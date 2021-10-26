Экологический футбол ядохимикатами

До выхода лучшего приморского игрока — губернатора Приморья Олега Кожемяко — на поле, Приамурье поставило на территорию края две партии просроченных ядохимикатов общим весом около 200 тонн. До конца игры остаётся менее 700 тонн. Проигравшим предстоит сжечь на собственной земле почти 900 тонн ядовитых отходов, с высокой вероятностью содержащих ртуть.
СЛОНА-ТО МЫ И НЕ ЗАМЕТИЛИ
Весть о том, что Приморский край участвует в «игре», краевому правительству принесли блогеры. Для местных властей такой поворот событий оказался полной неожиданностью. Несмотря на то, что информационный шум в «новых медиа» поднялся ещё за неделю до известия, в приморскую повестку он вкатился лишь к выходным. Краевое правительство заметило проблему благодаря участию экс-замруководителя Росприроднадзора Олега Митволя в программе одиозного журналиста Андрея Караулова на его YouTube-канале. Общественник рассказал о спорном решении Арбитражного суда Амурской области, благодаря которому пестициды с территории космодрома «Восточный» не будут захоронены в Красноярске, как это было запланировано ранее, а отправятся на сжигание в Приморье. Также Митволь подчеркнул, что в составе отходов есть гранозан.
Гранозан (этилмеркурхлорид) — это запрещённый к использованию более 30 лет назад пестицид первого класса опасности, содержащий ртуть.
ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ
В начале прошлой недели зампред Приморского правительства по вопросам окружающей среды Елена Пархоменко объявила общий сбор для журналистов. Помимо признания того факта, что сведения о процессах внутри края исполнительная власть, как и народ, узнает из сообщений представителей СМИ, она заверила, что нарушать природоохранное законодательство на территории региона никто не даст. По её словам, решением проблемы вплотную занялись все профильные службы и надзорные органы. О предостережениях по поводу несоответствия паспорта отходов их фактическому содержанию тоже никто не забыл.
Уже в среду вечером стало известно, что ядохимикаты с территории, непосредственно соседствующей с космодромом «Восточный», всё же просочились из Приамурья в Приморье. В Надеждинском районе нашли 100 тонн «приезжих» пестицидов.
Как сообщил на следующий день министр природных ресурсов Константин Андронович, это случилось ещё до того, как правительство успело обратить внимание на проблему. Он же рассказал, что отходы хранятся в герметичных биг-бэгах на бетонной площадке и угрозы экологии не представляют. В отличие от зампреда, Андронович был более категоричен в своих высказываниях и прямо заявил, что приморское правительство сделает всё, чтобы не допустить сжигания здесь этих ядохимикатов.
Также министр сообщил, что юрлицо получило предостережения о недопустимости ввоза и утилизации ядохимикатов. Дополнительно был установлен контакт с руководством ООО «Система» (которое и приняло пас от красноярских бизнесменов), заверившим, что они не будут ничего сжигать до завершения проверок.
КРАСНОЯРСКИЙ СЦЕНАРИЙ
Казалось бы, инициативой «на поле» завладели «приморские игроки». Тут и масса проверок, и контроль со стороны правительства и общественности, и даже расторжение договора аренды с ООО «Система», которая, как выяснилось, смонтировала свою мусоросжигающую установку на землях, для этого не предназначенных, о чём сообщили в пятницу. И даже внимание со стороны законодательной власти Приморья. Депутат приморского заксобрания Юлия Пак в своем Instagram выразила поддержку землякам из Вольно-Надеждинска, которые активно собирают подписи, митингуют и отправляют видеообращения президенту РФ о недопустимости ликвидации ядохимикатов у них «на заднем дворе». Она резюмировала все события и анонсировала заседание приморских депутатов по экологическому вопросу уже в начале новой рабочей недели.
Похожий сценарий был «разыгран» в Красноярске, когда под давлением общественности, властей и СМИ, в какой-то момент исполнитель контракта АО «Зелёный город» был готов отказаться от его исполнения.
Однако в приморской повестке всё оказалось не так просто.
КАКАЯ НЕОЖИДАННОСТЬ!
Снова неожиданно для правительства Приморья в регионе обнаружились очередные 100 тонн ядохимикатов из Приамурья. Стараниями бдительных приморцев в интернете распространился видеоролик из Хорольского района. Позже представитель компании сообщил, что это было недоразумением: груз транспортировали на площадку в Надеждинский район, однако техника подвела и его пришлось временно оставить на ещё одной площадке компании.
Наконец, к проблеме лично подключился «лучший игрок приморской команды» — губернатор края Олег Кожемяко. В беседе с представителями компании-исполнителя он заявил, что правительство не даст сжигать ядохимикаты в Приморье, указал на нарушения и сообщил, что в ФАС поданы документы на расторжение контракта. ООО «Система», пригрозив административными и уголовными разбирательствами, давлением со стороны властей и общественности, Кожемяко оставил лишь один выход — вывезти опасные отходы из Приморья.
НАШЛА КОСА НА КАМЕНЬ
С таким решением в ООО «Система» не согласны. По словам представителей компании, у них есть соответствующая лицензия на утилизацию отходов II и III класса опасности, а сжигающая установка прошла госэкспертизу Роспотребнадзора. Кроме того, фирма согласна не сжигать отходы до того, как будет подтверждено, что пестициды из Приамурья соответствуют заявленному в паспорте классу отходов. Вину за недостоверность информации в документах, из-за которой, по всей видимости, и будет расторгнут договор аренды, представители компании возлагают на госорганы, которые, по их словам, неверно внесли юридический адрес. Кроме того, в компании утверждают, что размещение установки соответствует всем санитарным требованиям.
СТАРТОВЫЙ СОСТАВ
В начале всей этой истории тендер на захоронение 895,2 тонн смеси твердых пестицидов II и III классов опасности выиграла фирма с красноярской «пропиской». Согласно данным сайта госзакупок, на то, чтобы избавиться от ядохимикатов, Приамурье было готово потратить почти 70 миллионов рублей.
Контракт на оказание услуг по сбору, транспортированию и размещению ядохимикатов между амурским госучреждением «Экология» и АО «Зелёный город» был заключен 18 января 2021 года на сумму чуть более 50 миллионов рублей. Красноярская фирма обязалась захоронить опасные ядохимикаты на собственной территории в течение 150 дней.
Однако широкий общественный резонанс, активная позиция жителей Красноярска, которые выступили против такого соседства, а также действия местных властей и многочисленные, как оказалось, не беспочвенные, проверки существенно замедлили темпы выполнения условий договора.
Кроме того, 28 января 2021 года глава федерального Роспотребнадзора Анна Попова подписала соответствующее постановление, которое запрещает захоронение пестицидов с истекшим сроком годности. АО «Зелёный город» оказалось в ситуации, в которой при исполнении условий контракта фирма нарушила бы федеральное законодательство.
Из материалов решения Арбитражного суда Амурской области:
1 апреля 2021 года проведена видеоконференция с участием представителей министерства экологии Амурской области, Енисейского межрегионального управления, АО «Зелёный город» и т. д., в ходе которой было объявлено, что паспорта отходов не соответствуют законодательству РФ и предмету контракта, а также что служба по надзору в сфере природопользования РФ запрещает истцу выполнять контракт.
ЗАМЕНА НА ПОЛЕ
Несмотря на все сложности и препятствия, амурская «Экология» не стала расторгать контракт с «Зелёным городом». Дело в том, что еще в 2017 году природоохранный прокурор в судебном порядке «попенял» амурскому госучреждению на нерасторопность в решении вопроса избавления Приамурья от опасных отходов. С тех пор поиск подрядчика зашел в тупик. «Менять коней на переправе» в Приамурье не рискнули.
На помощь позвали приморское ООО «Система», которое согласилось уничтожить опасные ядохимикаты. Контракт с «Зелёным городом» заключили 14 июля 2021 года.
Также судья арбитражного суда Амурской области разрешил заменить некоторые пункты контракта между «Экологией» и «Зеленым городом», ключевым из которых была смена слова «размещение» на «обезвреживание».
КСТАТИ
На «старте игры», когда в дело включилось правительство Приморского края, его глава был в отъезде, поэтому своевременно «выйти на поле» не успел. Или не захотел?
Дело в том, что Олег Кожемяко ранее возглавлял правительство Амурской области. И именно по его распоряжению в 2007 году по всей её территории собрали часть ядов, около 900 тонн, и разместили на временное хранение в бывших военных сооружениях в Шимановском и Свободненском районах. Именно в тех районах, откуда, согласно контракту, АО «Зелёный город» обязалось вывезти опасные ядохимикаты.