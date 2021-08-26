Наша мама с капиталом: как в Приморье получить региональный материнский капитал

А время — самый объективный судья — показало: закон был принят правильно и вовремя. Сейчас материнский капитал — одна из основных мер государственной поддержки российских семей.
Федеральная история
Материнский капитал полагается семьям, в которых с 2007 года родился или был усыновлен второй ребенок (а также третий, четвертый и любой следующий ребенок, если до этого право на материнский капитал не возникало или не оформлялось).
Размер материнского капитала в 2020 году после рождения первого ребенка с 1 января 2020 года составляет 466 617,00 рублей, после рождения второго ребенка с 1 января 2020 года — 616 617,00 рублей.
Для семей, в которых с 2020 года появился второй ребенок, материнский капитал дополнительно увеличивается на 155 550 рублей. Если же родился третий ребенок и следующие, то материнский (семейный) капитал устанавливается в размере 639 431 рубля 83 копейки. Однако есть очень важная оговорка: положения закона работают, если ранее право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, не возникало.
— Я получала материнский капитал, когда у нас родилась вторая дочка, в 2011 году, — говорит Мария Зуева, мать троих детей. — Помню, что сначала позвонила в соцзащиту — тогда еще не было МФЦ, мне сказали, какие бумаги нужно с собой взять, чтобы его оформить. Потом пришла — и сотрудники сделали все очень быстро, никаких проблем не возникло вообще. По-моему, оформление маткапитала вообще не требует каких-то особых усилий или бесконечного сидения в очередях. Все очень просто.
Направить федеральный материнский капитал можно на:
С 2020 года такая мера поддержки положена тем семьям, у которых средний доход на каждого меньше двух прожиточных минимумов трудоспособного населения по региону. Выплата составит прожиточный минимум на ребенка в месяц и будет приходить на карту маме.
Регионы идут на помощь
В 2019 году в Приморском крае был принят закон «О социальной поддержке семей, проживающих на территории Приморского края».
С инициативой выступил глава региона. Закон готовили как исполнение поручения президента РФ от 10 сентября 2018 года. А уже с 1 января 2019 года новые меры поддержки для мам вступили в действие в Приморском крае.
Закон предусматривает введение единовременной выплаты при рождении первого ребенка и установление регионального материнского (семейного) капитала при рождении второго ребенка.
Выплата на первого ребенка устанавливается в двукратном размере от прожиточного минимума для детей, действующего в регионе. Но тут важно помнить, что прожиточный минимум — показатель не статичный. И потому для расчета выплаты на первого ребенка за основу берутся те суммы, которые были утверждены во втором квартале года, предшествующего году рождения ребенка. При этом для женщин в возрасте от 18 до 25 лет, родивших первенца, предусмотрена доплата до 50 тысяч рублей (с учетом размера единовременной выплаты).
Заявление о предоставлении единовременной выплаты подается не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка. Условиями для получения единовременной выплаты являются наличие у матери или отца, если выплату получает он, гражданства РФ и проживание на территории Приморского края на момент рождения ребенка.
Размер материнского (семейного) капитала при рождении второго ребенка составит 30% размера материнского (семейного) капитала, установленного федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» на соответствующий год, и действующего на дату рождения ребенка.
Средства материнского (семейного) капитала могут быть направлены в полном объеме либо по частям на:
— Данные меры поддержки важны для Дальнего Востока, и крайне важны для Приморского края, потому что не бывает развития территории без улучшения демографической ситуации, — говорит депутат Законодательного собрания края Игорь Чемерис. — Мы искренне надеемся, что предоставленные возможности будут в первую очередь восприняты молодыми родителями, которые пересмотрят свои планы по рождению детей. Не секрет, что многие семьи планируют пополнение, исходя из возможностей своего бюджета.
Как отмечают народные избранники, заложенные в законе направления для использования материнского капитала — это и улучшение жилищных условий, и образование детей, — должны сыграть свою мотивационную роль, а главным результатом должно стать повышение рождаемости в Приморском крае.
— Да, я получила и региональный капитал, когда родился сын, наш третий ребенок, — говорит Мария Зуева. — И здесь все было еще проще. Мы просто взяли с собой документы и вместе с мужем и детьми пошли в местный МФЦ. Пока старшие с папой и малышом гуляли, в МФЦ сотрудники мне все быстро оформили (даже копии документов там же сделали). И чуть ли не через три дня пришла смс, что все в порядке. Повторю, оформление материнских капиталов не составило никакого труда… И это очень приятно, что не надо было стоять в очередях, предоставлять кучу справок…
Краткое резюме
Необходимые документы:
Был бы капиталец, а куда потратить — найдем
Следует понимать, что после оформления всех документов вы не получите «налик» или средства на карту. У вас в руках окажется сертификат, который потребуется, когда решите, как именно хотите расходовать средства материнского капитала. Просто так, на помады и булавки, эти деньги потратить нельзя. Здесь государство частично ограничивает родителей (и то верно, знаем мы, какие бывают мамы и папы, увы, и на что они тратят деньги)…
На что можно направить средства регионального материнского капитала?
Следует помнить, что использовать средства капитала можно не ранее чем по истечении одного года со дня рождения третьего и последующего ребенка.
— Я пока не решила, куда именно буду направлять средства материнского капитала, — говорит Мария Зуева. — Мне очень нравится, что законодатели не заставили родителей «срочно, в течение года» определяться с направлением средств, а дают возможность применить их именно тогда, когда в этом возникнет необходимость.
Когда вы определитесь, на что хотите направить средства материнского капитала, вам также нужно будет обратиться в МФЦ или в отделение соцзащиты.
Если в вашем селе или поселке МФЦ нет и удобнее обратиться в местное отделение соцзащиты, то и тут проблем не возникнет. А еще проще — зайти на сайт госуслуг или на прекрасно организованный портал министерства труда и социальной политики Приморского края — https://soctrud.primorsky.ru/. Вы найдете там всю необходимую информацию.