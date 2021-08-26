Наша мама с капиталом: как в Приморье получить региональный материнский капитал

Аналитика
Наша мама с капиталом: как в Приморье получить региональный материнский капитал
Наша мама с капиталом: как в Приморье получить региональный материнский капитал
Сегодня, 11:03Фото: pixabay.com
Он вошел в нашу жизнь, кажется, совсем недавно, хотя на самом деле с момента принятия этого важнейшего закона прошло уже 14 лет. Сколько копий было сломано, когда его обсуждали, какие только прогнозы не высказывали разного рода «специалисты»…

А время — самый объективный судья — показало: закон был принят правильно и вовремя. Сейчас материнский капитал — одна из основных мер государственной поддержки российских семей.

Федеральная история

Материнский капитал полагается семьям, в которых с 2007 года родился или был усыновлен второй ребенок (а также третий, четвертый и любой следующий ребенок, если до этого право на материнский капитал не возникало или не оформлялось).

Размер материнского капитала в 2020 году после рождения первого ребенка с 1 января 2020 года составляет 466 617,00 рублей, после рождения второго ребенка с 1 января 2020 года — 616 617,00 рублей.

Для семей, в которых с 2020 года появился второй ребенок, материнский капитал дополнительно увеличивается на 155 550 рублей. Если же родился третий ребенок и следующие, то материнский (семейный) капитал устанавливается в размере 639 431 рубля 83 копейки. Однако есть очень важная оговорка: положения закона работают, если ранее право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, не возникало.

— Я получала материнский капитал, когда у нас родилась вторая дочка, в 2011 году, — говорит Мария Зуева, мать троих детей. — Помню, что сначала позвонила в соцзащиту — тогда еще не было МФЦ, мне сказали, какие бумаги нужно с собой взять, чтобы его оформить. Потом пришла — и сотрудники сделали все очень быстро, никаких проблем не возникло вообще. По-моему, оформление маткапитала вообще не требует каких-то особых усилий или бесконечного сидения в очередях. Все очень просто.

Направить федеральный материнский капитал можно на:

  • улучшение жилищных условий (первоначальный взнос, погашение долга или проценты по ипотеке);
  • образование (оплатить обучение старшего ребенка в вузе или частный детский сад младшему);
  • пустить на накопительную часть пенсии (мама может направить маткапитал на формирование своей пенсии);
  • направить на покупки для детей-инвалидов (товары и услуги для реабилитации и интеграции из специального перечня);
  • получать в виде ежемесячной выплаты (если второй ребенок родился или усыновлен с 2018 года, на него можно оформить ежемесячную выплату).

С 2020 года такая мера поддержки положена тем семьям, у которых средний доход на каждого меньше двух прожиточных минимумов трудоспособного населения по региону. Выплата составит прожиточный минимум на ребенка в месяц и будет приходить на карту маме.

Регионы идут на помощь

В 2019 году в Приморском крае был принят закон «О социальной поддержке семей, проживающих на территории Приморского края».

С инициативой выступил глава региона. Закон готовили как исполнение поручения президента РФ от 10 сентября 2018 года. А уже с 1 января 2019 года новые меры поддержки для мам вступили в действие в Приморском крае.

Закон предусматривает введение единовременной выплаты при рождении первого ребенка и установление регионального материнского (семейного) капитала при рождении второго ребенка.

Выплата на первого ребенка устанавливается в двукратном размере от прожиточного минимума для детей, действующего в регионе. Но тут важно помнить, что прожиточный минимум — показатель не статичный. И потому для расчета выплаты на первого ребенка за основу берутся те суммы, которые были утверждены во втором квартале года, предшествующего году рождения ребенка. При этом для женщин в возрасте от 18 до 25 лет, родивших первенца, предусмотрена доплата до 50 тысяч рублей (с учетом размера единовременной выплаты).

Заявление о предоставлении единовременной выплаты подается не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка. Условиями для получения единовременной выплаты являются наличие у матери или отца, если выплату получает он, гражданства РФ и проживание на территории Приморского края на момент рождения ребенка.

Размер материнского (семейного) капитала при рождении второго ребенка составит 30% размера материнского (семейного) капитала, установленного федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» на соответствующий год, и действующего на дату рождения ребенка.

Средства материнского (семейного) капитала могут быть направлены в полном объеме либо по частям на:

  • улучшение жилищных условий; получение образования ребенком (детьми);
  • приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

— Данные меры поддержки важны для Дальнего Востока, и крайне важны для Приморского края, потому что не бывает развития территории без улучшения демографической ситуации, — говорит депутат Законодательного собрания края Игорь Чемерис. — Мы искренне надеемся, что предоставленные возможности будут в первую очередь восприняты молодыми родителями, которые пересмотрят свои планы по рождению детей. Не секрет, что многие семьи планируют пополнение, исходя из возможностей своего бюджета.

Как отмечают народные избранники, заложенные в законе направления для использования материнского капитала — это и улучшение жилищных условий, и образование детей, — должны сыграть свою мотивационную роль, а главным результатом должно стать повышение рождаемости в Приморском крае.

— Да, я получила и региональный капитал, когда родился сын, наш третий ребенок, — говорит Мария Зуева. — И здесь все было еще проще. Мы просто взяли с собой документы и вместе с мужем и детьми пошли в местный МФЦ. Пока старшие с папой и малышом гуляли, в МФЦ сотрудники мне все быстро оформили (даже копии документов там же сделали). И чуть ли не через три дня пришла смс, что все в порядке. Повторю, оформление материнских капиталов не составило никакого труда… И это очень приятно, что не надо было стоять в очередях, предоставлять кучу справок…

Краткое резюме

  • Итак, региональный материнский (семейный) капитал выплачивается в Приморском крае на детей, рожденных начиная с 01.01.2012 года.
  • Право на выплату имею граждане РФ при рождении третьего и последующих детей.
  • Сумма регионального материнского (семейного) капитала в с 1 января 2020 года составляет 184000,4 рублей.
  • Для получения сертификата необходимо обратиться с заявлением в структурное подразделение краевого государственного казенного учреждения «Центр социальной поддержки населения Приморского края» социального развития Приморского края», либо в многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг.

Необходимые документы:

  • копия документа, удостоверяющего личность гражданина;
  • документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства (пребывания) заявителя и ребенка, с рождением которого возникло право на материнский (семейный) капитал, совместно с одним из родителей на территории Приморского края либо копия решения суда об установлении фактов, имеющих юридическое значение при отсутствии регистрации по месту жительства (пребывания);
  • копия свидетельства о рождении ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на материнский (семейный) капитал.

Был бы капиталец, а куда потратить — найдем

Следует понимать, что после оформления всех документов вы не получите «налик» или средства на карту. У вас в руках окажется сертификат, который потребуется, когда решите, как именно хотите расходовать средства материнского капитала. Просто так, на помады и булавки, эти деньги потратить нельзя. Здесь государство частично ограничивает родителей (и то верно, знаем мы, какие бывают мамы и папы, увы, и на что они тратят деньги)…

На что можно направить средства регионального материнского капитала?

  • На улучшение жилищных условий;
  • проведение капитального и (или) текущего ремонта жилого помещения;
  • на получение образования ребенком (детьми);
  • на оказание медицинских услуг.

Следует помнить, что использовать средства капитала можно не ранее чем по истечении одного года со дня рождения третьего и последующего ребенка.

— Я пока не решила, куда именно буду направлять средства материнского капитала, — говорит Мария Зуева. — Мне очень нравится, что законодатели не заставили родителей «срочно, в течение года» определяться с направлением средств, а дают возможность применить их именно тогда, когда в этом возникнет необходимость.

Когда вы определитесь, на что хотите направить средства материнского капитала, вам также нужно будет обратиться в МФЦ или в отделение соцзащиты.

Если в вашем селе или поселке МФЦ нет и удобнее обратиться в местное отделение соцзащиты, то и тут проблем не возникнет. А еще проще — зайти на сайт госуслуг или на прекрасно организованный портал министерства труда и социальной политики Приморского края — https://soctrud.primorsky.ru/. Вы найдете там всю необходимую информацию.

Сюжеты:
Приморье
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