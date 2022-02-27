«На 100 процентов поддерживаю»: приморцы — о событиях на Украине

Аналитика
«На 100 процентов поддерживаю»: приморцы — о событиях на Украине
«На 100 процентов поддерживаю»: приморцы — о событиях на Украине
Вчера, 11:27Фото: 1mediainvest.ru
Жители Приморья поддерживают специальную операцию сил РФ на территории Украины. Об этом они рассказали в видеопросе.

Люди высказывались честно, без экивоков и в то же время вдумчиво — многие пытаются понять, почему вообще такая ситуация стала возможной.

— Я думаю, что мы очень долго собирались. И выросло поколение молодых людей, которые ничего не знают про историю, ничего не знают про фашизм, — считает жительница Приморья.

Участники опроса подчёркивают: проведение операции было вынужденной мерой.

— Нас загнали в такую ситуацию, когда у нас не было выхода, — сказал житель края.

— И Европа почему-то жалеет тех, кто, может быть, погибнет сейчас, а тех, кто восемь лет страдал, погибал, им почему-то не жалко, — отмечают принявшие участие в опросе.

Сюжеты:
Приморье
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