Благоприятный климат

«Финансовые институты в Приморье помогали бизнесу, и мы знаем, что многие получили, пусть не самые большие, но очень необходимые ресурсы. У резидентов ТОР особые условия и больше шансов для дальнейшего развития. Сейчас в мире как-то всё утихнет с пандемией, и, в принципе, наладятся связи. Инвестиции придут в большем масштабе на Дальний Восток с помощью особой экономической зоны», — заключил омбудсмен.