Как это работает: удивительная химия дизельного топлива «Роснефть»

В современном мире дизельное топливо — одно из самых востребованных. Им заправляют строительную и сельскохоз технику, грузовые и легковые авто. В России в первом полугодии 2021 года было куплено около 65 тыс. новых легковых авто с дизельным двигателем, что по данным «Автостата» почти на 35% больше, чем годом ранее.

В чём секрет успеха дизеля? Дизельный двигатель экономичный, что важно на фоне роста цен, мощный и надёжный, и к тому же меньше вредит окружающей среде. Как создают дизельное топливо, как работают все его полезные свойства и в чём особенности зимнего ДТ? Об удивительных качествах дизельного топлива — узнаем вместе с «Роснефтью». С легкой руки Рудольфа Дизеля Историю современного дизельного топлива отсчитывают от 1897 года, когда немецкий инженер и изобретатель Рудольф Дизель создал первый двигатель внутреннего сгорания, подарив и ему, и топливу свое имя. Затем на рубеже XIX и XX веков с промышленной революцией дизельное топливо или «солнечное масло», как его тогда называли, получает массовое применение. Не теряет оно своей популярности и по сей день. Из нефти выделяем лучшее Производство современного дизтоплива — это сложный технологический процесс. Нефть нагревают и разделяют на фракции: лёгкие — становятся бензином, чуть более тяжёлые — дизельным топливом. Суммарная проектная мощность крупных нефтеперерабатывающих предприятий «Роснефти» на территории России составляет 118,4 млн тонн нефти в год. Сера, ржавчина, кислотные дожди и другие излишества Важным этапом в производстве дизельного топлива является очистка от серы. Именно она становится главной причиной вредных выбросов в атмосферу. При сгорании топлива соединения серы вступают в реакцию с водяными парами, образуя кислоты. Те в свою очередь попадают в атмосферу. Страдает от такого поведения соединений серы и двигатель, выхлопная система, нейтрализатор выхлопа. Следствие этого процесса — преждевременный износ деталей двигателя и его более скорая поломка. «Роснефть» решила эту проблему с помощью снижения концентрации серы в зимнем дизеле до 8 мг/кг, в то время как, согласно требованиям Технического регламента, этот показатель составляет 10 мг/кг. Фото: «Роснефть» Текучесть топлива при любых температурах за бортом Дизельное топливо — это совокупность парафиновых, нафтеновых и ароматических углеводородов. Именно содержание н-парафинов определяет такое свойство топлива, как текучесть. Особую важность эта характеристика имеет для зимнего дизельного топлива — способность ДТ сохранять текучесть при низких температурах в холодные зимы и межсезонье во многом влияет на работу двигателя. Более детально — в мороз парафиновые углеводороды переходят в твердое состояние и образуют мелкие кристаллы. Иными словами, дизель расслаивается, и, хотя оба слоя подвижны, при попадании в двигатель мутного слоя топлива, обогащенного н-парафинами, он может работать хуже или вовсе остановиться. Поэтому очень важны такие показатели горючего, как температура помутнения, при которой появляются первые воскообразные кристаллы, а также предельная температура фильтруемости или применения топлива. Благодаря депарафинизации количество н-парафинов в топливе снижается — именно такое решение используют в «Роснефти» для зимнего дизеля, чтобы улучшить его низкотемпературные характеристики. Компания традиционно поставляет в Приморье зимнее ДТ-З-К5 класса 2 с температурой применения до -32°С, на Сахалин — сразу две марки: ДТ-З-К5 класса 2 и арктическое ДТ-А-К5 с температурой применения до -50°С. Сокращаем нагар и вредные выбросы Поговорим о других углеводородах в химическом составе дизельного топлива — об ароматических. Содержание полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) в дизеле влияет на выбросы твёрдых частиц — они вредны для органов дыхания человека. По нормативам массовая доля ПАУ в топливе должна составлять не более 8% масс. Чтобы снизить массовую долю ПАУ, проводят процессы очистки, температура при этом достигает 4500 С, а давление до 100 атмосфер. Полициклические ароматические углеводороды распадаются на более простые соединения и удаляются из системы. В зимнем топливе «Роснефть» среднее содержание ПАУ составляет до 6% (при норме до 8%), что обеспечивает сокращение образования нагара и делает дизель более безвредным с точки зрения экологии. Параллельно с этим увеличивается срок эксплуатации сажевого фильтра, а также снижается негативное влияние выбросов на органы дыхания человека. Фото: Роснефть Создаем и сохраняем Особенности химического состава дизельного топлива учитываются и при его хранении, особенно если речь идёт о длительном хранении при низких температурах — здесь снова есть риск образования парафиновых хлопьев. Чтобы избежать седиментации топлива — его расслоения — и сохранить прозрачность и однородность горючего, на каждом НПЗ «Роснефти» индивидуально подбираются специальные депрессорно-диспергирующие присадки. Эти кристаллы парафинов и предотвращают их агрегацию в течение долгого времени. Топливо при этом позволяет автомобилю работать при низких температурах без перебоев. Паспорт доступен, контроль обязателен Новейшие технологии производства в сумме с проверкой качества топлива на всех этапах — от НПЗ до потребителя — дают продукт, который обеспечивает автовладельцу уверенность в долгой поездке холодной дальневосточной зимой. В рамках программы «Гарантии контроля качества» «Роснефть» контролирует свойства топлива на всех этапах его жизненного цикла, включая добычу, производство, перевозку, хранение и реализацию. При этом розничную торговлю проверяют ещё и мобильные лаборатории. Это высокотехнологичные комплексы на колесах, оснащённые современным оборудованием. Буквально за 1,5-2 часа они могут установить соответствие дизеля и бензина установленным требованиям по цетановому числу, содержанию серы, бензола, устойчивости к низким температурам и многому другому. Кроме того, для всех клиентов автозаправочных станций «Роснефти» работает телефон горячей линии. По каждому обращению проводится проверка. Удостовериться в топливе, которое заливают в ваш автомобиль, можно также по паспорту качества ДТ. Документ имеется в свободном доступе на любой АЗС «Роснефти». Вот так, пройдя сложный путь, удивительная химия продолжает дарить миру экономичный и практически безвредный способ передвижения, не теряющий своей востребованности. «Роснефть» делает его не только высокотехнологичным, но и надёжным — автовладельцу можно не вникать в сложную мозаику химических процессов и веществ, можно просто ехать, наслаждаясь дорогой — и летом, и зимой, и даже в арктический мороз.

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