«БЛЭК ХОС» собирается сделать жизнь лучше в России и мире

«Китай недавно открыл морскую границу. Но эта ситуация спровоцировала колоссальный рост цен на логистику. Если фрахт раньше стоил 800 долларов из Китая во Владивосток, где мы производим таможенную очистку груза, то сейчас 4000 долларов — удорожание в пять раз. РЖД пока держит цены, но не дремлют автоперевозчики. Также увеличились цены на строительные материалы, к примеру, цена на арматуру поднялась в два раза. Надеемся, что эта ситуация стабилизируется», — подчеркнул представитель компании.