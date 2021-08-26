Наша мама с капиталом: как в Приморье получить региональный материнский капитал

— Да, я получила и региональный капитал, когда родился сын, наш третий ребенок, — говорит Мария Зуева. — И здесь все было еще проще. Мы просто взяли с собой документы и вместе с мужем и детьми пошли в местный МФЦ. Пока старшие с папой и малышом гуляли, в МФЦ сотрудники мне все быстро оформили (даже копии документов там же сделали). И чуть ли не через три дня пришла смс, что все в порядке. Повторю, оформление материнских капиталов не составило никакого труда… И это очень приятно, что не надо было стоять в очередях, предоставлять кучу справок…