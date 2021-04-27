«БЛЭК ХОС» собирается сделать жизнь лучше в России и мире

Одна из крупнейших российских компаний, которая занимается поставкой строительного и промышленного оборудования, без которого не могут обойтись ни один крупный ангар, зернохранилище, казарма, стадион, выставочный зал и даже театр, празднует свой 15-летний юбилей. Председатель Совета директоров ГК «Блэк Хос» Владимир Соколов рассказал газете «Золотой Рог» про историю предприятия, о том, откуда ведется поставка оборудования, за сколько дней можно возвести крупный ангар, а также о дальнейших планах ГК «Блэк Хос» на отечественном и зарубежном рынке.
Одно из главных направлений деятельности ГК «Блэк Хос» — это поставка строительного и промышленного оборудования. С его помощью можно за короткий промежуток времени возвести бескаркасные арочные сооружения, без которых не обходится ни один ангар, овощехранилище, стадион, выставочный зал и другие подобные объекты.
Все оборудование поставляется от заводов — изготовителей Китая, Турции и Венгрии. К примеру, компания долгие годы работает с китайским предприятием «Jin Chen», с заводами Турции «Yilmaz», и Венгрии «Szilank».
ГК «Блэк Хос» довольно быстро приспособилась к современным реалиям и она не только привозит все необходимое для строительства объектов, но и сама занимается строительством ангаров, овощехранилищ, коровников, сооружений для министерства обороны, объектами для покрытия ледовых дворцов, заправочных станций и так далее.
Профессионалы компании способны поставить ангар площадью 1000 кв.м на готовый фундамент за 10 дней. А крупный аграрный объект они способны возвести за месяц.
«Наша компания выполняет весь спектр данных услуг — строительство со всей инфраструктурой „под ключ“, начиная от фундамента, строительства объекта, заканчивая коммуникациями, энергетикой, водоснабжением, вентиляцией, строим подъездные пути и обустраиваем прилегающую территорию, занимаемся ландшафтным дизайном», — рассказал председатель Совета директоров ГК «Блэк Хос» Владимир Соколов.
По его словам, специалисты предприятия уже возвели в Казахстане несколько объектов для нужд министерства обороны, здания в Амурской области при строительстве космодрома, коровники, зернохранилища в Брянской области для фермеров, а также крупное зернохранилище в Северо-Кавказском ФО.
«В этом году мы планируем заключить договор о намерениях с первым заместителем министра сельского хозяйства Российской Федерации по производству быстровозводимых арочных бескаркасных сооружений для нужд сельского хозяйства РФ», — добавил Соколов.
Помимо поставки оборудования для строительства ангаров и хранилищ, ГК «Блэк Хос» занимается поставкой солнечных панелей и ветрогенераторов, которые необходимы для объектов с трудным доступом к электроэнергии, при авариях на электростанциях.
«Мы оснащаем жилой, коммерческий, промышленный фонды источниками нетрадиционной энергетики. Также занимаемся поставкой оборудования, с помощью которого производятся солнечные панели. Наше предприятие является дистрибьютором завода — изготовителя в Китае», — добавил председатель Совета директоров ГК «Блэк Хос».
Компания поставляла ветрогенераторы в Норильск, для компании «Газпром», и в курортную зону Владимирской области для того, чтобы гостевые домики были подключены к электроэнергии.
В планах компании на этот год — заключение с Министерством энергетики договора о поставке данного оборудования на территорию Российской Федерации
Руководство компании не стесняется рассказывать о сложностях 2020 года, когда пандемия COVID-19 нарушила все правила ведения бизнеса и создала серьезные сложности при пересечении сухопутных, морских и авиаграниц.
«Китай недавно открыл морскую границу. Но эта ситуация спровоцировала колоссальный рост цен на логистику. Если фрахт раньше стоил 800 долларов из Китая во Владивосток, где мы производим таможенную очистку груза, то сейчас 4000 долларов — удорожание в пять раз. РЖД пока держит цены, но не дремлют автоперевозчики. Также увеличились цены на строительные материалы, к примеру, цена на арматуру поднялась в два раза. Надеемся, что эта ситуация стабилизируется», — подчеркнул представитель компании.
Однако клиенты ГК «Блэк Хос» находятся не только за рубежом, но и раскиданы по всей России. По словам Владимира Соколова, компания не выбирает географию и границы, где работать, а где не работать.
«Наши специалисты берут любой заказ, который мы можем выполнить. Работали мы во многих регионах на Дальнем Востоке: Амурская область, Владивосток, Южно-Сахалинск, в центральной полосе Росси, в Сибири — Новосибирске, Томске, Красноярске. Мы гордимся выполненными заказами и объектами в таких странах, как Мексика, Узбекистан, Киргизия, Казахстан и Белоруссия», — рассказал председатель Совета директоров ГК «Блэк Хос».
Когда пик пандемии спал, руководство компании возобновило деловые переговоры с Объединенными Арабскими Эмиратами о поставке роботизированной линии для производства окон из ПВХ-алюминия.
В нынешнее время сделать хороший бизнес, которому доверяют люди, довольно сложно. Для этого нужен опыт, практика, компетентные специалисты и ресурс. Но ГК «Блэк Хос» с текущими проблемами справляется на ура.
Группе компаний, работая, к примеру, с Крайним Севером, приходится встраиваться в графики работы переправ, использовать и воздушные порты, чтобы обеспечить безопасность экипажу в водах северного ледовитого океана, заказывать ледоколы. Некоторым специалистам приходится работать круглосуточно, чтобы от и до проконтролировать поставку и выполнить взятые на себя обязательства перед клиентом.
«Важнейшую роль играет наша команда, люди, которые работают в компании, квалифицированные инженеры, механики, монтажники. Каждый сотрудник проходит тщательный отбор, а затем обучается. По результатам курсов, все новые сотрудники сдают экзамен по той специализации, на которую устраиваются.
Кадры решают все. Сейчас найти хороших специалистов проблематично. У нас команда старая, проверенная, опытная. Наши инженеры, монтажники ездят на обучение как по России, так и за границу для изучения опыта. Все то оборудование, которое поставляем, мы изучили, и даем трехгодичную гарантию на всю поставляемую нами номенклатуру», — подчеркнул Владимир Соколов.
Группа компаний «Блэк Хос» за свою историю неоднократно становилась обладателем почетных наград. В своем портфолио компания имеет многочисленные дипломы, сертификаты, кубки и медали.
«Наше предприятие многократно награждалось как государственными наградами, так и общественными: «Лучшее предприятие года», Почетный знак отличия, «Выбор качества», Почетной медалью «За доблестный труд и мужество», «Руководитель года», «За развитие предпринимательства», «За инновационное развитие», имеем Благодарственные письма от администраций городов.
Конечно, мы благодарны всем за такую высокую оценку труда наших специалистов и руководства.
Все награды для меня ценны, это наш актив, которым мы гордимся, можем похвастаться перед партнерами и клиентами. Но есть награда, которая для меня очень дорога — это самая первая наша награда, «Лучшее предприятие 2002 года», которую вручал депутат ГосДумы РФ», — поделился член руководства компании.
Также он добавил, что предприятие ощущает поддержку Минпромторга, депутатов Государственной Думы, ТПП РФ, Российского Союза строителей. Это дает толчок к развитию страны благими делами.
Председатель Совета директоров ГК «Блэк Хос» Владимир Соколов упомянул, что сам он также собирается повлиять на скорейшее процветание России. В ближайшее время руководитель собирается влиться в большую политику и стать депутатом, так как считает, что его деятельность будет полезна стране.
«Я вижу своё развитие в политической работе, мне интересна эта деятельность, хочется более реально приносить пользу стране и людям. В перспективе — это большая политика, депутатство в Мособлдуме, Госдуме РФ. Мне тридцать пять лет, я умею и люблю работать», — отметил Соколов.
В настоящий момент он вместе с ГК «Блэк Хос» оказывает помощь детским домам, различным общественным организациям, храмам, домам матери и ребенка, приютам для животных.
«Сейчас помогаем в восстановлении Алексеевского храма XIII века, дружим с настоятелем, это один из помощников нашего патриарха. Храм уникальный, очень красивый, древний, энергетика потрясающая. Благое дело приятно делать», — подытожил глава совета директоров.