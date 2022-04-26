Выборы в Думу Владивостока не станут «лёгкой прогулкой» для кандидатов

Выборы первой (2001 г.) и второй (2003 г.) гордумы проводили исключительно по одномандатным округам, а партийные структуры на местах были ещё слабы. Тем не менее, к середине «нулевых» в Думе Владивостока оформились «группы по интересам». Формально большинство мандатов делили между собой представители окрепшей «Единой России» и «Свободы и народовластия» экс-мэра Виктора Черепкова. Но ближе к концу созыва определяющими стали другие предпочтения: часть парламентариев ориентировалась на «серый дом», где в ту пору хозяйничал Владимир Николаев, а часть — на команду губернатора Сергея Дарькина. Дошло до того, что на выборах в Заксобрание в 2006 году «мэрские» и «губернаторские» депутаты думы боролись за места в ЗСПК, конкурируя между собой в одномандатных округах Владивостока.