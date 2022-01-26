Только от жизни собачьей

В Приморье в 2020 году за полгода в медицинские учреждения края обратились 2300 покусанных, а за пять первых месяцев 2021-го — 2245, в том числе 1 626 — пострадавшие от собак. И в том, и в другом случае дикими животными были покусаны лишь по 21 человеку, что менее 1% от общего числа пострадавших. То есть дикие звери по сравнению с домашними — ну просто паиньки. А вообще ежегодно в нашем таёжном регионе искусанными оказываются до 5-7 тысяч человек, в том числе около 3 тысяч — во Владивостоке. И на долю диких зверей всегда приходится не более 2%.