей станции. Его оборудование и программное обеспечение — один в один как в компании.