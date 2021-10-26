За проезд передаём

Новый дифференцированный тариф оплаты проезда в общественном транспорте вводится с 1 ноября во Владивостоке. Сейчас поездка в автобусе стоит 28 рублей, с начала следующего месяца проезд по Единой транспортной карте (ЕТК) обойдётся в 30 руб., при оплате банковской картой поездка будет стоить 32 руб., наличными — 35 руб.

При этом пассажиры платят только 60% от реальной стоимости проезда в общественном транспорте — такие данные приводит городское управление экономического развития. Рыночная стоимость проезда в автобусе сегодня начинается 45 рублей. За нас оплатят! Для того, чтобы сохранить оплату проезда приемлемой и доступной для граждан, разницу перевозчикам доплачивает городской бюджет — ежегодно на это выделяется около 600 миллионов рублей. Деньги идут на выплату заработной платы сотрудникам транспортных предприятий, налоги, соблюдение мер безопасности, оплату страховок, топлива, запчастей и горюче-смазочных материалов. Отметим, что во Владивостоке все пассажирские перевозки осуществляются по регулируемым тарифам, которые устанавливает администрация города. Как рассказал корреспонденту газеты «Золотой Рог» первый заместитель главы администрации Владивостока Сергей Дмитриенко, предложения по формированию стоимости тарифа, которые поступили от перевозчиков, были на уровне 38 — 40 рублей. — Мы понимаем, что автобус — это социальный пассажирский транспорт, и не можем допустить такого повышения. При этом, используя несколько методик расчёта, составили дифференцированную сетку тарифа, — отметил первый вице-мэр. Откуда берутся цифры? Реальная стоимость проезда была рассчитана экспертами из комиссии по тарифам. Специалисты использовали метод нормативных затрат, а свой расчёт они проводили по данным, собранным с 42 городских маршрутов. Также члены комиссии ориентировались на рекомендации Минтранспорта России и данные Приморскстата о стоимости топлива. Сумма включает полные нормативные затраты. В основу расчёта заложены действующие нормы расхода материальных ресурсов, расчётные удельные расходы на один километр пробега автобуса. Например, стоимость топлива, по данным Приморскстат, за два года поднялась на 14,7% — с 47,2 до 54,1 рубля. Выросли также затраты на ГСМ, зарплаты водителям и комплектующие. Для расчёта, который с 1 ноября будет действовать во Владивостоке при оплате проезда транспортной картой, комиссия по тарифам использовала метод индексации. Он применяется к действующему тарифу в 28 рублей с использованием индекса потребительских цен за последние два года — это 102,7% и 103,8%. Таким образом, тариф при оплате проезда безналичным способом составит 30 рублей. Прикладывайте или высыпайте В управлении экономического развития отметили, что стимулирование пассажиров использовать преимущественно безналичные способы оплаты за проезд будет способствовать «выводу из тени» выручки, увеличению налоговых поступлений в бюджеты различных уровней, а также эффективному учёту пассажиропотока на городских маршрутах. Разделение по способам оплаты сейчас является первичной задачей при переходе на дифференцированный тариф. Оно используется, когда система только внедряется, поскольку не требует дополнительных затрат и изменений в системе входа и выхода пассажиров. Этот способ применяется во многих городах России.

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