«Не все сосны в лесу корабельные» — кто и зачем «раскачивает лодку» с QR-кодами

«Голосуя за QR-код, депутат любой партии голосует за спасение жизней. А голосуя против — он голосует за повышение своего рейтинга», — политолог Александр Андони.
Стремясь стабилизировать эпидемиологическую ситуацию с COVID-19, федеральный центр был вынужден усилить контроль за соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора, а также ввести некоторые ограничения для частного бизнеса. По всей России зафиксировали наполняемость концертных и кинозалов, сократили время работы ночных клубов, баров, ограничили проведение массовых мероприятий с целью как можно сильнее передачу вируса между людьми. Практика показала, что еще один локдаун, как в 2020 году — не лучший выход.
Чтобы ускорить достижение коллективного иммунитета, власти регионов получили полномочия подстраивать ограничения, призванные уберечь людей от смертельной болезни, согласуя их с потребностями бизнеса и экономики.
В том или ином виде, ограничения действуют по всей стране, в том числе и на Дальнем Востоке.
Одни из самых мягких ограничений введены на Сахалине. Как и во многих других регионах, тут введена обязательная вакцинация для работников тех сфер бизнеса, где без контакта с другими людьми не обойтись. Также действует масочный режим, социальная дистанция и ограничения на проведение массовых мероприятий.
Тем не менее, глядя на ситуацию, медики утверждают, что одни лишь ограничения — это не панацея. Они действительно помогают сдержать распространение инфекции, но чтобы действительно справиться с болезнью, необходимо достичь массового иммунитета, а для этого нужно побуждать граждан быть активнее.
На этот запрос федеральные и местные власти ответили достаточно дружной маркетинговой акцией, с призами, розыгрышами и разнообразными лотереями. Однако ожидаемого результата это не дало. Опасность вируса, несмотря на тысячи загубленных жизней, многие все еще не осознали.
«Вирус крайне коварный, он поражает легочную ткань и вызывает дыхательную недостаточность. Я как реаниматолог понимаю физиологию таких процессов, поэтому я понимаю. Зачем вакцинироваться. Я вакцинировалась первый раз, сейчас прохожу ревакцинацию. «Спутник V», по моему мнению – самая эффективная вакцина», — рассказала Ирина Салахутдинова, главный врач Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Сахалинской области «Станция скорой медицинской помощи города Южно-Сахалинска».
Следующим шагом властей стало внедрение QR-кодов. Необходимость введения такой меры очень информативно разъяснил президент Российской академии наук Александр Сергеев.
«Важны организационные и экономические меры в отношении каждого из нас и всех вместе, меры, которые стимулировали бы вакцинацию населения. Мы не должны действовать принуждением, мы должны действовать убеждением. Введение QR-кодов — одна из таких мер», — сообщил Сергеев.
Кстати, в Сахалинской области QR-коды нужны лишь для проведения массовых мероприятий в закрытых помещениях с количеством человек более 200. В соседних Приморье, Хабаровске, Якутии и прочих регионах ДФО, не привитым закрыта дорога во многие учреждения, а в некоторых регионах вакцинация стала обязательной для всех работников социально значимых сфер.
«Меры, которые сейчас принимаются на территории Сахалинской области, позволяют сохранить свободный коечный фонд. Мы относительно в стабильном состоянии. И видно, что заболеваемость ниже там, где больше вакцинированного населения», — отметила Ирина Салахутдинова.
Однако, как говорили встарь: «Не все сосны в лесу корабельные». Нашлись и те, кто выступил ярым противником вакцинации и стимулирующих мер в виде QR-кодов. Забытые со времен присвоения ИНН и СНИЛС речи, опирающиеся на вырванные из контекста писания религиозных книг зазвучали вновь. Повсеместно стали публиковаться высказывания юристов, которые на свой вкус трактовали Конституцию РФ. «Диванные войска» переквалифицировались из эпидемиологов в специалистов юриспруденции.
«Вопрос с QR-кодами очень спорный, но тот эффект, который мы получили только от обсуждения законопроектов дает нам надежду на то, что темпы вакцинации дойдут до нужных параметров и количество смертей сократится», — отметил политолог Александр Андони.
На фоне этого «галдежа» было удивительно услышать голоса КПРФ. И не просто отдельных депутатов из отдаленных регионов, а лидера партии Геннадия Зюганова. Его позиция противника QR-кодов, которые призваны стимулировать проведения вакцинации, верифицировала основную линию партии по всей стране.
Региональные представители КПРФ принялись «хайповать» на теме кто во что горазд. Член Сахалинской областной думы от коммунистов Олег Саитов в своем Instagram репостнул сообщение, где введение QR-кодов приравняли к фашистским аусвайсам времен ВОВ. Не сильно от него отстали и некоторые коммунисты из городской Думы Южно-Сахалинска. Они уверены, что стимулирующие меры в виде QR-кодов — это мера принуждения, а не побуждения. Выступая против введения QR-кодов, «красные» активно зарабатывают себе репутацию главных «антиваксеров» страны.
«Безусловно в стране должна сохраняться оппозиция, должна быть дискуссия повсеместная по самым различным вопросам, но я считаю, что есть темы, которые не должны становиться дискуссией, а должны становиться поводом для массового информирования и массового разбора. Тема с вакцинацией и QR-кодами — это не тема для дискуссий. Это тема о здоровье граждан. Коммунистам нужно позаботиться, чтобы количество их избирателей не сокращалось физически», — заявил Александр Андони.
Ситуация с вакцинацией в стране и в частности в дальневосточном регионе складывается довольно драматичная. Тем не менее динамика вакцинации растет. Цифры заражения, как говорят эпидемиологи, выходят на плато и нам прочат снижение заболеваемости. Хорошая динамика, которую нужно обязательно сохранить.