В Приморье официально зарегистрировано более трёх тысяч некоммерческих организаций, из них 2,5 тысячи — социально ориентированные. Это значит, что их деятельность направлена на адресную помощь людям. Сегодняшний обзор «Золотого Рога» позволит читателям получить общее представление, кому и как помогают разные приморские НКО.
Семейное устройство — важнейшее направление деятельности многих НКО Приморья. Конечно, чтобы взять ребёнка из приюта в семью и дать ему заботу и тепло, совсем необязательно вступать в какую-то организацию. Но, как показывает практика, опека и усыновление далеко не всегда проходят гладко: на этом пути приёмных родителей подстерегает множество трудностей. И тогда помощь нужна уже самим взрослым. Обмен опытом адаптации, психологическая поддержка — за этим люди приходят в клуб семей «Приморье без сирот». Это всего лишь один из проектов одноимённой краевой некоммерческой организации, зародившейся во Владивостоке более 7 лет назад и продолжающей расти и развиваться. Сегодня ответвления НКО «Приморье без сирот» действуют в Уссурийске, Артёме и еще нескольких городах края.
«Будучи приёмными родителями, мы знаем не понаслышке, насколько важно, когда рядом есть единомышленники, всегда готовые поддержать и словом, и делом. Что-то посоветовать или просто выслушать. Мы верим, что наш клуб поможет участникам получить новые знания, решить возникающие проблемы, обрести уверенность в своих силах и обязательно найти настоящих и верных друзей», — отметила руководитель клуба замещающих семей «Приморье без сирот» Надежда Ким.
На сайте организации перечислены все проекты, которыми она занимается. Некоторые из них в предыдущие годы выигрывали президентские гранты. Среди них «Тайный ангел», суть которого заключается в возможности дистанционного знакомства потенциальных усыновителей с подростками из социальных учреждений. Выстроить общение помогает профессиональный психолог.
Благотворительные сборы на лечение детей давно уже стали повседневной практикой, привычной для жителей больших городов. На волне популярности такого вида благотворительности в определённый период активизировались мошенники. Многих из них можно встретить в общественном транспорте Владивостока с пластиковыми ящиками и фотографиями детей, на которых якобы предлагалось жертвовать. Однако со временем недобросовестные «гастролёры», компрометирующие идею бескорыстной помощи ближнему, незаметно растворились, а авторитетные некоммерческие организации, много лет занимающиеся сбором пожертвований через сайты или в крупных торговых центрах, остались и продолжают свою важную работу.
Пожалуй, самой известной организацией среди них можно назвать благотворительный фонд «Сохрани жизнь». Фонд оказывает поддержку семьям, в которых детям требуется медицинское обследование или лекарства, не входящие в перечень государственных гарантий.
«Есть ряд анализов, которые пока невозможно сделать в нашей больнице, приходится оплачивать в сторонних лабораториях. Эти расходы ложатся на родителей ребёнка, средств у которых часто не хватает, особенно учитывая, что многие анализы приходится делать неоднократно. Поэтому мы оплачиваем такие исследования из бюджета фонда. Также некоторые виды высокоточной диагностики, например, ПЭТ или сцинтиграфию, пока нельзя пройти в Приморском крае, и мы оплачиваем не только обследование, но и, если необходимо, перелёт ребенка к месту обследования в клиниках центральной России» — объясняет президент и основательница фонда Яна Байгот.
Ежегодно фонд «Сохрани жизнь» помогает десяткам приморских семей в борьбе с онкогематологическими заболеваниями детей. Тогда компенсации расходов требуются неоднократно — общий их счёт каждый год переваливает за две сотни.
Особая, довольно сложная категория адресатов заботы некоммерческих организаций — семьи, воспитывающие детей с инвалидностью. Для работы с этой категорией как нигде необходимы такт и искренняя участливость. Фонд «Владмама», системно оказывающий поддержку семьям, которые воспитывают детей с синдромом Дауна, в 2020 году издал книгу о своих подопечных. Сразу 17 семей решились рассказать свои истории, чтобы общество научилось видеть и принимать особых детей, не исключать их из социальной жизни. Большинство историй — счастливые, о крепких надёжных семьях, где родители сумели окружить «солнечных» детей любовью и поддержкой, в свою очередь принимая консультативную помощь профессионалов, рекомендованных благотворительным фондом.
«Вы удивитесь, каких высот способны достигать дети с синдромом Дауна, если рядом с ними находятся любящие и принимающие их люди. Верю, что каждый человек, дочитавший книгу до конца, изменит свое отношение к людям с таким диагнозом. Таким образом, может, когда-нибудь до этого дойдет и всё наше общество», — отметила президент фонда «Владмама» Ольга Сиянко.
В текущем году «Владмама» продолжает работу в этом направлении, выступив региональным координатором проекта «Повышение квалификации специалистов, работающих с детьми с синдромом Дауна и другими ментальными нарушениями и их семьям». Проект реализуется благотворительным фондом «Даунсайд Ап» при финансовой поддержке Фонда президентских грантов.
Аналогичную поддержку семьям, в которых растут дети с аутизмом, ДЦП и ментальными расстройствами, оказывают и другие известные НКО — «Благое дело», «Маленький принц», АНО «Реабилитационный центр Лео». Специалисты и энтузиасты проводят развивающие занятия для детей и помогают их родителям чувствовать свою включённость в общество.
Организаций в Приморье, целью существования которых является помощь инвалидам, немало. Это и региональные отделения всероссийских обществ слепых и глухих, и Приморская краевая Федерация физической культуры и спорта инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата, и Дальневосточная межрегиональная общественная организация инвалидов «Ковчег», и краевая общественная организация социальной помощи «Воскресенье». Практически каждая из этих организаций является получателем субсидий из бюджета Приморского края. Некоторые из них неоднократно выигрывали президентские гранты. Так, например, достаточно широкую известность в 2018 и 2019 годах получили грантовые проекты обучения вождению инвалидов 1 и 2 групп, школа «Белая трость», в которой слепых и слабовидящих людей обучают самостоятельному передвижению по городу, танцам и спорту на колясках. Сейчас в разных городах края представители местных организаций Приморского общества слепых организуют занятия для незрячих и слабовидящих людей по работе со смартфонами и сенсорными устройствами. В проекте уже приняли участие инвалиды по зрению Арсеньевской, Чугуевской, Партизанской и Находкинской местных организаций ВОС.
Помимо государственных центров социального обслуживания населения проблемами пожилых людей в Приморье охотно занимаются и НКО разного профиля — это и спортивные сообщества, и клубы серебряных волонтёров, и ветеранские организации. Роль регионального координатора таких организаций взяла на себя АНО «Родные люди», возникшая около 6 лет назад во Владивостоке.
Руководитель этой организации Наталья Кокорева рассказала, что начинать было непросто: приходилось сталкиваться с непониманием и даже неодобрением — мол, разве в обществе мало других проблем помимо организации досуга пенсионеров? Однако Наталья не сдавалась — и забота о разнообразной и насыщенной жизни «серебряного» поколения принесла благодарные плоды: сейчас в крае действует уже более десятка клубов «серебряных» волонтёров, а летом в разных муниципалитетах Приморья пройдут выставки-ярмарки «Активное долголетие», где разные НКО края покажут, чем они готовы увлечь пенсионеров.
Наталья БАРАНОВА.