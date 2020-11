Депутаты Законодательного Собрания рассмотрели корректировку краевого бюджета на 2020 год и ряд социальных вопросов

Повестку ноябрьского заседания краевого парламента можно разделить, пусть и довольно условно, на два блока: финансовый и социальный. Приморские депутаты внесли изменения в бюджет региона на текущий год, повысили прожиточный минимум пенсионера и одобрили продажу Лермонтовского ГОКа.

Казна всему голова Как рассказал перед началом заседания, председатель Законодательного Собрания Александр Ролик изменение основных параметров главного финансового документа Приморья обусловлено поступлением финансовых средств из федерального бюджета, а также снижением собственных доходов края из-за сложной экономической ситуации, связанной с распространением коронавируса. О том, сколько недосчитался бюджет края, рассказал председатель комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст Ахоян. — Налоговые доходы края сократились на 1,5 млрд рублей, при этом безвозмездные поступления из федерального бюджета составили 2 млрд рублей. В целом доходы краевого бюджета увеличились почти на 570 млн рублей. Расходы снизились на 1,3 млрд рублей, — уточнил Галуст Ахоян. Федеральные средства деньги распределили по самым основным разделам краевого бюджета. Так, 1,43 млрд рублей получит Министерство здравоохранения, в основном на борьбу с пандемией. Регион уже затратил на эти цели 13,5 миллиардов рублей. Однако есть и сокращения расходов, целевые средства, которые были не освоены в течение 2020 года, теперь должны быть возвращены в федеральный центр. Основное сокращение произошло по линии Минстроя. Из-за проблем с проектно-сметной документацией так и не началось строительство детсадов в микрорайоне Патрокл во Владивостоке. Как сообщила депутатам глава Правительства Приморья Вера Щербина, средства будут перенесены на следующий год, но только в том случае, если все необходимые документы будут подготовлены. ГОКом меньше Лермонтовский ГОК перестанет быть головной болью для приморского бюджета. Депутаты большинством голосов одобрили продажу 100% уставного капитала. Компанию-производителя вольфрамового концентрата оценили в 179 миллионов рублей. Как отмечают в министерстве имущественных и земельных отношений, вырученные от сделки деньги помогут улучшить финансовое состояние КГУП «Примтеплоэнерго». Чтобы поддержать предприятие «на плаву», власти региона неоднократно выделяли субсидии производителям вольфрамового концентрата. Только для того, чтобы восстановить производство, которое было остановлено в 2017 году, пришлось влить в «Лермонтовский ГОК» 246 миллионов рублей. Сейчас ресурсная база практически исчерпана, кроме того, за компанией числится задолженность в размере 66 миллионов рублей. Еще в «активе» предприятия исковые требования со стороны ООО «Русский вольфрам». С приморской компании пытаются взыскать арендную плату и пени за просрочку договорных обязательств на общую сумму 122 миллионов рублей. Совокупность всех этих факторов и привела к решению продать предприятие. Завершить все аукционные процедуры и заключить договор купли-продажи планируется в феврале будущего года. Средства, полученные КГУП «Примтеплоэнерго» от реализации доли в уставном капитале вольфрамодобывающей компании, будут направлены на погашение задолженностей за топливо и по кредитам, а также на улучшение финансового состояния теплоснабжающего предприятия. — Передача горно-обогатительного комбината «Примтеплоэнерго» была временной мерой, которая была направлена на то, чтобы постараться вывести предприятие из кризиса и не допустить социального взрыва. С 2009 года Лермонтовскому ГОКу не раз оказывалась поддержка из краевого бюджета и за счет краевой теплоснабжающей организации, которой приходилось ежегодно тратить на непрофильный актив несколько десятков миллионов рублей. Сегодня для того, чтобы вольфрамодобывающее предприятие продолжило бесперебойную работу, необходимы инвестиции свыше одного миллиарда рублей. Необходим инвестор, который профинансирует разработку новых пластов и модернизацию оборудования. Только в этом случае предприятие сможет продолжить свою работу, а социальная обстановка в поселке Светлогорье стабилизируется, — подчеркнул председатель комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы Законодательного собрания Дмитрий Новиков. Минимум возрастает Прожиточный минимум пенсионеров в 2021 году возрастет. Как пояснила председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан Татьяна Косьяненко, эта величина необходима для установки социальной доплаты к пенсии, предусмотренной федеральным законом «О государственной социальной помощи». Право на эту доплату имеют неработающие пенсионеры, общая сумма материального обеспечения которых меньше величины прожиточного минимума, закрепленной краевым законом. Прожиточный минимум на 2021 год приморские депутаты уже корректировали — в сентябре. Тогда он был установлен в размере 11 тысяч 522 рублей. Но за прошедшее время произошел ряд изменений, в частности поменялся подход к определению величины прожиточного минимума в целом по России. В связи с этим принятый депутатами законопроект увеличивает величину прожиточного минимума пенсионера на 2021 год в размере 12 тысяч 119 рублей, что на 5,4% выше, чем планировалось в сентябре и на 12,5% выше, чем в текущем году. В будущем году социальную доплату к пенсии получат более 72 тысяч пенсионеров. Для того, чтобы обеспечить людям доплаты, краевому бюджету потребуется 506 миллиона рублей. Из них — 396,6 миллионов были заложены при формировании бюджета. А еще 109,1 миллион сейчас краю недостает. Планируется, что эти деньги будут компенсированы за счет денег из федерального бюджета, который Приморье получит межбюджетными трансферами.

