Близкий Север

Встречи с педагогами и активистами округа, посещение экологической студии и утренняя зарядка — работа сенатора на территории севера Приморья оказалась насыщенной встречами и событиями. Людмилу Талабаеву в Дальнереченске и Лучегорске знают: еще в период руководства партией власти в Приморье она неоднократно бывала здесь, а уже работая сенатором, внимательно следила за тем, чем живут люди. Такое внимание не случайно: политик родилась и провела все детство в Красноармейском районе. А значит, считают жители севера Приморья, она своя, родная.
Для жителей Дальнереченска вопрос водоснабжения и водоотведения далеко не праздный. Еще в бурные девяностые годы предприимчивый бизнесмен выкупил водоканал в частную собственность и с тех пор только получает деньги с горожан, никак не вкладываясь в модернизацию инфраструктуры. О проблеме дальнереченцы говорят на встрече с каждым политиком. Как признает Людмила Талабаева, что с вопросом она знакома давно и все это время вместе с властями края ищет пути выхода. Но пока владелец водоканала на контакт не шел.
«Действительно, вопрос обсуждается не первый год. Проводились встречи, однако владелец водоканала передавать его в краевую собственность отказывался, равно как и ремонтировать свое имущество. Но недавно на встрече владельца с руководством края и города все же была достигнута договоренность о передаче водоканала в краевую собственность. И сейчас предстоит провести независимую экспертизу стоимости объекта. Понятно, что путь предстоит еще длинный, но хотя бы очевидно, что вопрос сдвинулся с мертвой точки», — ответила на вопросы жителей Дальнереченска Людмила Талабаева.
О необходимости комфортного сообщения населенных пунктов севера Приморья с административным центром края жители что Лучегорска, что Дальнереченска говорили давно. До сих пор скорый электропоезд (самый быстрый, комфортный и экономичный вид транспорта) доходил только до Ружино. А вот дальше «северянам» приходилось либо вызывать такси (что оборачивалось запредельными счетами), либо «ловить» междугородние автобусы.
С просьбой помочь решить этот вопрос жители Лучегорска и Дальнереченска обратились к Людмиле Талабаевой еще зимой. За это время сенатор инициировала обращение к начальнику Дальневосточной железной дороги и руководству «Экспресс Приморья». Положительное заключение получено. И там, и там. Маршрут электрички может быть продлен. Инициативу поддержал и губернатор края Олег Кожемяко.
«Сейчас надо понять, какие суммы потребуются для продления маршрута, так как пассажирские перевозки на электротранспорте субсидируются из краевого бюджета. Нужно четкое понимание того, какую сумму будет необходимо закладывать в бюджет на продление маршрута. Но понимание того, что такое решение необходимо, есть у руководства края», — говорит Людмила Талабаева.
Встреча с педагогами — еще один важный пункт работы Людмилы Талабаевой в Дальнереченске. В городе поддерживаются прекрасные традиции образования, выпускники местных школ поступают в высшие учебные заведения не только в родном регионе, активно участвуют в общественной жизни Приморья.
Однако есть и вопросы, решение которых позволит повысить качество образования. Например, оснащение малокомплектных школ современным оборудованием (их сохранение можно назвать большой победой краевого парламента). Еще один важный вопрос — организация питания школьников. В целом, проблем нет. Но дело в том, что школьники, которые учатся со второй смены, не нуждаются в плотном обеде, который им предлагают в столовой. А вот если заменить обед кисломолочной продукцией или фруктами, пользы для детей было бы больше. Да и удовольствия для учеников.
«Это довольно сложный вопрос, так как Роспотребнадзор — государственный контролирующий орган и для того, чтобы изменить изданные им документы, необходимы убедительные факты. Нужно изучить соответствующие приказы и рассмотреть возможность привлечения к этому вопросу и других регионов, определиться с тем, чьи это полномочия», — прокомментировала Людмила Талабаева.
Кабинетные встречи — не стиль работы приморского сенатора. Много времени Людмила Талабаева проводит и в «полях». В Дальнереченске политик вместе с жителями посетила и один из двориков, где благодаря усилиям активистов установлена детская площадка.
«Но у нас еще есть планы установить сцену, где можно было бы проводить концерты и встречи», — рассказывает житель одного из домов Геннадий Зонов.
Сенатору проект активистов понравился. Она попросила подготовить смету и пообещала поддержать начинание.
Следующая точка рабочей поездки Людмилы Талабаевой — Лучегорск. Сразу с поезда политик отправилась на зарядку. Причем Зарядку Чемпионов. Такие встречи проходят по всему краю — раз в неделю, в выходной, в сквере, на набережной, на площади собираются активные жители и вместе с инструктором выполняют несложный комплекс упражнений.
«Погода не очень хорошая, но я думаю, что для нас, для спортсменов, для тех, кто рано утром встал и пришел на зарядку, нет ничего страшного! Мы же активные, не замерзнем, правда? Убеждена, что утро необходимо начинать с зарядки и мы будем бодрые, сильные, работоспособные, потому что мы за спорт», — отметила Людмила Талабаева.
После зарядки сенатор от Приморского края вручила благодарственные письма Тоштемиру Тиллаеву, Виктору Парамонову, Виктору Пантелееву, Марине Пархоменко, Людмиле Фадеевой, Александру Матвееву и Ирине Татаринцевой за развитие спорта в Пожарском районе. Также по поручению министерства спорта администрации Приморского края Людмила Талабаева вручила мячи детской футбольной секции района.
Следующая точка — посещение общественно-экологического агентства «Веснянка». Здесь расположены сразу две секции: телестудия «ШИП» и непосредственно агентство. Кстати, две ученицы агентства разработали проект по мониторингу экоситуации в бассейне реки Бикин. Работа девочек победила на региональном этапе молодёжной экологической конференции-конкурсе «Человек и Биосфера».
«Девочек надо было отправлять в Москву, на федеральный этап. Всего 18 команд получили приглашения. Однако возникли сложности в оплате билетов. Очень рада, что нам на помощь пришли Сергей Лабунец и Людмила Талабаева», — говорит руководитель студии Алла Алаткина.
Как отметила сенатор от Приморского края, внимание к экологии крайне важно для современного общества. Защита окружающей среды помогает сформировать будущее здоровое общество.
«Очень важно, что экологическое воспитание и вообще тема экологии выходит в нашей стране на первый план. Меня восхищает та работа, которую проводит с детьми коллектив студии — ведь это огромный вклад в будущее нашей страны», — отметила Людмила Талабаева.
И финал визита — подача документов на праймериз. Как отметила Людмила Талабаева, жители северных территорий — тех, по которым она намерена участвовать в предварительном голосовании — всегда ее поддерживали.
Политик прожила большую часть жизни в Приморье — здесь прошло ее детство, живут ее родственники.
«Край для меня родной и мне бы очень хотелось, чтобы здесь людям жилось комфортно, чтобы они отсюда никуда не уезжали. Отдаленные территории — там всегда сложнее. Это округ, где накопилось много серьезных проблем и в то же время люди говорят о простых человеческих вещах, о том, чтобы у них была чистая вода, тепло в домах, дрова, чтобы хорошо ходил общественный транспорт, чтобы у них были хорошие дороги, чтобы дети ходили в школы, детские сады. И мы должны пытаться им помочь и сделать так, чтобы задачи эти были решены.
Напомним, процесс подачи заявок на участие в праймериз продлится до 29 апреля. Само предварительное голосование пройдёт с 24 по 30 мая.
Юрий РОГОВ.