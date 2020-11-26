Депутаты Законодательного Собрания рассмотрели корректировку краевого бюджета на 2020 год и ряд социальных вопросов

— Передача горно-обогатительного комбината «Примтеплоэнерго» была временной мерой, которая была направлена на то, чтобы постараться вывести предприятие из кризиса и не допустить социального взрыва. С 2009 года Лермонтовскому ГОКу не раз оказывалась поддержка из краевого бюджета и за счет краевой теплоснабжающей организации, которой приходилось ежегодно тратить на непрофильный актив несколько десятков миллионов рублей. Сегодня для того, чтобы вольфрамодобывающее предприятие продолжило бесперебойную работу, необходимы инвестиции свыше одного миллиарда рублей. Необходим инвестор, который профинансирует разработку новых пластов и модернизацию оборудования. Только в этом случае предприятие сможет продолжить свою работу, а социальная обстановка в поселке Светлогорье стабилизируется, — подчеркнул председатель комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы Законодательного собрания Дмитрий Новиков.