Люди высказывались честно, без экивоков и в то же время вдумчиво — многие пытаются понять, почему вообще такая ситуация стала возможной.
— Я думаю, что мы очень долго собирались. И выросло поколение молодых людей, которые ничего не знают про историю, ничего не знают про фашизм, — считает жительница Приморья.
Участники опроса подчёркивают: проведение операции было вынужденной мерой.
— Нас загнали в такую ситуацию, когда у нас не было выхода, — сказал житель края.
— И Европа почему-то жалеет тех, кто, может быть, погибнет сейчас, а тех, кто восемь лет страдал, погибал, им почему-то не жалко, — отмечают принявшие участие в опросе.