Благоприятный климат

Инвестиционный климат России довольно привлекателен для иностранных инвесторов, а территория Приморского края за счет ряда преференциальных режимов становится топовой для вложения денег из-за рубежа. По словам директора Инвестиционного агентства Приморского края Игоря Трофимова, благодаря таким вливаниям регион выходит на новый уровень экономического роста.
По мнению руководителя профильного финансового института, на данный момент в Приморском крае наблюдается три основных направления для взаимодействия с иностранными инвесторами. Это транспортно-логистический комплекс, аквакультура и марикультура, а также сельское хозяйство и производство. Эксперты выделяют еще несколько интересных для иностранцев сфер: туризм, медицина и фармакология, компьютерные технологии, роботизация.
Руководитель инвестиционного агентства подчеркивает, что благоприятным фактором для иностранных инвесторов является выгодное географическое положение Приморского края. Регион граничит со странами, являющимися экономическими гигантами. Это КНР с населением 1,4 млрд человек, Япония и Республика Корея.
«Чтобы стимулировать притоки иностранных инвестиций, необходимо воспользоваться ситуацией в особых экономических зонах стран юго-восточной Азии. Сегодня в них налоговые и другие льготы перестают действовать, отменяются льготы по налогу на прибыль.
В России же инвесторы освобождаются от налога на прибыль на 5 лет и получают доступ к другим послаблениям в рамках режимов ТОР и СПВ», — прокомментировал экономическую ситуацию региона Игорь Трофимов.
Об этом в апреле во время своего рабочего визита в Приморский край заявлял и бизнес-омбудсмен Борис Титов.
По его словам, Владивосток и весь край в целом — образец по улучшению инвестиционного климата. В регионе идут процессы по созданию особых условий для предпринимателей и привлечению денежных средств в регион.
Уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей подчеркнул, что Приморский край с малыми потерями вышел из кризиса, вызванного пандемией COVID-19 и смог сохранить предпринимательскую активность. По его мнению, это произошло благодаря грамотным действиям правительства Приморского края, преференциальным режимам и финансовым институтам, таким как Свободный порт Владивосток и территории опережающего развития.
«Финансовые институты в Приморье помогали бизнесу, и мы знаем, что многие получили, пусть не самые большие, но очень необходимые ресурсы. У резидентов ТОР особые условия и больше шансов для дальнейшего развития. Сейчас в мире как-то всё утихнет с пандемией, и, в принципе, наладятся связи. Инвестиции придут в большем масштабе на Дальний Восток с помощью особой экономической зоны», — заключил омбудсмен.
Его слова отражаются и в Национальном рейтинге состояния инвестклимата в регионах России. По итогам прошлого года Приморский край занял в нем 34-ю строчку, поднявшись на 21 позицию. Хотя еще в 2018 году регион занимал 76-е место. Рост начался в 2019 году. Это произошло благодаря эффективному межведомственному взаимодействию: совместными усилиями органов власти и бизнеса Приморью удалось улучшить позицию в рейтинге и занять 55-ю строчку.
Туристическая отрасль Приморья является одной из наиболее привлекательных для вложений — на протяжении нескольких последних лет именно в ее развитие вкладывают деньги иностранные инвесторы. Так, создание интегрированной курортной зоны (ИКЗ) «Приморье» в бухте Муравьиной под Владивостоком принесло краю не только появление новых рабочих мест, прирост турпотока, но и миллиарды рублей налогов.
По словам губернатора региона Олега Кожемяко, предварительная сумма налогов на игорный бизнес и отчислений во внебюджетные фонды за 10 лет работы нового комплекса составит порядка 7,1 млрд рублей.
Основными инвесторами уже введенных в строй и планирующихся к строительству казино и отелей выступают крупные игроки из стран Азиатско-Тихоокеанского региона: Китая, Гонконга, Камбоджи, Таиланда и Южной Кореи.
В 2021 году в строительство объектов второй фазы действующего гостинично-развлекательного комплекса Tigre de Cristal инвестор ООО «Джи1 Интертейнмент» планирует вложить 14,6 миллиарда рублей, а это 100% собственных вложений. Концепция и масштаб нового объекта позволят усилить привлекательность Приморского края на мировом туристическом рынке.
Кроме того, в 2021 году в активную фазу строительства на территории игорной зоны должна вернуться компания ООО «Приморский Энтертейнмент Резортс Сити», единственным бенефициаром которой является компания из Королевства Камбоджа Naga Corporation Ltd.
На сегодняшний день азиатский инвестор уже на 60% завершил строительство объекта первой фазы комплекса казино Naga Vladivostok. По информации девелопера, общая площадь объектов комплекса составит почти 302 тысячи квадратных метров, а номерной фонд Приморья за счет создания отеля увеличится более чем на 2,7 тысячи номеров. В проекте предусмотрен концертный холл на 2 тысячи мест и аквапарк.
В марте этого года АО «Корпорация развития Приморского края» заключило генеральное соглашение с южнокорейской компанией Family Golf о развитии гольф-курорта в районе игорной зоны. Проект предусматривает строительство гольф-поля на 27 лунок, здания общежития персонала и гольф-отеля с клубом на 120 номеров.
В ближайшем будущем интегрированная курортная зона станет базой большого туристического кластера «Приморье». Здесь планируется создание развлекательных объектов для семейного и молодежного отдыха. Первую очередь проекта планируют ввести в эксплуатацию до 2025 года. В неё будет входить 12 гостиничных комплексов от 3 до 5 «звезд» с казино, яхтенный клуб, горнолыжный склон, аквапарк, концертный зал, ночной клуб, торгово-развлекательные центры, пляжная территория, прогулочная и парковая зоны.
По мнению приморского экономиста Александра Киктенко, богатых людей в мире много, и тех, кто хочет вложить свои деньги в Россию, тоже хватает. Часто иностранцы считают перспективными вложения не в производство, а в технологии.
У представителей корейского бизнеса вызывает большой интерес промышленный парк «Большой Камень». Он разместится на площади в 172 гектара в пригороде Большого Камня, поблизости от судостроительного комплекса «Звезда». Начало строительства запланировано на этот год. Оператором этого объекта выступает АО «Корпорация развития Приморского края».
Правительство региона планирует внедрить в промышленном парке современные технологии, а именно концепцию Smart City. Сейчас её разрабатывает корпорация LH Corporation из Южной Кореи. Итоговый вариант концепции планируется представить в мае–июне текущего года.
«За счет развития потенциала промышленной отрасли Приморья на базе судостроительного комплекса „Звезда“ Большой Камень может стать одним из ведущих логистических и судостроительных центров Дальнего Востока. Создание „умного города“ в Большом Камне и развитие масштабного промышленного парка будет способствовать укреплению региональной конкурентоспособности ведения бизнеса в Приморье в отрасли логистики, торговли и промышленности», — отметили представители LH Corporation.
Представители компании Korea Telecom не так давно сделали заявление о намерении построить гостинично-развлекательный комплекс с казино в игорной зоне «Приморье». Но этим корейская компания не ограничится. В ее планах — возвести в крае современный data-центр и частную больницу.
Директор Инвестагентства Игорь Трофимов во время встречи с инвесторами отметил, что медицинский центр можно создавать на условиях государственно-частного партнерства. Также он предложил представителям Korea Telecom предоставить информацию о том, какие меры поддержки могут понадобиться со стороны Правительства Приморья. После этого к реализации инициативы будут привлечены специалисты Министерства здравоохранения Приморского края и других профильных ведомств.
Строительство современного дата-центра в Приморье является перспективным проектом в цифровизации региона. Сейчас активно идет развитие телемедицины, а большинство услуг для бизнеса в крае переведено в онлайн. По словам Игоря Трофимова, оборудование для хранения электронных данных может быть использовано и государственными структурами, и бизнесом.
Также представители Korea Telecom выразили заинтересованность в реализации других инвестпроектов в сфере телекоммуникаций в регионе.
По мнению экспертов, Приморский край всегда был интересен иностранному бизнесу: появившиеся в последние годы новые экономические инструменты в виде ТОР и Свободного порта Владивостока создали отличные условия для инвестиций в регион. В свою очередь региональные институты развития, такие как Инвестиционное агентство, Корпорация развития Приморского края и ряд другие повлияли на максимально оперативное решение возникающих проблем у иностранных инвесторов. Эти механизмы и экономическая политика властей в целом способствуют повышению качества взаимодействия с партнерами, обеспечивают грамотную поддержку, что работает на улучшение финансово-экономических показателей развития края.
Мария ПУШКАРЕВА.