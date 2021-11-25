Десять учащихся и четверо их наставников на протяжении всего учебного года будут получать стипендии и выплаты от нефтетранспортного предприятия.
Чтобы претендовать на именную стипендию, будущий нефтепроводчик должен быть прилежным студентом, участвовать в научно-технических конференциях «Транснефти», проходить практику на объектах предприятия. Также важно иметь портфолио публикаций, связанных с проектированием и эксплуатацией объектов нефтетранспортной сферы.
Из Хабаровского края победителей приветствовал главный инженер ООО «Транснефть – Дальний Восток», которое занимается транспортировкой нефти по второй очереди магистрального нефтепровода Восточная Сибирь — Тихий океан (ВСТО-2).
— Отрадно, что вчерашние студенты, приходя на работу в «Транснефть – Дальний Восток», легко вливаются в производственный процесс, успешно применяют полученную теорию в реальной трудовой деятельности нашего предприятия, — отметил Андрей Звайгзне.
По его словам, выпускники вуза инициативны и обладают широким набором профессиональных знаний. Это ценят в компании, которая представлена в Приамурье, ЕАО, Хабаровском крае и Приморье. За то время, как было подписано соглашение о сотрудничестве с ДВФУ, профильная кафедра университета фактически стала кузницей инженерных кадров по направлению «Нефтегазовое дело».
Лучшие выпускники всегда имеют шанс попасть на работу. Их кандидатуры с готовностью рассматривают кадровики на объектах ООО «Транснефть – Дальний Восток», которое поставляет сырье в нефтепорт «Козьмино» и для Хабаровского и Комсомольского нефтеперерабатывающих заводов.
В ведении компании — 2 047 километров линейного трубопровода ВСТО-2, 12 нефтеперекачивающих станций и резервуарный парк ёмкостью 330 тысяч кубических метров, а также нефтепровод-отвод на КНПЗ протяжённость 294 километра с тремя НПС и резервуарным парком в объёме 82 тысячи кубометров.
Директор политехнического института ДВФУ Александр Вагнер отметил важность материальной поддержки вуза со стороны нефтетранспортного предприятия, как и помощь компании в развитии инфраструктуры и материально-технической базы учебного заведения.
— Это положительно влияет на качество образования студентов, которые в дальнейшем трудоустраиваются на объекты нефтепроводного предприятия, — подчеркнул представитель ДВФУ.
За время сотрудничества с федеральным университетом ООО «Транснефть – Дальний Восток» проспонсировала вуз на 40 миллионов рублей. В 2016 году на профильной кафедре открылась именная аудитория ПАО «Транснефть».
У будущих нефтепроводчиков есть возможность не только изучать в теории новейшее оборудование и технологии буквально «из первых рук» — от руководителей отделов компании, но и прокачивать практические навыки. Один из интерактивных стендов — это полноценный тренажёр рабочего места диспетчера нефтеперекачивающей станции. Его оборудование и программное обеспечение — один в один как в компании.
Стипендиат этого года, студент четвёртого курса по специальности «Сооружение и ремонт объектов систем трубопроводного транспорта» Владислав Литовченко вместе с сокурсниками работает над созданием демонстрационного стенда для одной из лабораторий вуза. Он позволит увидеть процесс перекачки нефти. С созданием стенда помогает «Транснефть – Дальний Восток».
— Главная моя цель — закончить обучение в бакалавриате ДВФУ и продолжить обучение в магистратуре. Рассчитываю применить полученные знания и навыки в нефтегазовом секторе. И, конечно, одним из дальнейших мест работы рассматриваю объекты ООО «Транснефть – Дальний Восток», — рассказал студент.
Почти за 10 лет сотрудничества производственную и преддипломную практику на объектах компании прошли более 200 студентов ДВФУ, вуз выпустил около 140 специалистов, которые в дальнейшем устроились в «Транснефть - Дальний Восток», немало из них занимают руководящие должности.
В 2019 году состоялся первый целевой выпуск. Сейчас на предприятии трудятся 7 молодых специалистов-целевиков, еще 16 человек заканчивают магистратуру.