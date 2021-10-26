Экологический футбол ядохимикатами

Весть о том, что Приморский край участвует в «игре», краевому правительству принесли блогеры. Для местных властей такой поворот событий оказался полной неожиданностью. Несмотря на то, что информационный шум в «новых медиа» поднялся ещё за неделю до известия, в приморскую повестку он вкатился лишь к выходным. Краевое правительство заметило проблему благодаря участию экс-замруководителя Росприроднадзора Олега Митволя в программе одиозного журналиста Андрея Караулова на его YouTube-канале. Общественник рассказал о спорном решении Арбитражного суда Амурской области, благодаря которому пестициды с территории космодрома «Восточный» не будут захоронены в Красноярске, как это было запланировано ранее, а отправятся на сжигание в Приморье. Также Митволь подчеркнул, что в составе отходов есть гранозан.