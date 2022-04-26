Выборы в Думу Владивостока не станут «лёгкой прогулкой» для кандидатов

Мы решили вспомнить, как проходили выборы в гордуму в постсоветской истории Владивостока, а также предположить, по какому сценарию может развернуться избирательная кампания в этом году.
Долгий старт
В девяностые годы Владивосток являлся, пожалуй, единственным региональным центром России, в котором не было представительного органа власти. Политические страсти в городе кипели так, что о какой-то консолидации на выборах не могло быть и речи, а мэры той эпохи по разным причинам не хотели как-либо ограничивать свою власть. Поэтому после упразднения городского и районных советов выборы в гордуму раз за разом срывались из-за крайне низкой явки. Лишь в 2001 году городской парламент наконец-то собрал кворум (17 человек), избранных сроком на два года, и приступил к работе.
Выборы первой (2001 г.) и второй (2003 г.) гордумы проводили исключительно по одномандатным округам, а партийные структуры на местах были ещё слабы. Тем не менее, к середине «нулевых» в Думе Владивостока оформились «группы по интересам». Формально большинство мандатов делили между собой представители окрепшей «Единой России» и «Свободы и народовластия» экс-мэра Виктора Черепкова. Но ближе к концу созыва определяющими стали другие предпочтения: часть парламентариев ориентировалась на «серый дом», где в ту пору хозяйничал Владимир Николаев, а часть — на команду губернатора Сергея Дарькина. Дошло до того, что на выборах в Заксобрание в 2006 году «мэрские» и «губернаторские» депутаты думы боролись за места в ЗСПК, конкурируя между собой в одномандатных округах Владивостока.
До и после саммита
Выборы гордумы третьего созыва в 2007 году прошли на фоне безвластия во Владивостоке: Владимир Николаев коротал время в СИЗО и не мог оказывать влияния на электоральные процессы. Поэтому избирательная кампания прошла под диктовку краевой власти, а избранная в декабре гордума в последующие годы ориентировалась скорее на губернатора Сергея Дарькина, чем на избранного мэром в 2008 году Игоря Пушкарёва. Спикером «третьей» гордумы стал советник главы края, генерал Валерий Розов.
Центральной идеей предвыборной кампании «Единой России» на выборах-2007 стала подготовка к анонсированному саммиту АТЭС (кандидаты «ЕР» даже сделали агитационное фото в строительных касках), а совмещение муниципальных выборов с голосованием за депутатов Госдумы позволило единороссам получить хороший результат — почти 50% по партспискам и более половины одномандатных округов. Часть тех, кто вошёл во фракцию «ЕР», избирались как самовыдвиженцы. Также в гордуму прошли представители КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России» и общественной организации «Женщины Владивостока». Несмотря на довольно пёстрый состав, дума третьего созыва оказалась очень работоспособной и оперативно принимала решения, необходимые для подготовки к саммиту АТЭС.
На следующих выборах в 2012 году уже мэр Владивостока Игорь Пушкарёв, воспользовавшись «пересменкой» на губернаторском посту, попытался сформировать лояльный себе городской парламент. Он принял самое активное участие в предвыборной кампании «Единой России», присутствуя практически на всех встречах кандидатов от партии с жителями города. Правда, после ареста Пушкарёва в 2016 году мундепы довольно быстро «присягнули на верность» краевой власти: публично за опального главу никто не вступился, хотя многие были обязаны ему мандатом.
Центральной темой кампании-2012 вновь стал саммит АТЭС — точнее, его наследие. Многие кандидаты в депутаты «вышли» из рабочей группы по общественной приёмке объектов саммита, идейным вдохновителем которой считали «серого кардинала» приморской политики Илью Митькина. Добавим, что либерализация партийного и выборного законодательства привела к тому, что в выборах-2012 приняло участие рекордное количество (12) партий и общественных объединений (места в списках которых, как утверждали злые языки, стали востребованным «товаром»). Однако барьер в 5% в итоге преодолели только «ЕР», КПРФ, «СР» и ЛДПР. «Единая Россия» при этом получила квалифицированное большинство — 24 из 35 мандатов, коммунисты — семь мест, эсеры — три, либерал-демократы — одно.
Не имей 100 друзей, а имей 500 рублей
Выборы гордумы-2017 могли бы пройти по сценарию 2007 года, если бы к тому моменту под губернатором Владимиром Миклушевским не шаталось кресло. Руководили выборным процессом все, кому не лень, а кандидаты в депутаты в условиях политического шторма рассчитывали в первую очередь на себя. Совокупность этих факторов привела к тому, что избранную Думу Владивостока оппозиционеры ещё долго называли «пятисотрублёвой» — из-за заметных объемов досрочного голосования и сомнений в мотивации тех, кто пришёл на избирательные участки до «основного» дня выборов.
По их итогам «Единая Россия» сумела сохранить доминирование в новой гордуме, взяв 22 мандата из 35. До 9 человек расширилось представительство КПРФ, два мандата получила ЛДПР, по одному — справедливороссы и «пенсионеры». Коммунисты, несмотря на численный прирост фракции, руководящих постов или большинства в комитетах не получили.
Губернатор Миклушевский успел посетить первое заседание избранной в сентябре 2017 года думы и дать ей напутствие, которое перестало быть актуальным уже через пару недель. А дальше городским депутатам пришлось неоднократно подстраиваться под новых губернаторов и мэров… И надо сказать, что у парламентариев это неплохо получалось: явных конфликтов ни с Виталием Веркеенко, ни с Олегом Гуменюком, ни с Константином Шестаковым у депутатского корпуса не возникало.
Выборы-2022: курс на поляризацию?
Принятые на днях поправки в Избирательный кодекс Приморского края гласят, что партийных списков на местных выборах в Приморье больше не будет. То есть всех 35 депутатов Думы Владивостока следующего созыва изберут по одномандатным округам. Это обстоятельство вкупе с осложнением экономической ситуации может привести к тому, что выборы окончательно превратятся в соревнование кандидатов «ЕР» и КПРФ, сделав будущую думу ещё более поляризованной. Другие политические силы, ранее получавшие один-два мандата по партийным спискам, при новом раскладе могут рассчитывать на попадание в думу только при условии межэлитных договоренностей и «зачистки» отдельных округов под конкретного человека.
Есть и ещё одно отличие от выборов 2017 года, которые проходили в условиях политической неопределённости. Во Владивостоке сейчас молодой, энергичный глава со своим видением будущего и поддержкой от вышестоящих уровней власти. Неслучайно многие эксперты говорят о возможности консолидации кандидатов в депутаты вокруг его фигуры в виде неформального «блока Шестакова». Однако без должного технологического сопровождения избиратель может не воспринять даже самую позитивную повестку — особенно в таком протестном городе, как центр ДФО.
– В ходе кампании городского уровня необходимо проводить новостную, имиджевую работу с точки зрения позиционирования партии или блока кандидатов. Игнорирование этой особенности может привести к неприятным последствиям, которые мы уже наблюдали на выборах в Законодательное Собрание — тогда во Владивостоке централизованную кампанию вела только КПРФ, в то время как кандидаты от «Единой России» не были сплочены, — уверен руководитель консалтингового центра «Эксперт Групп» Павел Наливайко. — Сейчас наступил период, когда «ЕР» нужно перестать прятаться и начать своё политическое возрождение в столице ДФО. Социология фиксирует рост позиций партии, и при грамотной повестке, сопряжённой с повесткой президента, партийный бренд будет лишь усиливать позиции выдвинутых ею кандидатов. КПРФ при этом останется главным консолидатором протестной активности из-за отсутствия других политических альтернатив.
При этом соискателям мест в гордуме стоит помнить, что даже выдвижение от парламентской партии ещё не гарантирует регистрации в качестве кандидата. Электоральный юрист Эдуард Черторинский напоминает о прецедентах, имевших место в Хорольском и Спасском районах Приморья, когда кандидатов от парламентской партии не регистрировали из-за нарушения порядка выдвижения и уведомления избиркомов об этом процессе. Также эксперт обращает внимание на участившиеся случаи отказа в регистрации кандидатам за неправильно оформленные сведения о доходах и имуществе, поданные в избирком. Что касается самовыдвиженцев и кандидатов от непарламентских партий, то им, как и прежде, придётся уделить особое внимание сбору подписей в поддержку своего выдвижения: возможность собирать подписи через «Госуслуги», которая теперь предусмотрена избирательным законодательством, распространяется только на выборы в органы государственной власти.
– «Оступиться» можно практически на каждом этапе, даже если кандидат выдвинут от парламентской партии. Грамотное юридическое сопровождение на выборах никто не отменял, — подчеркивает Эдуард Черторинский.